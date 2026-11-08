Dos hombres fueron enviados a la cárcel por apropiarse de $90 millones que estaban destinados a estudiantes en Cartagena

Arnold Yunnai Campo Pérez y Jhon Alexander Olivera Guevara son los dos procesados por irregularidades cometidas entre febrero y noviembre de 2024 (Colprensa)

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Dos hombres fueron enviados a prisión por la presunta apropiación de al menos 90 millones de pesos que correspondían a estudiantes de una universidad de Cartagena.

La Fiscalía General de la Nación informó que los recursos provenían de pagos de matrículas, exámenes preparatorios, inscripciones y reintegros que habían generado saldos a favor de los alumnos.

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Los judicializados son Arnold Yunnai Campo Pérez, quien era director administrativo del plantel académico, y Jhon Alexander Olivera Guevara. Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre febrero y noviembre de 2024.

Según el ente investigador, ambos habrían aprovechado que varios estudiantes no reclamaron el dinero que les correspondía por pagos efectuados de más o por devoluciones pendientes.

El dinero desviado correspondía a pagos en exceso por matrículas, inscripciones, exámenes preparatorios y saldos a favor de alumnos (Universidad de Cartagena)

La investigación de una fiscal de la Seccional Bolívar determinó que los recursos habrían salido de la universidad mediante operaciones que buscaban aparentar legalidad. Entre las irregularidades detectadas figuran pagos duplicados, desembolsos sin documentos de respaldo y transferencias a cuentas de terceros.

La Fiscalía señaló que los estudiantes desconocían la existencia de las cuentas receptoras del dinero. Las autoridades llegaron a esa conclusión tras realizar entrevistas, seguimientos bancarios y otras diligencias de policía judicial.

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De acuerdo con la investigación, Olivera Guevara habría administrado las cuentas de terceros a las que llegaban los recursos. Después, presuntamente los habría dirigido en beneficio de Campo Pérez.

El ente acusador imputó a los dos procesados por hurto calificado agravado. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias judiciales. La medida ordenada establece que ambos deberán permanecer en un centro carcelario mientras continúa el proceso.

Las maniobras incluyeron pagos dobles, desembolsos sin soportes y transferencias bancarias diseñadas para aparentar legalidad (REUTERS/Luisa González)

Así fue el millonario robo en la Universidad Javeriana en Bogotá: se llevaron computadores, joyas y celulares

Un robo en los camerinos de la Pontificia Universidad Javeriana dejó sin pertenencias a por lo menos 10 estudiantes que participaban en una práctica de fútbol en Bogotá. El valor preliminar de los objetos sustraídos superaría los 60 millones de pesos, según la denuncia de las estudiantes.

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Las víctimas integraban un grupo de fútbol de la Facultad de Relaciones Internacionales y entrenaban fuera del horario habitual de clases. Mientras permanecían en la cancha principal del campus, dejaron sus maletas en los vestidores destinados para las jugadoras.

El hurto ocurrió durante la noche del miércoles 4 de noviembre, cerca de las 7:00 p. m. Al terminar el encuentro deportivo, las estudiantes regresaron a los camerinos y encontraron que varias maletas habían sido revisadas y que faltaban objetos personales.

Entre los elementos denunciados figuran computadores portátiles, teléfonos celulares, tabletas, joyas y dinero en efectivo. Las afectadas sostuvieron que los responsables ingresaron al vestidor de mujeres y salieron del lugar sin que las personas que estaban cerca detectaran lo sucedido.

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Más de diez estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana denunciaron el robo de sus pertenencias en los camerinos del campus (Captura de video)

En el mismo video, una víctima enumeró parte de los elementos que faltaban tras la práctica deportiva: “A mí me robaron una MacBook. Y hay otras personas afectadas a las que les robaron el celular, MacBook y iPads”.

Una de las estudiantes aseguró que los controles de ingreso al campus no habrían funcionado esa noche. “No estaban pidiendo carnés”, afirmó la joven afectada a El Ojo de la Noche, al cuestionar que personas ajenas pudieran entrar sin acreditar su identidad.

La denunciante indicó que había porteros en distintos sectores de la universidad, aunque sostuvo que no se exigía identificación a quienes ingresaban. También relató que perdió dos dispositivos electrónicos durante el robo.

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“Me robaron un iPad y un celular”, dijo otra de las víctimas en uno de los videos que circularon en redes sociales. Una segunda estudiante expresó en la misma grabación que también perdió un teléfono y una tableta.

Las publicaciones de las afectadas permitieron que el caso se conociera públicamente. En sus mensajes, las jóvenes reclamaron explicaciones sobre la vigilancia de los camerinos y los mecanismos de control de acceso a las instalaciones universitarias.