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Lucas González, DT de Nacional, se va en contra de Néstor Lorenzo por dejarlo sin dos jugadores para semifinales de Copa Colombia: “No es coherente”

El entrenador perderá a Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez para el partido contra Once Caldas, mientras que Álvaro Montero se quedará en Argentina para el partido de la misma instancia en la Copa Argentina

El director técnico de Atlético Nacional se refirió a la ausencia de varios integrantes del equipo para las semifinales de Copa Colombia debido a sus llamados a las diferentes categorías de la selección nacional y la afectación que genera en el calendario competitivo - crédito Dimayor
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El técnico de Atlético Nacional, Lucas González, cuestionó las convocatorias de la Selección Colombia tras el triunfo ante Deportivo Pereira porque su plantel perderá futbolistas para la semifinal de Copa Colombia, mientras Álvaro Montero permanecerá con Boca Juniors para disputar la Copa Argentina. El entrenador consideró que el criterio perjudica a los clubes locales en una etapa decisiva de la temporada.

Nacional se impuso por 4-3 en el estadio Atanasio Girardot, aunque a los 87 minutos perdía 2-3. La remontada le aseguró al equipo antioqueño el punto invisible y una plaza en la Copa Libertadores de 2027, ahora deberá definir si iniciará su camino desde la fase 2, por clasificar vía reclasificación, o desde la fase de grupos, por lo que debería ser campeón.

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Lucas González
Lucas González tiene a Atlético Nacional como líder de la Liga BetPlay con 39 puntos, tras la fecha 18 - crédito Colprensa

González reconoció que las citaciones de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo a la selección absoluta representan un reconocimiento para el club, pero advirtió que ambos se perderán compromisos determinantes. Nacional enfrentará a Once Caldas en las semifinales de la Copa Colombia y disputará la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga.

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente la Selección absoluta, porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan con la Selección nacional, lo hacen porque se lo merecen y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales”, afirmó el entrenador.

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La queja se concentró en la situación de Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. González sostuvo que el futbolista permanecerá en Argentina para jugar una semifinal de copa con su equipo, mientras que los jugadores de Nacional deben incorporarse a las convocatorias bajo riesgo de una sanción para la institución.

El técnico fue tajante sobre esa diferencia: “Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir, porque si no el club es sancionado”.

Lucas González
Lucas González comanda la nómina llamada a ser campeona de la Liga y la Copa en el FPC - crédito Colprensa

Las ausencias no se limitarán a los convocados por la selección mayor. González señaló que las citaciones de las selecciones Sub-20 y Sub-17 dejarán al equipo sin ocho o nueve jugadores que habitualmente integran el primer plantel.

“Como club no podemos hacer nada más que simplemente adaptarnos a lo que tenemos”, expresó. Nacional afrontará la semifinal con los futbolistas disponibles, una situación que el técnico calificó como una desventaja para competir por el pase a la final.

La autocrítica pese a la remontada ante Pereira

Alfredo Morelos marcó dos de los cuatro goles de Atlético Nacional en la victoria contra Deportivo Pereira - crédito Colprensa
Alfredo Morelos marcó dos de los cuatro goles de Atlético Nacional en la victoria contra Deportivo Pereira - crédito Colprensa

El resultado ante Deportivo Pereira no alivió la preocupación de González por el funcionamiento de su equipo. El técnico sostuvo que Nacional falló tanto en la fase defensiva como en el ataque y que el encuentro fue el más flojo desde su llegada al cargo.

“Más que defensivamente en deuda, futbolísticamente en deuda, el partido ha sido un desastre hoy, la verdad es el peor partido que hemos tenido desde que soy el técnico de Atlético Nacional. Se lo he dicho a los jugadores”, manifestó.

El entrenador explicó que el equipo quedó expuesto tras perder la pelota y sufrió con los contragolpes del rival. También señaló que sustituyó a Xavi Ríos cuando el partido estaba 2-2 porque Juan Manuel Rengifo tenía tarjeta amarilla y el equipo era vulnerable en las transiciones.

González valoró el respaldo de la hinchada durante el tramo más complejo del encuentro, pero insistió en que el rendimiento debe elevarse para competir en las dos definiciones. “Los cuadrangulares y en las semifinales de Copa tendremos que hacerlo muchísimo mejor para aspirar a llegar a esas dos finales”.

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