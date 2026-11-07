Deportes

América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

Uno de los duelos de mayor historia en el fútbol colombiano llegará en un momento especial, porque los dos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones

América de Cali vs. Deportivo Cali
América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa
Guardar

América y Deportivo Cali se verán en el clásico vallecaucano de la fecha 17 de la Liga BetPlay el sábado 7 de noviembre a las 8:15 p. m., con la transmisión del canal deportivo Win+ Fútbol, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano en la actualidad, y en su plataforma llamada Win Play.

El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca, donde el cuadro rojo quiere las tribunas llenas por primera vez en mucho tiempo porque, en sus últimos encuentros como local, se ha destacado la poca presencia de público, pese a las promociones en boletería y las invitaciones reiteradas de jugadores y cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

También será una pelea clave por el liderato y segundo puesto de la tabla de posiciones, ya que el América se encuentra en la casilla dos con 35 puntos, a uno del líder Atlético Nacional, mientras que el Deportivo Cali se acerca con mucho peligro en el tercer puesto con 33 unidades.

Partido de mucha importancia para el rojo

Los escarlatas saben que tienen la obligación de salir campeón, pues completará seis años de sequía de títulos en su historia desde la Liga BetPlay 2020, y en ese tiempo solo accedió a una final, que fue la de la Copa Colombia 2024 perdida ante Atlético Nacional y con disturbios de sus hinchas en Cali.

PUBLICIDAD

América tiene la oportunidad de ser líder para la última fecha de la Liga BetPlay, pero para eso necesita no solo superar a su rival de patio en el Pascual Guerrero, sino esperar a que Atlético Nacional, primero con 36 puntos, pierda ante el Deportivo Pereira en Medellín, lo que parece ser un escenario complicado por el bajo nivel de los matecañas.

América de Cali
América de Cali, pese a los incumplimientos salariales, ha realizado una gran campaña con 35 puntos en 17 fechas - crédito Colprensa

Además de eso, el rojo afronta el problema reciente de los jugadores que, según el periodista Felipe Sierra, entraron en protesta por la deuda salarial del club, que sería de tres quincenas y algunos bonos, por lo que no concentrarían el viernes 6 de noviembre y cada uno llegaría por su cuenta al estadio el día de partido.

América de Cali
América de Cali, en este momento, no concentraría y llegaría al estadio el 7 de noviembre para enfrentar al Cali - crédito @PSierraR/X

A buscar el punto invisible

Por su parte, el Deportivo Cali llegará al clásico caleño con mucha motivación por el gran momento al mando del técnico Rafael Dudamel, que a mitad del torneo sacó adelante a una plantilla que parecía repetir los fracasos de los últimos tres años, pero se repuso y ahora pelea por ser líder.

Desde la eliminación en Copa Colombia ante Atlético Nacional por 3-0, el Cali suma 11 encuentros en los que no conoce la derrota, con siete victorias y cuatro empates, que le permitieron escalar a la segunda posición con 33 puntos, clasificado a cuadrangulares y le apuesta a algo mayor.

La plantilla del Deportivo Cali, que espera Nelson Ramos llegue a la final de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa
Deportivo Cali no conoce la derrota desde el 7 de septiembre, cuando fue eliminado de la Copa Colombia por goleada 3-0 ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Los azucareros aspiran a ser uno de los cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares, que también otorga el beneficio de la ventaja deportiva para desempatar a su favor en caso de igualdad de puntos, lo que sería clave en el camino a la final de la Liga BetPlay.

Últimos enfrentamientos

  • 25 de abril de 2026: Deportivo Cali 1-0 América
  • 18 de octubre de 2025: Deportivo Cali 0-2 América
  • 7 de septiembre de 2025: América 0-0 Deportivo Cali
  • 27 de abril de 2025: América 2-0 Deportivo Cali
  • 24 de marzo de 2025: Deportivo Cali 1-1 América

Los últimos partidos del América de Cali

  • Millonarios 0-0 América
  • América 2-1 Fortaleza
  • América 3-1 Cúcuta
  • Barranquilla 0-4 América (Copa Colombia)
  • Bucaramanga 1-1 América

¿Cuáles fueron los últimos encuentros del Deportivo Cali?

  • Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
  • Fortaleza 1-1 Deportivo Cali
  • Llaneros 0-2 Deportivo Cali
  • Deportivo Cali 0-0 Junior
  • Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali

Terna arbitral

  • Árbitro: Carlos Betancur
  • Asistente n.º 1: Miguel Roldán
  • Asistente n.º 2: Jesús Otero
  • Cuarto árbitro: Diego Ulloa
  • VAR: Lisandro Castillo
  • AVAR: Esnaider Pontón

Temas Relacionados

América de CaliDeportivo CaliLiga BetPlayClásico VallecaucanoAmérica vs Deportivo CaliHora y dónde ver América vs Deportivo CaliColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

El Blanco Blanco se juega todo por entrar a los ocho primeros en la penúltima fecha y tiene la oportunidad de verse con el club que apenas le lleva un punto en la tabla de posiciones

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Hace semanas se conoció que el cuadro rojo ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones con la plantilla, que ha tenido una buena campaña en la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Atlético Nacional, América de Cali, Internacional de Bogotá y Once Caldas buscarán la clasificación para continuar en carrera al título de la Dimayor

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”

El jugador, que ha sido clave para el equipo en la salvación del descenso, ahora le apunta a entrar a los ocho primeros en la tabla de posiciones, pese a las pocas probabilidades de lograrlo

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

El periodista cuestionó que el mediocampista de Boca Juniors quede fuera de la convocatoria definitiva de Colombia Sub-19 y atribuye el cambio a un posible asunto interno sin respuesta oficial

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Peaches promete un show “poderoso” y “sudado” en su debut en Bogotá el próximo 19 de noviembre

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Yeferson Cossio respondió a los rumores de que le fue infiel a Carolina Gómez y lanzó una advertencia: “Así no funciona la pu** vida”

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Deportes

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Once Caldas vs. Águilas Doradas: hora y canal de televisión para ver el duelo clave de la Liga BetPlay

Jugadores del América protestan previo al clásico contra Deportivo Cali: primera decisión ante falta de salarios

Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”