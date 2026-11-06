Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

América de Cali entró en crisis por la falta de salarios a sus jugadores y previo al clásico contra Deportivo Cali - crédito Colprensa

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América de Cali ahora se encuentra en la pelea por asegurar la ventaja deportiva en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que es exclusiva para quienes finalicen primero o segundo en la ronda de Todos contra Todos y ayuda a desempatar a su favor en las semifinales.

Sin embargo, todo quedó en riesgo por cuenta de una protesta de los jugadores del rojo antes del clásico contra Deportivo Cali, debido a los incumplimientos salariales que se han presentado en los últimos meses, y prendió las alarmas de cara al final de la temporada 2026.

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Hasta el momento, América no se ha pronunciado al respecto sobre ese problema, aunque su gerente, Iván Vélez, mencionó hace unos días en el programa Zona Libre de Humo que el equipo sí ha pasado por dificultades para ponerse al día con sus futbolistas: “En lo económico, para nadie es desconocido que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”.

“Lo harán a modo de protesta”

A través de su cuenta de X, el periodista Felipe Sierra informó que los futbolistas del rojo se cansaron de los incumplimientos del club con sus salarios, pues se trata de cifras de septiembre y octubre, y la primera decisión es que no se reunirían antes del encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

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“A esta hora, la decisión de los jugadores de América es no concentrar y llegar mañana al estadio por su cuenta para el partido vs. Cali. Lo harán a modo de protesta, pues aún les deben 3 quincenas y están molestos porque la dirigencia salió a decir que estaban al día y utilizó a sus periodistas “aliados” para reproducir la mentira", mencionó Sierra.

América de Cali, en este momento, no concentraría y llegaría al estadio el 7 de noviembre para enfrentar al Cali - crédito @PSierraR/X

Sin embargo, apareció otra versión de la comunicadora local Nany Flórez, al aclarar que el club, al parecer, se encuentra en “saldo rojo” porque siempre paga a mes vencido y solo debería una serie de conceptos acordados en contratos, pero dicha información no está confirmada.

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“América de Cali paga salarios mes vencido: octubre se paga en noviembre, a más tardar el día 10. Lo pendiente son otros conceptos, como derechos de imagen, y ojo, NO a todos los jugadores. Con la taquilla del clásico esperan ponerse al día”, fueron las palabras de la periodista.

Otra versión indicó que el América sí se encuentra al día con sus jugadores en salarios y solo debería otros valores a algunos futbolistas - crédito @NanyFlorezA/X

Mientras tanto, América espera que la boletería para el clásico se venda en su totalidad para obtener un ingreso importante, pues en la mayoría de sus encuentros se presentaron pocas personas a las tribunas, pese a que el club realiza una de sus mejores campañas con 35 puntos en 17 encuentros de la Liga BetPlay y es semifinalista de Copa Colombia.

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Tres equipos en crisis

En un comunicado, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) se pronunció sobre esa decisión de los jugadores y manifestó su total respaldo “a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas ante los reiterados incumplimientos de sus clubes en el pago de sus obligaciones laborales”.

“La acumulación de estos incumplimientos es alarmante, afecta directamente a nuestros afiliados y se produce en medio de la incomprensible complacencia de la Dimayor y de la ausencia de control por parte de las autoridades del Estado. Actualmente, el Deportivo Pereira y el Deportivo Pasto adeudan dos meses de salario a sus planteles profesionales, mientras que el América de Cali registra una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios previamente pactados”, añadió.

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América de Cali se une al Deportivo Pereira y Deportivo Pasto como clubes cuyos jugadores han mostrado su molestia por incumplimientos salariales - crédito Acolfutpro

La Acolfutpro culpó a la Dimayor también por la situación económica de esos clubes y no tomar cartas en el asunto: “La entidad omite la aplicación efectiva del Reglamento de Licencias y permite que estos clubes continúen compitiendo sin ofrecer las garantías mínimas exigidas, afectando además la integridad y la transparencia de la competición”.

“Asimismo, denunciamos la inacción del Ministerio del Deporte, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Sociedades. La ausencia de inspección sobre las condiciones laborales, así como la falta de control presupuestal y fiscalización por parte de las autoridades competentes, permite que clubes inmersos en causales de liquidación, como el América de Cali, continúen operando con total impunidad”, finalizó.

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