Incautaron 150 kilos de cocaína en Meta que serían enviados a Estados Unidos por encomiendas relacionados con las disidencias de las Farc

Incautan 150 kilos de cocaína en Granada, Meta, tras operativo coordinado con el FBI - crédito Policía Nacional/Dijín

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La Policía Nacional de Colombia incautó 150 kilogramos de cocaína en un inmueble de Granada, Meta, que funcionaba como centro de acopio clandestino para una red transnacional vinculada con disidencias de las Farc.

El operativo, denominado Sombra Verde, estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

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Según la investigación, el cargamento fue procesado en laboratorios clandestinos del Guaviare, área de influencia del frente Jorge Suárez Briceño, perteneciente al Estado Mayor Central. La organización narcotraficante utilizaba un esquema de tercerización criminal para obtener y trasladar la droga.

Las autoridades establecieron que el alijo sería movilizado desde los Llanos Orientales hacia el centro del país y luego a la costa Caribe. Desde esa zona, la red pretendía enviarlo a Centroamérica y Estados Unidos mediante contaminación de paquetes y servicios internacionales de encomiendas.

La investigación comenzó en octubre de 2026 a partir de información suministrada por el FBI. Durante el allanamiento, los agentes encontraron los paquetes de cocaína ocultos y preparados para su transporte.

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De acuerdo con la Policía, la incautación afectó la capacidad logística y financiera de la estructura criminal en Meta y Guaviare, además de impedir la distribución de cerca de 150.000 dosis personales en Estados Unidos.

La Policía Nacional de Colombia incautó 150 kilogramos de cocaína en un inmueble de Granada, Meta, que funcionaba como centro de acopio clandestino para una red transnacional vinculada con disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional/Dijín

Armada incautó casi dos toneladas de cocaína en Cauca y Nariño

La Armada de Colombia incautó 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones desarrolladas en los municipios de López de Micay, en Cauca, y La Tola, en Nariño. La institución informó este martes 3 de noviembre que el cargamento tendría un valor superior a USD 81 millones para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Según el reporte oficial, los procedimientos impidieron la eventual distribución de cerca de 4,4 millones de dosis en mercados ilegales internacionales. Las operaciones tuvieron lugar en zonas fluviales y costeras del sur del Pacífico colombiano.

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En López de Micay encontraron 1.175 kilogramos de cocaína

El mayor cargamento fue ubicado en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay. Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 hallaron 40 bultos que contenían 1.175 paquetes rectangulares.

Incautación de más de 1,7 toneladas de cocaína en operaciones de la Armada en Cauca y Nariño - crédito Armada Nacional

En el procedimiento también participaron integrantes del Batallón de Infantería de Selva No. 56 del Ejército Nacional y unidades de investigación de la Policía Antinarcóticos.

La prueba de identificación preliminar determinó que el material correspondía a 1.175 kilogramos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con el coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, el cargamento pertenecería a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

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La segunda operación dejó 590 kilogramos incautados en La Tola

La otra incautación ocurrió en Playa Amarales, en La Tola, donde unidades de superficie de la Fuerza Naval del Pacífico y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43 localizaron 26 bultos.

El cargamento estaba compuesto por 590 paquetes de distintos tamaños. Tras el análisis de la Policía Judicial, las autoridades establecieron que contenían 590 kilogramos de cocaína.

La Armada vinculó esta carga con el bloque Jhon Arenas, señalado por las autoridades como una estructura relacionada con las extintas Farc. La institución afirmó que las operaciones buscan afectar las rutas fluviales y marítimas que usan organizaciones narcotraficantes en el Pacífico sur colombiano.

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Dos operativos en el Pacífico sur dejaron 1.765 kilos de cocaína decomisados - crédito Armada Nacional

Las autoridades mantendrán las operaciones de control e investigación sobre los corredores terrestres, fluviales y marítimos identificados en estas investigaciones, con el objetivo de ubicar a los responsables y desarticular las redes que abastecen las rutas internacionales del narcotráfico.