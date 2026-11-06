Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Once Caldas y Águilas Doradas se enfrentarán por la fecha 18 de la Liga BetPlay el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 4:05 p. m., en el estadio Palogrande de Manizales. El partido será transmitido por Win+ Fútbol y la plataforma Win Play, con Alexander Guzmán como árbitro.
El equipo local buscará el triunfo ante su público para mantener la pelea por un cupo en los cuadrangulares hasta la última fecha. Además, una victoria sacaría a Águilas Doradas de los ocho primeros puestos.
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Los dirigidos por Carlos “Paneso” Valencia ocupan la novena posición de la liga con 24 puntos, mientras que los antioqueños son octavos con 25 unidades. Un triunfo de Once Caldas modificaría el grupo de clasificados de cara a la última jornada de la fase de Todos contra Todos.
Mucha motivación en el blanco
El cuadro blanco ha remado duro desde que se fue el entrenador Hernán Darío Herrera, el 26 de septiembre, y más de un mes después pasó de ser un equipo en crisis deportiva a estar a un paso de volver a unos cuadrangulares, pues con dos triunfos en estas dos jornadas logrará el objetivo.
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Once Caldas viene motivado porque también pelea en la Copa Colombia, certamen que es de importancia porque da cupo a la Copa Sudamericana 2027 y se verá en semifinales con nada menos que Atlético Nacional, pero seguro de hacer un buen partido porque previamente eliminó a Santa Fe.
Otro punto clave para los manizaleños es la tabla de reclasificación, pues suma 58 puntos en el sexto lugar y una victoria lo mandaría al cuarto puesto, que lo pondría en la conversación para alcanzar el segundo cupo en esa vía a la Copa Libertadores, pues el primero quedó en manos de Atlético Nacional, en caso de no salir campeón.
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No puede pestañear
Por su parte, Águilas Doradas ha mejorado mucho en los últimos siete encuentros para entrar a los ocho primeros del campeonato, pues consiguió cuatro victorias, dos empates y una derrota, aunque el equipo sabe que aún no es suficiente porque tiene un calendario complicado ante Once Caldas y Medellín.
Los antioqueños necesitarían entre cuatro y seis puntos para entrar a los cuadrangulares, pero el partido en el que alcanzarían ese logro estaría el sábado 7 de noviembre, ya que Once Caldas es el rival directo en la tabla de posiciones y, en caso de vencerlo, garantizará su estadía en los ocho primeros casi que por completo.
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Otro dato importante es que Águilas no ingresa a los cuadrangulares desde el Torneo Finalización 2023, cuando fue primero con 44 puntos y logró el récord de completar los 20 partidos de la fase de Todos contra Todos sin perder.
Últimos cinco enfrentamientos
- 26 de abril de 2026: Águilas Doradas 2-2 Once Caldas
- 9 de septiembre de 2025: Once Caldas 1-1 Águilas Doradas
- 22 de febrero de 2025: Águilas Doradas 1-0 Once Caldas
- 20 de julio de 2024: Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
- 25 de enero de 2024: Águilas Doradas 1-0 Once Caldas
Los últimos cinco partidos del Once Caldas
- Santa Fe 0-2 Once Caldas (Copa Colombia)
- Once Caldas 1-0 Alianza
- Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira
- Millonarios 1-1 Once Caldas
- Medellín 0-2 Once Caldas
Estos fueron los últimos cinco juegos de Águilas
- Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
- Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas
- Junior 1-0 Águilas Doradas
- Águilas Doradas 2-1 Tolima
- Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas
Terna arbitral
- Árbitro: Jhon Ospina
- Asistente n.º 1: Alexander Guzmán
- Asistente n.º 2: Arbis Acosta
- Cuarto árbitro: Jeferson Ruiz
- VAR: Nicolás Rodríguez
- AVAR: Iván Ballesta
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