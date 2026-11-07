Exministro de Justicia de Petro se desligó del nombramiento de la notaria 44 de Bogotá, señalada prestar casa para presuntos encuentros sexuales del expresidente

El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se desmarcó de nombramiento de Diana Torres como notaria 44 de Bogotá, pese a que fue el que la posesionó en febrero de 2026 (Ministerio de Justicia/Facebook - @deicyjimenez_/Instagram)

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Con una serie de publicaciones en su perfil de X, el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo negó que hubiera conocido una supuesta contraprestación detrás de la designación de Diana Torres Sánchez en la Notaría 44 del Círculo de Bogotá: cargo que está en el ojo del huracán mediático a raíz de las recientes denuncias contra la abogada.

Cuervo le salió al paso a las versiones en las redes sociales que vincularían a la notaria con una vivienda del barrio Quinta Paredes, en el centro-occidente de Bogotá, presuntamente utilizada por el expresidente Gustavo Petro para encuentros privados, al parecer de carácter sexual. Todo esto, derivado de las denuncias de Deicy Jiménez.

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La periodista D’arcy Quinn sabía que la notaría adjudicada a Torres habría sido una retribución por permitir el uso de su residencia. “Exministro Cuervo ud. sabía que con la notaría 44 que ud. adjudicó a la señora Diana Torres le estaban pagando a la señora prestar su residencia para fiestas y encuentros sexuales?”, expresó la comunicadora.

Con este tipo de mensajes en sus redes sociales, el exministro Jorge Iván Cuervo habló del nombramiento de Diana Torres como notaria 44 de Bogotá (@cuervoji/X)

A lo que el extitular de la cartera, que solo estuvo cinco meses en el cargo, durante el primer semestre de 2026, respondió que desconocía la información. Y señaló sobre el particular que su papel se limitaba a formalizar un trámite administrativo sustentado en las decisiones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

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“No sabía ud. que es la mujer mejor informada del país, voy a saberlo yo, que mi única función era consolidar una situación jurídica definida por la Supernotariado y tomarme una foto protocolaria”, afirmó el exfuncionario, que se desmarcó con ello de cualquier responsabilidad en la escogencia de Torres para ser la notaria 44 de la capital.

Denuncias contra la notaria Diana Torres: supuesta contraprestación por prestar su casa a Gustavo Petro

La controversia recae sobre la versión difundida en redes, según la cual una vivienda de Quinta Paredes habría sido facilitada para presuntos encuentros íntimos del mandatario. A partir de ese señalamiento, se instaló la hipótesis de que el nombramiento de Torres habría constituido una contraprestación a cambio del uso del inmueble.

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Con este otro mensaje en sus redes sociales, el exministro Jorge Iván Cuervo explicó quiénes fueron los que nombraron a la notaria 44 de Bogotá, Diana Torres (@cuervoji/X)

La defensa de Petro rechazó esa versión. Su abogado, Alejandro Carranza, reconoció que el mandatario frecuentaba el sector de Quinta Paredes, pero negó que esas visitas estuvieran relacionadas con fiestas o encuentros íntimos. Y según su explicación, el exmandatario acudía a la zona porque allí vivía un familiar, y por motivos de seguridad.

Por su parte, la mujer negó que su designación fuera una retribución por prestar una vivienda para presuntos encuentros sexuales. “Es una mentira. Como amigo, él iba a veces a mi apartamento a saludarme, y mi espacio privado y el de las personas que me visitan no tengo por qué exponerlo al público”, afirmó la abogada en su defensa.

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De la misma forma, explicó que conoció al exmandatario Petro por la relación de este con su hermano durante su juventud y aseguró que retomaron el contacto años después. “Tuve el honor de que me visitara el día de mi cumpleaños, de lo cual hay fotos y testigos; estuvo un rato, todos quisieron una foto con él, y se fue”, reiteró.

El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

En esa misma línea, Torres defendió que su trayectoria profesional respalda el nombramiento y rechazó que se vincule a una mujer con conductas sexuales para desacreditarla. “Lo que tengo lo he ganado con estudio y con trabajo”, indicó la notaria, antes de exigir a quienes divulgaron la versión que se retracten públicamente.

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El registro fotográfico del Ministerio de Justicia muestra cómo, el 16 de febrero de 2026, Cuervo posesionó a Ronald Leonel García Velandia como notario 25, a Diana Torres Sánchez como notaria 44 y a Sandra Milena Ramírez Barreto como notaria 69 del Círculo Notarial de Bogotá. En ese momento, los tres asumieron los cargos en interinidad.

El entonces ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo posesionó a Diana Torres como notaria 44 de Bogotá, junto a otros funcionarios nombrados en interinidad (Ministerio del Justicia/Facebook)

Jorge Iván Cuervo atribuyó el nombramiento de Diana Torres a sus antecesores

En su defensa, Cuervo sostuvo que la designación de Torres no fue una decisión discrecional suya. En un mensaje difundido junto con el Decreto 219 del 27 de febrero de 2025, señaló a través de su perfil de X que la abogada había sido nombrada inicialmente bajo la gestión de la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

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“La periodista D’arcy Quinn me pregunta si yo sabía si a la señora Diana Torres se le adjudicó la notaria 44 de Bogotá para pagarle favores. Ella fue nombrada en encargo por la ministra Ángela Buitrago, y en interinidad por el ministro (e) Idárraga. Habría que preguntarle a ambos”, remarcó Cuervo en la plataforma digital frente a los interrogantes.

E insistió en que su actuación consistió en firmar el decreto después de una revisión sobre los requisitos de la persona elegida y la necesidad de cubrir la vacante. “No, yo firmaba el Decreto de nombramiento, verificando los requisitos legales de un proceso que realiza la Supernotariado, como han hecho todos los ministros de justicia”, indicó.

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Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, fue la que nombró en provisionalidad a la abogada Diana Torres en la Notaría 44 de Bogotá, según el extitular de la cartera Jorge Iván Cuervo (Corte Constitucional)

En consecuencia, también cuestionó que se describiera su intervención como una orden política o una decisión tomada por obediencia. “No era ‘hacer caso’, era cumplir con un procedimiento administrativo regulado por la ley”, agregó Cuervo, que salió del gabinete de Petro por sus diferencias con la política de Paz Total y la constituyente.

Cuervo volvió a remitir las explicaciones sobre el origen de la designación a los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Justicia. “Y bueno, no sobra aclarar que fue un nombramiento cuando era ministra la doctora Ángela Buitrago, bien pueda y le pregunta a ella”, dijo el extitular de la cartera en su post en X.

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La historia detrás de la vacante de la Notaría 44 que le fue entregada a Diana Torres

La abogada Diana Torres fue designada para ocupar la Notaría 44 de Bogotá en calidad de encargo, después de la vacancia producida por el retiro de la anterior titular. La dependencia está ubicada, justamente, en el sector de Quinta Paredes de la capital de la República, vinculado a una vivienda frecuentada por el expresidente Gustavo Petro.

Esta es la fachada de la Notaría 44 de Bogotá, adjudicada a Diana Torres durante la administración de Gustavo Petro (Google Maps)

El caso se suma a las críticas de sectores opositores sobre los nombramientos de notarios en interinidad durante el gobierno de Petro. Los señalamientos surgieron en medio de los aplazamientos y suspensiones de concursos de mérito de la carrera notarial, en lo que sería una presunta utilización de encargos temporales para cubrir vacantes.

En su momento, los contradictores de la gestión de Petro describieron esas designaciones como posibles cuotas políticas. En respuesta, funcionarios de la administración indicaron que las interinidades eran mecanismos legales para garantizar la continuidad del servicio notarial mientras se proveen los cargos de forma definitiva.