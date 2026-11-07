La Fiscalía investiga a un exfuncionario de Bancolombia por el presunto hurto informático de $205 millones a la entidad

La Fiscalía General de la Nación investiga a Nicolás Lotero por el presunto hurto informático de $205 millones a Bancolombia - (Fiscalía General de la Nación)

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La Fiscalía General de la Nación investiga a Nicolás Lotero, un hombre que, según un informe de El Tiempo, trabajaba en el área de Atención y Quejas de Bancolombia y que figura entre los nueve capturados por el presunto hurto informático de $205 millones a la entidad financiera.

El caso se concentra en una serie de reclamaciones presentadas por supuestos inconvenientes en cajeros automáticos. La investigación sostiene que la red habría solicitado devoluciones de dinero tras reportar que las máquinas retuvieron efectivo durante operaciones de retiro.

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De acuerdo con la información publicada por el diario, al banco le presentaron 17 reclamos por presuntos atascos de dinero en cajeros automáticos. Las autoridades indagan si esas solicitudes se hicieron a nombre de distintas personas para ocultar la identidad de quienes recibían los recursos.

La entidad afectada señaló que detectó la situación mediante sus mecanismos internos de control y que trasladó el caso a las autoridades competentes.

Bancolombia detectó las irregularidades a través de sus mecanismos de control interno y denunció la situación ante la justicia - crédito Bancolombia

“Bancolombia identificó, en el marco de sus procesos de alertamiento y control, una situación relacionada con un empleado de un proveedor y la puso en conocimiento de las autoridades competentes”, indicó la entidad en una declaración citada por El Tiempo.

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La versión del banco introduce una precisión sobre la vinculación laboral de Lotero. Mientras la información revelada por el medio apunta a que se desempeñaba en el área de Atención y Quejas, la entidad afirmó que el caso involucraba a un trabajador de un proveedor.

La Fiscalía busca establecer si el capturado utilizó su acceso a los sistemas o a los procesos de reclamación para tramitar devoluciones sin sustento. Una de las líneas investigativas indica que una de las cuentas que recibió dinero repuesto correspondería a la utilizada por Lotero para el pago de su nómina.

Nueve personas fueron detenidas en la operación contra Los Cibernéticos

Las autoridades capturaron a nueve personas el 27 de octubre por el presunto fraude financiero - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Lotero ocurrió el pasado 27 de octubre, durante una operación contra la estructura conocida como Los Cibernéticos, señalada de cometer fraudes contra la entidad bancaria.

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Además de Lotero, fueron capturados Miguel Ángel Gómez, Julián Alexander Holguín, Johan David Zapata, Geraldine Vera, Edward Quevedo, Elizabeth Pareja, Brayan Pulgarín y Samuel Ramírez.

Por ahora, no se ha informado de forma pública cuál habría sido el papel de cada uno de los detenidos dentro de la red investigada. El proceso penal tiene como víctima a Bancolombia y avanza ante un juez de Medellín.

A los capturados les imputaron los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, transferencia no consentida de activos y hurto por medios informáticos. Será la Fiscalía la que deberá exponer ante el juez los elementos probatorios que, según su hipótesis, relacionan a los detenidos con las reclamaciones y las transferencias bajo investigación.

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Bancolombia refuerza las alertas contra fraudes durante las compras y transacciones de Navidad

Bancolombia emitió recomendaciones para prevenir fraudes financieros ante el incremento de compras y transacciones durante la temporada de Navidad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bancolombia difundió recomendaciones para prevenir fraudes durante la temporada navideña, cuando aumentan el dinero disponible, las compras y las transacciones.

La entidad pidió no compartir usuarios, claves, datos de tarjetas ni códigos de seguridad con personas que contacten a los clientes por llamadas, mensajes, correos, WhatsApp o videollamadas, aunque se presenten como empleados del banco. “Nunca entregar usuarios, claves, tarjetas ni datos bancarios”.

El banco también alertó sobre engaños vinculados con las tarjetas débito, el control de cuentas de WhatsApp y mensajes falsos sobre transferencias mediante llaves o Bre-B.

Aclaró que el registro de llaves solo se realiza desde la aplicación Mi Bancolombia y que no solicita descargar archivos ni suministrar información confidencial por otros canales. “El sistema de pagos no opera mediante solicitudes para aprobar o rechazar envíos de dinero”.

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Para reducir los riesgos al retirar efectivo, recomendó acudir acompañado, evitar la ayuda de desconocidos, proteger el teclado al ingresar la clave y cancelar la operación si se detectan dispositivos extraños o personas demasiado próximas.

También sugirió cambiar la clave cada tres meses, limitar el uso de efectivo y preferir transferencias o cheques de gerencia en operaciones de alto valor. Los mensajes sospechosos pueden reportarse por WhatsApp al 300 887 6817 o mediante el correo correosospechoso@bancolombia.com.co.