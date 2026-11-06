Esta es la programación de los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026: se definirán los finalistas

La Copa Colombia se encuentra en su recta final y pronto definirá a los dos finalistas de la edición 2026 - crédito Camila Díaz/Colprensa

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La Copa Colombia espera terminar su edición 2026 de la mejor manera luego de los problemas con su calendario y el formato de competencia, que se cambió a mitad del torneo por el terremoto del 10 de agosto, suprimiendo el sistema de duelos ida y vuelta en los octavos y cuartos.

Se conoció ahora la programación de los compromisos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, que prometen ser emocionantes y llenos de drama hasta el último momento entre los cuatro equipos que siguen en la pelea por el trofeo y el cupo a la Copa Sudamericana 2027.

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Sumado a eso, esos clubes deberán afrontar esas semifinales en medio de la tensión por la última fecha de la Liga BetPlay, en su fase de Todos contra Todos, pues dos buscan el “punto invisible” y el resto dos de los cinco cupos disponibles en la actualidad para entrar a los cuadrangulares.

Programación de la Copa Colombia

Había mucha expectativa de las fechas para las semifinales porque se cruzaban con las últimas jornadas de la fecha final de la Liga BetPlay, pero la idea de la Dimayor, al parecer, era que no se interpusiera con los encuentros de los cuadrangulares semifinales para no afectar el calendario ni preparación de los clubes.

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Es por eso que los compromisos de vuelta de la Copa Colombia quedaron todos para el martes 17 de noviembre, antes de que arranquen las semifinales, a falta de fechas, y así definir de una vez a los dos finalistas para organizar la programación para la definición del título.

Así quedó la programación de los partidos de vuelta en las semifinales de la Copa Colombia - crédito Dimayor

Para empezar, Atlético Nacional recibirá a Once Caldas a primera hora en Medellín, en el estadio Atanasio Giradot, donde el verde quiere hacer valer su rótulo de tricampeón del certamen para dejar en el camino a los blancos, que en cuartos eliminaron a nada menos que Santa Fe.

Por su parte, el América de Cali buscará su segunda final de Copa Colombia como local frente al Internacional de Bogotá, escuadra que desea dar la sorpresa en el estadio Pascual Guerrero para salvar su primera temporada en el fútbol colombiano, tras la refundación del antiguo La Equidad.

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América de Cali, pese a los incumplimientos salariales, ha realizado una gran campaña con 35 puntos en 17 fechas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Dimayor quedó pendiente de informar las fechas de la final del torneo, pero el periodista Juan Felipe Cadavid informó previamente en La FM que sería el 19 y 22 de diciembre, pocos días después de que termine la Liga BetPlay y tal como se hizo en 2025.

Se viene la fecha 18 de la Liga BetPlay

Por otro lado, la Liga BetPlay se prepara para realizar la jornada 18 con varios partidos de gran interés para los clubes que pelean la clasificación a los cuadrangulares, pues quedan cinco cupos y 10 escuadras están con opción de entrar, por lo que promete estar llena de emociones.

Santa Fe, Bucaramanga y Millonarios clasificarían en esta fecha a los cuadrangulares, pues solo necesitan ganar sus respectivos encuentros para unirse a Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali, que aseguraron antes su lugar y ahora le apuntan a la ventaja deportiva, que les da el beneficio de desempatar a su favor en caso de igualdad de puntos en las semifinales.

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Así se jugará la jornada 18 de la Liga BetPlay, desde el viernes 6 de noviembre hasta el lunes 9 del mismo mes - crédito Dimayor

Por otro lado, Internacional de Bogotá, Llaneros y Deportes Tolima necesitan ganar para continuar con vida, pues cualquier resultado los dejaría afuera antes de tiempo, mientras que Cúcuta Deportivo y Once Caldas están a la caza del octavo lugar.

Finalmente, Independiente Medellín y Águilas Doradas tiene estas dos jornadas para defender sus lugares entre los ocho primeros, en especial el Poderoso porque viene de una campaña irregular en sus resultados, con una victoria y tres derrotas en los últimos cuatro partidos.