Sebastián Villa, el amuleto de Boca Juniors: el colombiano cortó una racha de tres años sin títulos del equipo argentino

Juan Román Riquelme afirmó ante la prensa que Sebastián Villa es el mejor jugador del fútbol argentino - crédito Instagram/Sebastián Villa

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Sebastián Villa se fue de Boca Juniors siendo campeón en 2022, durante los cuatro años que estuvo fuera del club, Boca no ganó ningún título. El colombiano volvió en julio de 2026 y junto a su regreso, el Xeneize vuelve a dar la vuelta olímpica en Argentina, esta vez como el mejor equipo del año 2026 en la tabla anual.

La última vez que Boca levantó un trofeo fue en el segundo semestre del 2022, con Villa en el campo. El atacante antioqueño acumuló siete títulos en su primera etapa con la camiseta azul y oro: la Supercopa Argentina 2018, la Primera División 2019/20, la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2019/20, la Copa de la Liga 2022, la Primera División 2022 y la Supercopa Argentina 2022. Cuando se fue, en junio de 2023, se llevó un palmarés que lo convierte en el tercer colombiano más ganador de la historia del club.

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Lo que vino después fue un período de sequía. Entre 2023 y 2026, Boca no conquistó nada. Tres años sin títulos para un club que mide su grandeza en campeonatos.

Boca Juniors atravesó un período de sequía de tres años sin campeonatos entre 2023 y 2026 durante la ausencia del delantero. (Fotobaires)

Villa volvió a La Bombonera en julio de 2026, después de un paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue figura, y una breve experiencia en el Beroe de Bulgaria. Su regreso fue impulsado en parte por el exmediocampista Mauricio Serna, quien le dijo sin rodeos: “Tenés que volver a Boca”. El presidente Juan Román Riquelme también habló con él y le abrió las puertas del club.

El propio Villa describió con claridad la actitud con la que cruzó el umbral: “Yo lo dije desde el primer momento: vengo a Boca con todo, donde me toque”, declaró en declaraciones a TyC Sports tras el partido contra Defensa y Justicia, que terminó en victoria 1-0 y con ello el título del torneo anual

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En su segunda etapa convirtió cuatro goles en 26 partidos, pero su aporte más visible estuvo en la creación: siete asistencias que incluyeron los centros que derivaron en goles decisivos para el equipo conducido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

Riquelme no tuvo dudas: “Es el mejor del fútbol argentino”

El delantero aportó cuatro goles y siete asistencias en 26 compromisos dentro del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. (REUTERS/Rodrigo Valle)

El domingo 2 de noviembre de 2026, un día después del Superclásico ante River Plate, Riquelme salió a responder a quienes habían cuestionado el rendimiento de Villa durante la temporada. Lo hizo en TyC Sports, con nombres y jugadas.

“Villa es el mejor jugador del partido. Yo no estoy de acuerdo con vos: para mí, Villa es el mejor jugador del fútbol argentino”, afirmó el presidente, y enumeró los momentos en que el colombiano fue determinante: “El otro día, contra Independiente, ¿quién tiró el centro? Villa. ¿Y hoy? Villa. Contra Racing, para que Valencia cabeceara, ¿quién tiró el centro? Villa. El pase a Berenttiel, en Brasil, ¿quién se lo dio? Villa”, repasó.

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Villa recibió el elogio con gratitud y sin alardes: “A Román solo tengo palabras de agradecimiento. Hablo mucho con él. Le agradezco por darme la oportunidad de volver al club. Boca es mi casa”, respondió ante los micrófonos del mismo canal.

La Copa Sudamericana, el siguiente capítulo

Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. (Fotobaires)

El título de la Tabla Anual no es el único objetivo en el horizonte. Boca tiene por delante la final de la Copa Sudamericana, el 21 de noviembre de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Un escenario que, de ganarse, añadiría un nuevo capítulo a la historia que Villa comenzó a escribir la primera vez que vistió la camiseta azul y oro.

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La estadística es sencilla: en los años en que Villa estuvo en Boca, el club ganó títulos. En los años en que no estuvo, no ganó ninguno. Que lo interpreten como quieran. Además, el equipo de Buenos Aires jugará contra Banfield la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre, el ganador jugará la final del torneo contra Platense, que eliminó en la misma instancia a Atlético Tucumán