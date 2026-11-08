Colombia

Una mujer policía rescató a un bebé recién nacido, que había sido abandonado en la cicloruta de Bogotá

El personal de emergencias atendió al menor tras el hallazgo y consiguió estabilizarlo, mientras las autoridades verificaban que presentaba señales de un parto ocurrido poco antes en ese lugar de la capital

La patrullera llegó con el infante en brazos para pedir asistencia inmediata al personal médico (@ruidiaz_ddhh/X)

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Una patrullera rescató a un recién nacido que había sido abandonado en una ciclorruta de Bogotá.

El bebé fue trasladado de urgencia para recibir atención médica luego de que la uniformada lo encontró en condiciones que revelaban que había nacido poco antes.

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El pequeño aún tenía rastros de sangre, la placenta y el cordón umbilical. El equipo de emergencia le brindó los primeros auxilios y consiguió estabilizarlo.

La intervención permitió proteger la vida del recién nacido tras el abandono. La policía llegó con el bebé en brazos para que una enfermera pudiera atenderlo con rapidez, mientras los organismos de emergencia asumieron el procedimiento médico inicial.

Primer plano de los pies descalzos de un bebé apoyados sobre las manos abiertas de un adulto, sobre una manta tejida de lana.
El cuerpo del menor presentaba rastros de sangre en el momento de la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que la patrullera ingresó con el niño y pidió asistencia. La grabación registró la urgencia con la que buscó atención para el bebé.

“Abandonado, recién nacido. No sabemos cuántas horas tiene. Todavía tiene sangrecita”, se escucha decir a la uniformada mientras habla con una enfermera.

En la misma conversación, la mujer advirtió sobre el cordón umbilical: “Uy. Toca pinzar el ombligo”.

La rápida reacción de la patrullera y la atención del personal de emergencia fueron determinantes para estabilizar al recién nacido, cuyo tiempo de permanencia en la ciclorruta no pudo establecerse.

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Los organismos de emergencia estabilizaron al menor tras la aplicación de primeros auxilios (Captura de video)
Los organismos de emergencia estabilizaron al menor tras la aplicación de primeros auxilios (Captura de video)

Esta la historia de un bebé que nació dentro de un taxi en Suba: una mujer recibió ayuda de la Policía

La Policía de Suba asistió un parto dentro de un taxi en el sector de El Rincón, al noroccidente de Bogotá. La emergencia involucró a una mujer en situación de calle que entró en trabajo de parto mientras se encontraba en el vehículo.

La madre y el recién nacido fueron trasladados al Hospital de Suba después de recibir la primera asistencia de los uniformados. El reporte inicial conocido por la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que ella ingresó consciente y que el bebé estaba en buen estado de salud.

La situación ocurrió cerca de la carrera 100A, donde los policías de la Estación de Policía Suba realizaban labores de patrullaje. Una comunicación de la central de radio les advirtió que una mujer requería ayuda urgente para dar a luz.

Los uniformados acudieron al sitio señalado tras recibir la alerta. Cuando llegaron, habitantes del sector les explicaron que el parto estaba en curso dentro de un taxi.

Uniformados de la Policía Nacional atendieron el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Uniformados de la Policía Nacional atendieron el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en el sector de El Rincón, en la localidad de Suba, en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La patrullera Jessica Castro contó sobre los hechos: “Como zona de atención, nos encontrábamos realizando labores de patrullaje cuando la central de radio nos informa que en el parque Villas de Rincón se encontraba una ciudadana en trabajo de parto. Al llegar con mi compañero patrullero Emanuel, llegamos al lugar cuando observamos una ciudadana dentro de un vehículo taxi, el cual se encontraba en trabajo de parto”.

Por su parte, el patrullero Emanuel Hernández agregó: “Rápidamente nos dirigimos al parque Villa, eh, buscamos ayuda de la ciudadanía para un par de guantes. La ciudadanía reaccionó rápidamente. En ese momento le entregaron los guantes a la compañera y pues recibimos esa vida al mundo”.

La mujer necesitaba atención inmediata y los policías se acercaron al vehículo para asistirla. El nacimiento se produjo en el interior del automóvil antes de que madre e hijo pudieran ser llevados a un centro médico.

La intervención alteró de forma momentánea las tareas habituales de vigilancia de los agentes, que priorizaron la emergencia. Después del parto, concentraron sus esfuerzos en asegurar el traslado de ambos para que recibieran valoración especializada.

El caso quedó registrado como la atención de una emergencia a una mujer en situación de calle en las calles de El Rincón. La alerta recibida durante el patrullaje derivó en el nacimiento del bebé dentro del taxi y en la posterior remisión de los dos pacientes al hospital.

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