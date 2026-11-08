Colombia

Flavia Dos Santos revela que no hubo conversación con Emiro Navarro tras su cruce en 'MasterChef Celebrity' por un plato frío

La presentadora brasileña aclaró que no existieron mensajes ni conversaciones posteriores al episodio viral y explicó que su pronunciamiento buscaba cuestionar una expresión que considera machista, más allá de la connotación regional

La reconocida sexóloga habló sobre su relación con Emiro Navarro tras su paso por MasterChef Celebrity - crédito Infobae Colombia
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Flavia Dos Santos no tuvo ningún acercamiento con Emiro Navarro después del cruce que protagonizaron en MasterChef Celebrity y que se convirtió en uno de los momentos más virales del reality del Canal RCN en 2026.

Así lo confirmó la sexóloga y presentadora brasileña en una entrevista con Infobae Colombia, en la que también explicó por qué decidió salir a cuestionar públicamente la frase que el creador de contenido le lanzó al abandonar la evaluación de su plato: “Vaya y consígase un marido”, luego de que la brasilera dio su opinión del plato en el programa de cocina.

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“No, nada, nada, nada. No”, respondió Dos Santos cuando se le preguntó si había tenido algún contacto con Emiro Navarro tras el episodio. La presentadora fue directa: no hubo conversación, ni mensaje privado, ni acercamiento de ningún tipo. El cruce quedó donde quedó —en las pantallas del reality y en las redes sociales— y la brasileña no consideró necesario buscar un cierre fuera de cámara.

Emiro Navarro frenó su participación en 'MasterChef Celebrity' por problemas de salud - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro lanzó crudo comentario en contra de Flavia Dos Santos por el juicio que hizo con uno de los platos que entregó a la sexóloga durante una dinámica del 'reality' de cocina - crédito cortesía Canal RCN

Lo que sí hizo fue explicar su postura públicamente. Para Dos Santos, el contexto del programa no la sorprendió: entiende las dinámicas de los realities y sabe que los participantes llegan cargados de emociones.

Lo que no estuvo dispuesta a dejar pasar fue la frase en sí. “Por más costeña, ‘busquese un marido’ es lo mismo que ‘calladita se ve más bonita’”, señaló en la entrevista, trazando una equivalencia entre el comentario de Navarro y una expresión que históricamente ha sido usada para silenciar a las mujeres.

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La frase no es inocente, según la presentadora, aunque se presente como un chiste regional

Dos Santos rechazó el argumento de que ese tipo de expresiones sean aceptables por ser parte de una cultura local.

“También era común quemar a las mujeres en las hogueras”, dijo, y señaló que la normalización de ciertas frases no las hace menos dañinas. Para ella, el problema no es el tono ni el origen geográfico del comentario, sino lo que reproduce: la idea de que una mujer que opina, cuestiona o incomoda necesita a un hombre al lado para que su voz tenga validez.

La sexóloga de origen brasileño dejó un mensaje respecto a este tipo de comentarios de los hombres cuando una mujer hace una crítica - crédito Flavia Dos Santos/IG
La sexóloga de origen brasileño dejó un mensaje respecto a este tipo de comentarios de los hombres cuando una mujer hace una crítica - crédito Flavia Dos Santos/IG

Fue por eso que, días después del episodio, tomó sus redes sociales y etiquetó directamente a Navarro. “Esto nos muestra que el machismo sigue vivo, incluso entre los más jóvenes”, respondió la presentadora, quien también le recordó al participante algo que él mismo había dicho antes de recibir sus críticas: que la admiraba desde chiquito, que la seguía en televisión, que le encantaba cómo hablaba.

Dos Santos respondió en redes y recibió críticas durante todo el fin de semana

La reacción de las redes no fue uniforme. Dos Santos admitió que la “cascaron” (criticaron) todo el fin de semana tras su publicación, pero aseguró que las críticas no le afectan. “A mí me da igual, de verdad. Uno que ya pasó por la adolescencia de dos aguanta cualquier cosa”, dijo, en referencia a su experiencia como madre de dos hijos adolescentes, a quienes describió, con humor, como “los mejores haters” que puede tener una persona.

Lo que sí le importó fue sentar un punto. Así lo expresó en la entrevista: “Ahí yo puse un punto para escribir”. No para atacar a Navarro en particular, sino para señalar un patrón que, según ella, atraviesa generaciones y que se cuela con facilidad bajo el disfraz del regionalismo o la broma.

La presentadora pidió no confundir un recorte televisivo con la persona completa

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Flavia respondió a las declaraciones del cartagenero en redes luego de la emisión del capítulo - crédito @flavia2santos/IG

Dos Santos también aprovechó para hacer una advertencia más amplia sobre el consumo de televisión.

Señaló que un programa es un recorte de lo que ocurre y, a su vez, un recorte de una persona. “Tomarse a pecho todo lo que ven como mi héroe o como mi odio, ojo, la desilusión va a ser muy grande”, advirtió, apelando a que el público aterrice su lectura de lo que ocurre en pantalla.

El episodio original tuvo lugar el 2 de octubre durante un reto en el que los participantes debían llevar platos a figuras del Canal RCN. El equipo de Navarro llegó al set de Mujeres sin filtro, donde estaba Dos Santos, quien criticó la temperatura del plato y el nivel de picante de la salsa. La respuesta del creador de contenido al retirarse —“vaya y consígase un marido y deje de joder usted”— se volvió tendencia en TikTok, Instagram y X en cuestión de horas.

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