Bogotá y comerciantes del centro acordaron 18 compromisos para una Navidad más segura y ordenada en San Victorino

La administración distrital, la Policía y los comerciantes de San Victorino acordaron 18 compromisos para la temporada navideña en Bogotá (Carlos Ortega/EFE)

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La administración distrital, la Policía y los comerciantes de San Victorino acordaron 18 compromisos para reforzar la seguridad, la movilidad, el espacio público y la atención sanitaria durante la temporada navideña en uno de los principales corredores comerciales de Bogotá. Las medidas surgieron de una mesa de trabajo convocada por el concejal Elkin Huertas, con participación de entidades locales y distritales.

El acuerdo busca atender dificultades que, según los comerciantes, afectan la llegada de compradores y el funcionamiento de los negocios en el último bimestre del año. Diciembre concentra una parte relevante de las ventas para miles de establecimientos y vendedores de la zona.

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“Diciembre puede representar buena parte del año para miles de comerciantes de San Victorino”, afirmó Huertas. El concejal señaló que la mesa debía dejar responsables y acciones verificables en terreno, ante los problemas de inseguridad, desorden y congestión que se presentan en el sector.

El concejal Elkin Huertas convocó la mesa de trabajo que definió las medidas para el corredor comercial (Colprensa)

Estas son las 18 acciones previstas para San Victorino

Seguridad y convivencia

Más gestores del orden: la Alcaldía Local de Santa Fe reforzará, desde la segunda semana de noviembre, la presencia de estos equipos en la parte baja y alta del sector, con atención en la carrera 10 con calle 6. Harán patrullajes, prevención, disuasión y mediación de conflictos.

Megatomas contra el comercio irregular: la Alcaldía Local realizará intervenciones para controlar la venta irregular de mercancías y la actividad de los llamados cachivacheros.

Campañas contra la extorsión: el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Guula) adelantará jornadas para comerciantes sobre prevención, canales de denuncia y rutas de atención.

Operativos contra delitos de alto impacto: la Alcaldía Local y la Policía Metropolitana de Bogotá coordinarán acciones contra hurto, homicidio, venta de estupefacientes y otras conductas delictivas.

Coordinación institucional en terreno: un equipo de la Alcaldía Local estará encargado de articular las estrategias que se implementen durante la temporada.

Organización de accesos: la administración instalará vallas y separadores para ordenar los ingresos, orientar el tránsito peatonal y reducir congestiones.

Intervenciones nocturnas: la Alcaldía Local, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Policía actuarán en la noche frente a ocupaciones indebidas del espacio público, consumo de sustancias psicoactivas y fiestas improvisadas.

Refuerzo policial: la Policía destinará 150 uniformados al Plan Navidad en la zona y acompañará los operativos de seguridad y recuperación del espacio público.

Gestores de convivencia adicionales: la Secretaría Distrital de Seguridad asignará personal adicional, con prioridad en la carrera 10 con calle 6.

Priorización en el Plan Navidad Distrital: San Victorino recibirá mayor acompañamiento institucional, recursos y personal dentro de la estrategia de fin de año.

Las medidas buscan mitigar las dificultades que afectan la llegada de compradores y el comercio en el último bimestre del año (Johan Largo/Infobae)

Movilidad reforzará el control sobre accesos y mal parqueo

Seis agentes de tránsito adicionales: la Secretaría Distrital de Movilidad aumentará de cuatro a 10 unidades de tránsito para regular y controlar el tráfico durante la temporada.

Revisión de retenes: la entidad evaluará la ubicación y los horarios de los puestos de control en los accesos, con el fin de reducir las congestiones en horas de alto flujo comercial.

Control al mal parqueo y ajustes al cargue: se intensificarán los controles a vehículos estacionados de forma irregular y se estudiarán horarios alternativos para el cargue y descargue de mercancías.

El concejal Huertas afirmó que el mes de diciembre representa una parte fundamental de las ventas anuales para el comercio de la zona (Johan Largo/Infobae)

El Ipes mantendrá la caracterización de vendedores hasta abril de 2027

Caracterización y carnetización: el Ipes continuará la identificación de vendedores informales bajo una hoja de ruta que irá hasta abril de 2027. Antes de eventuales retiros, la entidad ofrecerá alternativas de empleo, formalización o reubicación.

Identificación de cachivacheros: el Instituto realizará una jornada específica en el entorno del Parque Tercer Milenio y zonas aledañas.

Estudio sobre la capacidad del espacio público: el IPes analizará qué áreas pueden admitir actividad de vendedores sin afectar el paso peatonal, la seguridad o el comercio formal.

La mesa de trabajo estableció responsables y tareas verificables para responder a los problemas de inseguridad y desorden Luisa Gonzalez/Archivo/REUTERS)

Alertas y acciones en salud

Verificaciones sanitarias: la Secretaría Distrital de Salud revisará las condiciones higiénicas de puestos y establecimientos comerciales del sector.

Jornadas de vacunación y prevención: la red pública de salud y el Centro Oriente coordinarán acciones dirigidas a personas y animales de compañía.