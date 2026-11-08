Colombia

Reanudan el cobro del peaje Bogotá-Medellín tras ocho meses gratis: este es el punto y las tarifas que deberán pagar los conductores

El corredor nacional recibirá asfalto nuevo y grúas permanentes tras una protesta comunitaria que liberó casetas durante varios meses, buscando reducir la alta accidentalidad en los puntos más deteriorados de la calzada

El peaje de El Santuario reanudó el cobro tras ocho meses de paso gratuito por la vía Medellín-Bogotá (Google Maps)
El peaje de El Santuario reanudó el cobro tras ocho meses de paso gratuito por la vía Medellín-Bogotá (Google Maps)
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Invías y los manifestantes reanudaron el cobro en el peaje de El Santuario, en la vía Medellín-Bogotá, tras un acuerdo que contempla obras de repavimentación y el regreso de servicios de asistencia vial. El recaudo volvió a operar este viernes, luego de ocho meses de paso gratuito por la caseta administrada en ese punto del corredor El Santuario-Caño Alegre.

La decisión surgió de una mesa de negociación entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, integrado por transportadores y comerciantes de la zona. El grupo había impedido el cobro en El Santuario y Puerto Triunfo desde el 25 de febrero, en protesta por el deterioro de la carretera y la falta de atención ante emergencias.

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El acuerdo establece que Invías intervendrá los segmentos más afectados mediante el reemplazo de la capa asfáltica. Según los voceros del colectivo, la entidad descartó recurrir únicamente a reparcheos y planteó trabajos de repavimentación en los puntos críticos de la ruta.

Invías prometió intervenir los sectores con más de 150 huecos

El tramo entre El Santuario y Caño Alegre presenta más de 150 huecos de consideración, de acuerdo con los manifestantes. El mal estado de la calzada fue uno de los motivos centrales de la protesta, junto con el retiro de grúas, ambulancias y vehículos taller que prestaban apoyo a los usuarios.

La carretera entre El Santuario y Caño Alegre registra más de 150 huecos, según el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 (Google Maps)
La carretera entre El Santuario y Caño Alegre registra más de 150 huecos, según el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 (Google Maps)

Julio César Flórez, líder de Los Magníficos de la Ruta 60, explicó que la negociación permitió revisar el plan de inversiones para el corredor. “Se revisaron las inversiones que van a traer para hacer trabajos de arreglo de algunos tramos, no con reparcheo sino de repavimentación”, declaró a El Colombiano.

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El dirigente indicó que las intervenciones y el retorno de los servicios de asistencia deben comenzar dentro de los próximos 15 días calendario. El compromiso incluye la disponibilidad de una grúa, una ambulancia y vehículos taller para atender incidentes en una vía que conecta a Medellín con Bogotá y soporta un flujo relevante de transporte de carga y pasajeros.

Los promotores de la manifestación han señalado que el deterioro de la carretera incidió en la siniestralidad del corredor. Según sus datos, los daños acumulados provocaron cientos de accidentes durante los últimos años y dejaron un promedio de 10 muertes anuales. Esas cifras fueron parte de los reclamos que el colectivo presentó ante la entidad estatal.

El peaje de El Santuario volvió a cobrar $18.000 a vehículos particulares

Con la entrega de la caseta, el peaje de El Santuario reactivó sus tarifas. Los automóviles particulares deben pagar $18.000, mientras que los camiones y demás vehículos de carga cancelan entre $60.000 y $120.000, de acuerdo con su categoría.

Los vehículos particulares volvieron a pagar $18.000 en el peaje de El Santuario (Google Maps)
Los vehículos particulares volvieron a pagar $18.000 en el peaje de El Santuario (Google Maps)

La interrupción del recaudo se había extendido durante ocho meses. Los integrantes del colectivo sostenían que no era procedente mantener los cobros mientras persistieran los problemas de mantenimiento y no hubiera servicios básicos para responder a accidentes o averías.

Flórez afirmó que el grupo percibe disposición de la actual administración para ejecutar lo acordado. “Se les ve una buena voluntad de cumplir los compromisos, algo que no ocurría con la anterior administración”, sostuvo en declaraciones recogidas por El Colombiano.

La protesta venía de movilizaciones que comenzaron en 2024. Transportadores y comerciantes reclamaban acciones sobre el corredor que Invías opera desde el 8 de agosto de 2018. Con el bloqueo del recaudo, buscaron presionar una respuesta institucional frente a las condiciones de la vía y la ausencia de atención para los conductores.

Puerto Triunfo seguirá sin cobro mientras avanzan las obras

El acuerdo no supone, por ahora, la normalización simultánea de los dos puntos de recaudo. La caseta de Puerto Triunfo continuará con paso libre hasta que los manifestantes comprueben el inicio de las obras pactadas en El Santuario y el restablecimiento de la asistencia vial.

El peaje de Puerto Triunfo seguirá sin cobro hasta que se verifique el inicio de las obras pactadas (Google Maps)
El peaje de Puerto Triunfo seguirá sin cobro hasta que se verifique el inicio de las obras pactadas (Google Maps)

Los Magníficos de la Ruta 60 condicionaron la entrega de ese segundo peaje al cumplimiento de los compromisos suscritos con Invías. La organización espera verificar que la repavimentación se ejecute en los sectores priorizados y que los equipos de emergencia vuelvan a prestar servicio en el corredor.

De cumplirse el cronograma anunciado, los primeros cambios deberán observarse durante las próximas dos semanas. Solo entonces el colectivo evaluará retirar la protesta de Puerto Triunfo y permitir que se restablezca el cobro en ese punto de la vía Medellín-Bogotá.

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