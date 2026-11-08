De lanzar botellas al respaldo de los hinchas: el tenso momento de Kevin Castaño en Brasil tras la eliminación del Atlético Mineiro

Seguidores de Atlético Mineiro defendieron la actitud de Kevin Castaño en redes sociales y cuestionaron las variantes de Eduardo Domínguez - crédito kevincasta5/Instagram

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Kevin Castaño fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por el técnico Eduardo Domínguez durante el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Brasil ante Gremio. El colombiano lanzó vasos y botellas desde el sector del banco de suplentes, una escena que quedó registrada y generó repercusión en Brasil.

Castaño fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por el técnico Eduardo Domínguez durante el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Brasil ante Gremio. El colombiano lanzó vasos y botellas desde el sector del banco de suplentes, una escena que quedó registrada y generó repercusión en Brasil.

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“El Atlético buscó en River Plate al volante colombiano Kevin Castaño en agosto. Él tiene 26 años y tuvo esa reacción irrespetuosa al ser sustituido por Fred. Un cabeza caliente”, dijo uno de los periodistas que cubren al Mineiro en sus redes sociales.

Kevin Castaño arrojó botellas y vasos en el banco de suplentes tras su sustitución en la semifinal entre Atlético Mineiro y Gremio - crédito GE

El mediocampista colombiano salió al cruce de las críticas que recibió tras su reacción de bronca al ser sustituido en la derrota de Atlético Mineiro ante Gremio y negó cualquier conflicto con un compañero: “Mi reacción jamás fue contra Fred ni contra ningún compañero, por quienes tengo el mayor respeto”, escribió en X.

El futbolista respondió así a un periodista que había vinculado su gesto de enojo con una interna entre jugadores del plantel brasileño. “Fue una exigencia que me impuse a mí mismo, porque siempre quiero dar más y ayudar a mi equipo”, aclaró en el mismo mensaje.

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El conjunto de Belo Horizonte necesitaba revertir el 0-2 sufrido en Porto Alegre para meterse en la final. Arrancó en ventaja con un gol de Renan Lodi a los 25 minutos, pero Gremio igualó antes del descanso con un cabezazo de Carlos Vinícius y selló el global 3-1 a su favor.

El resultado profundizó la crisis que atraviesa el equipo, que llegó a este cruce con cinco derrotas consecutivas y ahora acumula seis partidos sin ganar. Cuando terminó el encuentro, los jugadores se retiraron del campo entre silbidos e insultos de una parte de la tribuna, que cuestionó el rendimiento del plantel en este tramo de la temporada.

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Atlético Mineiro quedó eliminado de la Copa de Brasil tras empatar 1-1 con Gremio en la vuelta de semifinales, resultado que confirmó el global 3-1 a favor del Tricolor. La eliminación se suma a una racha de seis partidos sin victorias y a un clima de tensión en el plantel que el técnico Eduardo Domínguez deberá resolver antes de la final de la Copa Sudamericana.

Castaño pidió respeto al periodismo y apoyo a la hinchada antes de la final

El conjunto de Belo Horizonte acumuló seis partidos consecutivos sin triunfos y se retiró del campo entre silbidos de los simpatizantes - crédito Atlético Mineiro

En su publicación, el colombiano cuestionó el tratamiento que recibió el episodio: “Hay una enorme diferencia entre informar e intentar crear una polémica que no existe.”, sostuvo, y pidió “más respeto y responsabilidad” con lo que se publica sobre el plantel.

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El mediocampista remarcó que el grupo atraviesa un momento difícil, pero defendió la unión interna: “Tenemos un grupo extraordinario, de grandes profesionales y personas que lo dan todo por esta camiseta.”, escribió. También se dirigió a los hinchas que silbaron al equipo tras la eliminación y les pidió que sigan confiando en el plantel de cara a lo que resta de la temporada.

Castaño cerró su mensaje con una convocatoria a la unidad del plantel a 15 días de la final de la Copa Sudamericana: “Este no es el momento de dividir, es el momento de unir”, publicó, junto con la consigna “Juntos somos más fuertes” y la frase “Aquí es Gallo”.

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Kevin Castaño desmintió conflictos internos con sus compañeros y atribuyó su actitud a la exigencia propia por ayudar al equipo - crédito Atlético Mineiro

Los hinchas del Atlético Mineiro respondieron en la publicación del comunicador con mensajes de respaldo a Kevin Castaño, al que incluso consideran su mejor mediocampista:

“Prefiero un jugador que tenga esa reacción al ser sustituido a uno acomodado que no le importa ser sustituido o ni siquiera entrar al juego” @AlvesBruno008.

“Mejor jugador del Galo desde que llegó. Salió del campo por estar amarelado. Pero ni por eso, debería salir. Te equivocaste feo ahí, disculparte sería lo mínimo” @danielabreu82.

“Irrespetuosa fue la actitud del Barba, que necesitando GANAR el partido entra con Minda y Igor Fomes.Vuelve el segundo tiempo con el mismo equipo, y cuando va a hacer cambios A LOS 15 del segundo tiempo saca a nuestro mejor mediocampista y deja al FRANCO Y AL IGOR FOMES.¡Te fuiste en esa, Chico!" @marceloquinti.

Atlético Mineiro tendrá una última presentación ante Mirassol el sábado 14 de noviembre antes de viajar a Colombia, donde enfrentará a Boca Juniors por la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.