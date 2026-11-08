Amaranta Hank afirmó que las mujeres progresistas están sufriendo las consecuencias de las acusaciones contra Petro: “Me uno a las voces”

Amaranta Hank defendió el legado político de Gustavo Petro, pero pidió investigar un eventual abuso de poder - (Alejandra Omana Ortiz/Instagram - Vannessa Jiménez / Reuters)

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank, pidió garantías para Deicy Jiménez y afirmó que las acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro no deben utilizarse para desacreditar las luchas feministas ni a las mujeres vinculadas al progresismo en Colombia.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, Omaña señaló que las mujeres de ese sector político han atravesado “días difíciles” desde que se conocieron los señalamientos de Jiménez contra Petro por supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales. Indicó que el debate abrió reflexiones individuales y colectivas sobre la postura que deben asumir frente al caso y sobre el contexto en el que salió a la luz la información.

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La congresista sostuvo que la prioridad debe estar en el desarrollo de un proceso con garantías para Jiménez. “Me uno a las voces que exigen” protección para la joven, expresó al inicio de su declaración.

La senadora afirmó que, si Petro incurrió en un uso irregular de su poder político, las autoridades deben actuar. “Que la justicia actúe como corresponde”, manifestó.

Amaranta Hank pidió garantías para Deicy Jiménez y exigió que la justicia investigue a Gustavo Petro - (@aleomanao/X)

Omaña separó esa eventual responsabilidad de la valoración que hizo sobre la trayectoria del exmandatario dentro del proyecto político que lo llevó al poder. Según planteó, Petro ha sido una figura central para sectores sociales que, a su juicio, accedieron a derechos que no habían sido atendidos por gobiernos anteriores.

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“Si debe ser juzgado por las autoridades por su actuar, que así sea”, sostuvo. Añadió que un proceso judicial no eliminaría lo que considera su legado político.

La congresista afirmó además que el impacto público del caso se relaciona con una disputa política contra el progresismo. En su mensaje, dijo que existe un interés por “anularlo políticamente” y cuestionó que algunos sectores presenten el asunto como una defensa de los derechos de las mujeres.

La legisladora dirigió una parte de su pronunciamiento contra la extrema derecha, a la que acusó de utilizar el caso para atacar al feminismo y a las mujeres que ocupan cargos públicos dentro del proyecto progresista.

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Según Omaña, las críticas no se han concentrado en determinar si Jiménez fue víctima de violencia basada en género. En cambio, consideró que se ha instalado una narrativa que busca sugerir que las mujeres del movimiento llegaron a espacios de representación política por favores sexuales.

Amaranta Hank rechazó que las denuncias contra Petro se usen contra las mujeres progresistas - (@aleomanao/X)

La senadora rechazó esa idea y sostuvo que el progresismo cuenta con dirigentes que han construido carreras políticas y sociales propias. “Nuestro proyecto está repleto de mujeres” con experiencia para legislar y administrar, señaló.

También cuestionó campañas digitales que, según expuso, incluyen ataques contra mujeres del sector político al que pertenece. Mencionó insultos relacionados con los cuerpos y la sexualidad de dirigentes progresistas y afirmó que distintas publicaciones periodísticas han documentado esas prácticas.

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Omaña sostuvo que la extrema derecha no tiene legitimidad para posicionarse como defensora de los derechos de las mujeres. En ese punto, aludió a iniciativas y posturas que, según dijo, amenazan derechos sexuales y reproductivos, además de intentos de restringir el aborto.

La senadora expresó solidaridad con las hijas del expresidente, a quienes, afirmó, también han convertido en blanco de ataques a raíz de las denuncias. “Rechazo también” que el caso se haya utilizado contra ellas, escribió.

Omaña señaló que el debate ocurre en un escenario político que calificó como delicado. En su mensaje, mencionó preocupaciones sobre la soberanía, los recursos naturales, el agua y la economía de los colombianos.

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Amaranta Hank pidió proteger a Deicy Jiménez y cuestionó la presión sobre el feminismo - (@amaranta.hankx/Isntagram)

A partir de esa lectura, afirmó que la denuncia se usa para desviar la atención pública de asuntos que considera prioritarios.

El pronunciamiento incluyó además una respuesta a los reclamos para que las mujeres progresistas se manifiesten de forma reiterada sobre el caso. Omaña aseguró que ya hubo declaraciones individuales, entrevistas y un comunicado colectivo.

“Somos mujeres que abordamos diferentes causas que siguen moviéndose cada día, y estamos enfocadas en seguir trabajando en esta lucha contra la extrema derecha”, indicó.

La legisladora explicó que no permitirá que su actividad política quede limitada a esta controversia y señaló que continuará con otras agendas vinculadas con los derechos de las mujeres y la confrontación política con la extrema derecha.

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Por último, la senadora sostuvo que el caso debe seguir su curso institucional, con garantías para la denunciante y con intervención de la justicia si se comprueba alguna conducta irregular atribuible al expresidente.