Colombia

Políticos reaccionaron por amenaza de bomba en las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá: “Cero reconocimiento político”

Los pronunciamientos incluyeron reclamos por el orden público, llamados a proteger la libertad de prensa y críticas entre sectores enfrentados

Reacciones políticas tras amenaza contra Caracol Televisión pusieron el foco en la seguridad - (@FicoGutierrez/X - @IsabelVeraPacto/X - @jarizabaletaf/X)
Reacciones políticas tras amenaza contra Caracol Televisión pusieron el foco en la seguridad - (@FicoGutierrez/X - @IsabelVeraPacto/X - @jarizabaletaf/X)
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La amenaza de bomba que motivó la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión generó reacciones de figuras políticas de distintos sectores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y varios congresistas expresaron solidaridad con los periodistas y trabajadores del canal, aunque sus mensajes incluyeron posturas enfrentadas sobre el orden público y el contexto político del episodio.

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El primero en pronunciarse fue Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien envió un mensaje a los periodistas, empleados y familias vinculadas a la televisora.

“La gente no puede vivir con miedo”, escribió el mandatario local, sostuvo.

Federico Gutiérrez pidió que los criminales sean quienes tengan miedo - (@FicoGutierrez/X)
Federico Gutiérrez pidió que los criminales sean quienes tengan miedo - (@FicoGutierrez/X)

Gutiérrez aprovechó su publicación para cuestionar la política de Paz total del Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según afirmó, los grupos armados ilegales aumentaron en un 90% durante los cuatro años de esa estrategia. El alcalde sostuvo que esas organizaciones pasaron de tener 15.000 integrantes a reunir casi 29.000.

También celebró la sanción de una Ley de Sometimiento a la Justicia, que atribuyó al presidente Abelardo de la Espriella. Para el alcalde, la norma debe impedir el reconocimiento político de estructuras ilegales y evitar escenarios de impunidad.

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“Cero reconocimiento político e impunidad”, señaló. Luego agregó que “en Colombia los que tienen que sentir miedo son los criminales, no los ciudadanos”.

Jaime Arizabaleta envió un mensaje de respaldo a Caracol Televisión - (@jarizabaletaf/X)
Jaime Arizabaleta envió un mensaje de respaldo a Caracol Televisión - (@jarizabaletaf/X)

Después del alcalde de Medellín, el representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, publicó un mensaje breve para respaldar al canal.

“Toda la solidaridad con Caracol TV”, escribió el congresista. En su publicación añadió que “toda Colombia está con ustedes”.

Isabel Vera relacionó la alerta con información sobre recursos de reconstrucción - (@IsabelVeraPacto/X)
Isabel Vera relacionó la alerta con información sobre recursos de reconstrucción - (@IsabelVeraPacto/X)

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca Isabel Vera, integrante del Pacto Histórico, aludió a la evacuación y la situó después de que se conociera información sobre una suma de dinero que, según escribió, ingresó al Gobierno de Abelardo de la Espriella para tareas de reconstrucción.

“Evacúan las instalaciones de caracol por amenaza de bomba, después de que se hace pública la millonaria suma que efectivamente entró al gobierno de Abelardo para la reconstrucción”, señaló.

“Puede ser casualidad”, señaló Vera, antes de plantear una comparación con la reacción que, a su juicio, habría tenido el debate público si un hecho de esa naturaleza hubiera ocurrido durante la administración de Gustavo Petro.

Ferney Silva vinculó la evacuación con el ataque en Bolívar - (@ferneysilvaid/X)
Ferney Silva vinculó la evacuación con el ataque en Bolívar - (@ferneysilvaid/X)

El senador Ferney Silva Idrobo se refirió a la evacuación de Caracol Televisión y, en el mismo mensaje, mencionó un ataque registrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Según indicó, ese hecho dejó tres militares asesinados y decenas de heridos.

Silva cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por la situación de seguridad. “Deja atrás las cámaras y el show y gobierna”, escribió el congresista en su cuenta de X.

El senador afirmó que el país atraviesa un deterioro y sostuvo que se repiten escenarios asociados con la guerra y el narcoterrorismo. También señaló que el temor afecta a las familias y puede golpear actividades como el turismo y la inversión.

“Colombia necesita resultados, inteligencia y seguridad real”, expresó Silva, quien además mencionó en su publicación al expresidente Gustavo Petro.

Claudia Zuleta defendió la libertad de prensa - (@claudiamzuleta/X)
Claudia Zuleta defendió la libertad de prensa - (@claudiamzuleta/X)

La senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas centró su pronunciamiento en la protección a los medios de comunicación y al derecho de los ciudadanos a informarse.

“Los medios de comunicación son un pilar de nuestra democracia”, afirmó. La congresista añadió que la libertad de prensa permite a los colombianos ejercer su derecho a la información.

Zuleta sostuvo que toda intimidación contra periodistas y plataformas informativas debe recibir un rechazo público. “Cualquier tipo de amenaza a periodistas debe ser condenada por el país”, manifestó.

La senadora expresó solidaridad con Caracol Televisión y con los trabajadores afectados por la amenaza a las instalaciones del canal.

Rodrigo Hernández pidió esclarecer las intimidaciones contra medios - (@RodrigoHAl/X)
Rodrigo Hernández pidió esclarecer las intimidaciones contra medios - (@RodrigoHAl/X)

Por último, el exalcalde de Rionegro, Antioquia, Rodrigo Hernández Alzate, planteó interrogantes sobre las amenazas contra medios de comunicación después de publicaciones de Petro contra el trabajo investigativo de Caracol Televisión y Noticias Caracol.

Hernández hizo referencia a contenidos sobre la participación de la joven Deicy Jiménez y sobre un supuesto grupo de mujeres relacionado con los llamados “sexocontratos”.

El exmandatario local describió como “extraño” que distintos medios recibieran amenazas luego de esas publicaciones y cerró su mensaje con una expresión de respaldo: “Solidaridad con la prensa libre de Colombia”.

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Amenaza CaracolCaracol TVBomba a CaracolBomba en CaracolColombia-Noticias

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