Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Once Caldas y Águilas Doradas se verán las caras en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en un partido importante por los ocho primeros en la tabla - crédito Colprensa

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Once Caldas y Águilas Doradas se enfrentarán por la fecha 18 de la Liga BetPlay el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 4:05 p. m., en el estadio Palogrande de Manizales. El partido será transmitido por Win+ Fútbol y la plataforma Win Play, con Alexander Guzmán como árbitro.

El equipo local buscará el triunfo ante su público para mantener la pelea por un cupo en los cuadrangulares hasta la última fecha. Además, una victoria sacaría a Águilas Doradas de los ocho primeros puestos.

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Los dirigidos por Carlos “Paneso” Valencia ocupan la novena posición de la liga con 24 puntos, mientras que los antioqueños son octavos con 25 unidades. Un triunfo de Once Caldas modificaría el grupo de clasificados de cara a la última jornada de la fase de Todos contra Todos.

Mucha motivación en el blanco

El cuadro blanco ha remado duro desde que se fue el entrenador Hernán Darío Herrera, el 26 de septiembre, y más de un mes después pasó de ser un equipo en crisis deportiva a estar a un paso de volver a unos cuadrangulares, pues con dos triunfos en estas dos jornadas logrará el objetivo.

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Once Caldas viene motivado porque también pelea en la Copa Colombia, certamen que es de importancia porque da cupo a la Copa Sudamericana 2027 y se verá en semifinales con nada menos que Atlético Nacional, pero seguro de hacer un buen partido porque previamente eliminó a Santa Fe.

Con Dayro Moreno como su líder, el Once Caldas sueña con más fuerza con llegar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Once Caldas

Otro punto clave para los manizaleños es la tabla de reclasificación, pues suma 58 puntos en el sexto lugar y una victoria lo mandaría al cuarto puesto, que lo pondría en la conversación para alcanzar el segundo cupo en esa vía a la Copa Libertadores, pues el primero quedó en manos de Atlético Nacional, en caso de no salir campeón.

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Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, previo a la fecha 17 del campeonato del segundo semestre - crédito Dimayor

No puede pestañear

Por su parte, Águilas Doradas ha mejorado mucho en los últimos siete encuentros para entrar a los ocho primeros del campeonato, pues consiguió cuatro victorias, dos empates y una derrota, aunque el equipo sabe que aún no es suficiente porque tiene un calendario complicado ante Once Caldas y Medellín.

Los antioqueños necesitarían entre cuatro y seis puntos para entrar a los cuadrangulares, pero el partido en el que alcanzarían ese logro estaría el sábado 7 de noviembre, ya que Once Caldas es el rival directo en la tabla de posiciones y, en caso de vencerlo, garantizará su estadía en los ocho primeros casi que por completo.

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Once Caldas y Águilas Doradas son dos de los equipos que también pelearán por entrar a los ocho primeros en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Otro dato importante es que Águilas no ingresa a los cuadrangulares desde el Torneo Finalización 2023, cuando fue primero con 44 puntos y logró el récord de completar los 20 partidos de la fase de Todos contra Todos sin perder.

Últimos cinco enfrentamientos

26 de abril de 2026: Águilas Doradas 2-2 Once Caldas

9 de septiembre de 2025: Once Caldas 1-1 Águilas Doradas

22 de febrero de 2025: Águilas Doradas 1-0 Once Caldas

20 de julio de 2024: Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

25 de enero de 2024: Águilas Doradas 1-0 Once Caldas

Los últimos cinco partidos del Once Caldas

Santa Fe 0-2 Once Caldas (Copa Colombia)

Once Caldas 1-0 Alianza

Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira

Millonarios 1-1 Once Caldas

Medellín 0-2 Once Caldas

Estos fueron los últimos cinco juegos de Águilas

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas

Junior 1-0 Águilas Doradas

Águilas Doradas 2-1 Tolima

Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas

Terna arbitral

Árbitro: Jhon Ospina

Asistente n.º 1: Alexander Guzmán

Asistente n.º 2: Arbis Acosta

Cuarto árbitro: Jeferson Ruiz

VAR: Nicolás Rodríguez

AVAR: Iván Ballesta