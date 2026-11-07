América vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano de la penúltima fecha de la Liga BetPlay

América recibirá al Deportivo Cali en la fecha 18 de la Liga BetPlay, en una nueva edición del clásico caleño en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

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América y Deportivo Cali se verán en el clásico vallecaucano de la fecha 17 de la Liga BetPlay el sábado 7 de noviembre a las 8:15 p. m., con la transmisión del canal deportivo Win+ Fútbol, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano en la actualidad, y en su plataforma llamada Win Play.

El encuentro se disputará en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca, donde el cuadro rojo quiere las tribunas llenas por primera vez en mucho tiempo porque, en sus últimos encuentros como local, se ha destacado la poca presencia de público, pese a las promociones en boletería y las invitaciones reiteradas de jugadores y cuerpo técnico.

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También será una pelea clave por el liderato y segundo puesto de la tabla de posiciones, ya que el América se encuentra en la casilla dos con 35 puntos, a uno del líder Atlético Nacional, mientras que el Deportivo Cali se acerca con mucho peligro en el tercer puesto con 33 unidades.

Partido de mucha importancia para el rojo

Los escarlatas saben que tienen la obligación de salir campeón, pues completará seis años de sequía de títulos en su historia desde la Liga BetPlay 2020, y en ese tiempo solo accedió a una final, que fue la de la Copa Colombia 2024 perdida ante Atlético Nacional y con disturbios de sus hinchas en Cali.

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América tiene la oportunidad de ser líder para la última fecha de la Liga BetPlay, pero para eso necesita no solo superar a su rival de patio en el Pascual Guerrero, sino esperar a que Atlético Nacional, primero con 36 puntos, pierda ante el Deportivo Pereira en Medellín, lo que parece ser un escenario complicado por el bajo nivel de los matecañas.

América de Cali, pese a los incumplimientos salariales, ha realizado una gran campaña con 35 puntos en 17 fechas - crédito Colprensa

Además de eso, el rojo afronta el problema reciente de los jugadores que, según el periodista Felipe Sierra, entraron en protesta por la deuda salarial del club, que sería de tres quincenas y algunos bonos, por lo que no concentrarían el viernes 6 de noviembre y cada uno llegaría por su cuenta al estadio el día de partido.

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América de Cali, en este momento, no concentraría y llegaría al estadio el 7 de noviembre para enfrentar al Cali - crédito @PSierraR/X

A buscar el punto invisible

Por su parte, el Deportivo Cali llegará al clásico caleño con mucha motivación por el gran momento al mando del técnico Rafael Dudamel, que a mitad del torneo sacó adelante a una plantilla que parecía repetir los fracasos de los últimos tres años, pero se repuso y ahora pelea por ser líder.

Desde la eliminación en Copa Colombia ante Atlético Nacional por 3-0, el Cali suma 11 encuentros en los que no conoce la derrota, con siete victorias y cuatro empates, que le permitieron escalar a la segunda posición con 33 puntos, clasificado a cuadrangulares y le apuesta a algo mayor.

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Deportivo Cali no conoce la derrota desde el 7 de septiembre, cuando fue eliminado de la Copa Colombia por goleada 3-0 ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Los azucareros aspiran a ser uno de los cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares, que también otorga el beneficio de la ventaja deportiva para desempatar a su favor en caso de igualdad de puntos, lo que sería clave en el camino a la final de la Liga BetPlay.

Últimos enfrentamientos

25 de abril de 2026: Deportivo Cali 1-0 América

18 de octubre de 2025: Deportivo Cali 0-2 América

7 de septiembre de 2025: América 0-0 Deportivo Cali

27 de abril de 2025: América 2-0 Deportivo Cali

24 de marzo de 2025: Deportivo Cali 1-1 América

Los últimos partidos del América de Cali

Millonarios 0-0 América

América 2-1 Fortaleza

América 3-1 Cúcuta

Barranquilla 0-4 América (Copa Colombia)

Bucaramanga 1-1 América

¿Cuáles fueron los últimos encuentros del Deportivo Cali?

Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 1-1 Deportivo Cali

Llaneros 0-2 Deportivo Cali

Deportivo Cali 0-0 Junior

Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali

Terna arbitral

Árbitro: Carlos Betancur

Asistente n.º 1: Miguel Roldán

Asistente n.º 2: Jesús Otero

Cuarto árbitro: Diego Ulloa

VAR: Lisandro Castillo

AVAR: Esnaider Pontón