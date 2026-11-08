Colombia

Bogotá y comerciantes del centro acordaron 18 compromisos para una Navidad más segura y ordenada en San Victorino

El despliegue distrital acompañará operativos contra hurtos, homicidios y venta de estupefacientes, dentro de la estrategia distrital que prevé mayor presencia institucional y recuperación de áreas comunes durante el cierre anual

La administración distrital, la Policía y los comerciantes de San Victorino acordaron 18 compromisos para la temporada navideña en Bogotá (Carlos Ortega/EFE)
La administración distrital, la Policía y los comerciantes de San Victorino acordaron 18 compromisos para la temporada navideña en Bogotá (Carlos Ortega/EFE)
Guardar

La administración distrital, la Policía y los comerciantes de San Victorino acordaron 18 compromisos para reforzar la seguridad, la movilidad, el espacio público y la atención sanitaria durante la temporada navideña en uno de los principales corredores comerciales de Bogotá. Las medidas surgieron de una mesa de trabajo convocada por el concejal Elkin Huertas, con participación de entidades locales y distritales.

El acuerdo busca atender dificultades que, según los comerciantes, afectan la llegada de compradores y el funcionamiento de los negocios en el último bimestre del año. Diciembre concentra una parte relevante de las ventas para miles de establecimientos y vendedores de la zona.

PUBLICIDAD

“Diciembre puede representar buena parte del año para miles de comerciantes de San Victorino”, afirmó Huertas. El concejal señaló que la mesa debía dejar responsables y acciones verificables en terreno, ante los problemas de inseguridad, desorden y congestión que se presentan en el sector.

Fotografía de archivo de San Victorino. (Crédito: Colprensa)
El concejal Elkin Huertas convocó la mesa de trabajo que definió las medidas para el corredor comercial (Colprensa)

Estas son las 18 acciones previstas para San Victorino

Seguridad y convivencia

  • Más gestores del orden: la Alcaldía Local de Santa Fe reforzará, desde la segunda semana de noviembre, la presencia de estos equipos en la parte baja y alta del sector, con atención en la carrera 10 con calle 6. Harán patrullajes, prevención, disuasión y mediación de conflictos.
  • Megatomas contra el comercio irregular: la Alcaldía Local realizará intervenciones para controlar la venta irregular de mercancías y la actividad de los llamados cachivacheros.
  • Campañas contra la extorsión: el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Guula) adelantará jornadas para comerciantes sobre prevención, canales de denuncia y rutas de atención.
  • Operativos contra delitos de alto impacto: la Alcaldía Local y la Policía Metropolitana de Bogotá coordinarán acciones contra hurto, homicidio, venta de estupefacientes y otras conductas delictivas.
  • Coordinación institucional en terreno: un equipo de la Alcaldía Local estará encargado de articular las estrategias que se implementen durante la temporada.
  • Organización de accesos: la administración instalará vallas y separadores para ordenar los ingresos, orientar el tránsito peatonal y reducir congestiones.
  • Intervenciones nocturnas: la Alcaldía Local, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Policía actuarán en la noche frente a ocupaciones indebidas del espacio público, consumo de sustancias psicoactivas y fiestas improvisadas.
  • Refuerzo policial: la Policía destinará 150 uniformados al Plan Navidad en la zona y acompañará los operativos de seguridad y recuperación del espacio público.
  • Gestores de convivencia adicionales: la Secretaría Distrital de Seguridad asignará personal adicional, con prioridad en la carrera 10 con calle 6.
  • Priorización en el Plan Navidad Distrital: San Victorino recibirá mayor acompañamiento institucional, recursos y personal dentro de la estrategia de fin de año.
El comercio por unidad y al por mayor más simbólico de la ciudad, tiene como a protagonistas a todos aquellos comerciantes nacional que aprovechan estas fechas para vender la mayor cantidad de productos. Foto Cortesía: Johan Largo
Las medidas buscan mitigar las dificultades que afectan la llegada de compradores y el comercio en el último bimestre del año (Johan Largo/Infobae)

Movilidad reforzará el control sobre accesos y mal parqueo

  • Seis agentes de tránsito adicionales: la Secretaría Distrital de Movilidad aumentará de cuatro a 10 unidades de tránsito para regular y controlar el tráfico durante la temporada.
  • Revisión de retenes: la entidad evaluará la ubicación y los horarios de los puestos de control en los accesos, con el fin de reducir las congestiones en horas de alto flujo comercial.
  • Control al mal parqueo y ajustes al cargue: se intensificarán los controles a vehículos estacionados de forma irregular y se estudiarán horarios alternativos para el cargue y descargue de mercancías.
En pequeños espacios, los comerciantes deben empleárselas para poder exponer sus productos y generar ventas de alta envergadura. Foto cortesía: Johan Largo
El concejal Huertas afirmó que el mes de diciembre representa una parte fundamental de las ventas anuales para el comercio de la zona (Johan Largo/Infobae)

El Ipes mantendrá la caracterización de vendedores hasta abril de 2027

  • Caracterización y carnetización: el Ipes continuará la identificación de vendedores informales bajo una hoja de ruta que irá hasta abril de 2027. Antes de eventuales retiros, la entidad ofrecerá alternativas de empleo, formalización o reubicación.
  • Identificación de cachivacheros: el Instituto realizará una jornada específica en el entorno del Parque Tercer Milenio y zonas aledañas.
  • Estudio sobre la capacidad del espacio público: el IPes analizará qué áreas pueden admitir actividad de vendedores sin afectar el paso peatonal, la seguridad o el comercio formal.
La mesa de trabajo estableció responsables y tareas verificables para responder a los problemas de inseguridad y desorden Luisa Gonzalez/Archivo/REUTERS)
La mesa de trabajo estableció responsables y tareas verificables para responder a los problemas de inseguridad y desorden Luisa Gonzalez/Archivo/REUTERS)

Alertas y acciones en salud

  • Verificaciones sanitarias: la Secretaría Distrital de Salud revisará las condiciones higiénicas de puestos y establecimientos comerciales del sector.
  • Jornadas de vacunación y prevención: la red pública de salud y el Centro Oriente coordinarán acciones dirigidas a personas y animales de compañía.

Temas Relacionados

San VictorinoComercio Bogotá NavidadComerciantes centro BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

El presentador recordó un éxito de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos para mostrar la manera colombiana de abrir las celebraciones con el coro tropical que acompaña las fiestas, en contraste con la tradición viral de Estados Unidos

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Álvaro Uribe busca eliminar dos impuestos: uno fue culpable de que Falcao no siguiera en Millonarios y el otro afecta las transferencias

Un borrador presentado por el exmandatario colombiano plantea compensar la menor recaudación con austeridad estatal, recuperación de cartera y recursos privados

Álvaro Uribe busca eliminar dos impuestos: uno fue culpable de que Falcao no siguiera en Millonarios y el otro afecta las transferencias

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será epicentro del duelo que puede clasificar a los bogotanos o eliminar por completo a los tolimenses

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Jesica Sterling, su pareja sentimental desde que debutó como futbolista profesional en Colombia, fue fundamental en su permanencia en Europa

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Vicky Dávila y María Jimena Duzán se ‘sacaron los trapitos al sol’ y Claudia López restó importancia al reaccionar con curioso meme

Las periodistas se pelearon en redes sociales ante las denuncias por presunta adicción a las drogas por parte del expresidente Gustavo Petro, lo que provocó la intervención de la exalcaldesa de Bogotá

Vicky Dávila y María Jimena Duzán se ‘sacaron los trapitos al sol’ y Claudia López restó importancia al reaccionar con curioso meme
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Quién necesita a Mariah Carey: Jorge Barón reveló cuál es el tema decembrino que descongela la temporada para los colombianos

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo con emotivas fotos del parto

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Deportes

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: nóminas titulares confirmadas, siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

David Ospina reveló el momento en el que se quiso regresar de Niza al Atlético Nacional: “En Arsenal me arrepiento de no haber aprendido inglés”

Jaminton Campaz no se unirá a la selección Colombia para enfrentar a Chile en Cali: este será su reemplazo

David González, entrenador de América, explicó por qué el clásico ante Deportivo Cali no fue tan vistoso: “Si la cancha no hubiera estado así”

Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero