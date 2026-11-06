Colombia

Karol G encabezó los seis premios de Colombia en los HEAT 2026: Shakira, Ryan Castro y Jessi Uribe también fueron galardonados

Piso 21 recibió un reconocimiento a su trayectoria y Jessi Uribe se llevó el galardón a Mejor Artista Región Popular, en una noche con amplia presencia nacional durante la gala celebrada en Puerto Vallarta

Composición de cuatro paneles con Karol G, Shakira con traje dorado, Jessi Uribe con camisa verde y Maluma con traje y sombrero.
Colombia obtuvo seis estatuillas sobre cerca de 60 nominaciones en los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta - crédito composición Infobae Colombia
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Colombia acumuló cerca de 60 nominaciones distribuidas en las distintas categorías competitivas de los Premios HEAT 2026. Sus representantes convirtieron seis de ellas en premios durante la gala realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, en la primera edición de la plataforma celebrada en México.

Entre los artistas colombianos, Karol G tuvo la mayor presencia en el cuadro de nominaciones, con diez postulaciones, entre ellas Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Urbano, Mejor Video por Papasito, Mejor Colaboración, Canción del Año y Álbum del Año por Tropicoqueta.

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La paisa se llevó el galardón a Mejor Artista Femenina, una de las distinciones obtenidas por Colombia durante la gala.

Jessi Uribe también subió al escenario como intérprete y recibió el premio a Mejor Artista Regional Popular. En la categoría Canción del Año, el galardón fue para La Villa, interpretada por Ryan Castro junto a Kapo y Gangsta. El tema se impuso entre las composiciones más votadas por el público, mecanismo que define los resultados de los Premios HEAT y da protagonismo a la conexión entre los artistas y sus comunidades de seguidores.

El santandereano hizo un llamado para entender la música regional más allá de la influencia de México - crédito @jessiuribe3/Instagram

“Queremos hacer parte del regional y que en algún momento de esta vida seamos una sola familia, como lo es la música urbana ahorita y que seamos regional mundial todos, porque he tenido la oportunidad de conocer gente en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, que cantan rancheras, que son cantantes increíbles, que cantan regional y no encuentran dónde acomodarse. Así que Dios permita que seamos una sola familia”, expresó el santandereano en su discurso.

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A esta distinción se sumó la del productor Ovy on the Drums, reconocido como Productor del Año. El músico colombiano, uno de los nombres más activos en la producción urbana y pop del continente, consiguió el galardón en una categoría que reconoce el trabajo detrás de los lanzamientos musicales del último año.

Entre los otros triunfos colombianos de la noche figuró Shakira, ganadora de Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas por Zoo, tema incluido en la banda sonora de Zootopia 2.

Corridos del Rey debutó en los Premios HEAT con su primera estatuilla

Corridos del Rey obtuvo el premio a Mejor Canción Religiosa por 'Ayer hablé con Dios' en su primera nominación internacional - crédito cortesía Gus Rincón
Corridos del Rey obtuvo el premio a Mejor Canción Religiosa por 'Ayer hablé con Dios' en su primera nominación internacional - crédito cortesía Gus Rincón

El sexto triunfo colombiano de la noche llegó de la mano de Corridos del Rey, reconocido en la categoría Mejor Canción Religiosa por Ayer hablé con Dios. El artista subió al escenario para interpretar el sencillo en vivo ante buena parte de la industria musical latina reunida en Puerto Vallarta, en una presentación que acompañó la entrega de su galardón.

Se trató de la primera nominación de Corridos del Rey a los Premios HEAT y, con ella, también de su primer premio en la plataforma, obtenido en una categoría que disputaba con nombres como Daddy Yankee junto a Alex Zurdo, Víctor Manuelle, Elena Rose, Jesús Adrián Romero, y Barak junto a Tercer Cielo. El reconocimiento representa, además, el primer galardón de alcance internacional en la carrera del artista, que llegó después de que el público ya hubiera convertido la canción en un fenómeno de escucha antes de la gala.

Piso 21 se mostró sorprendido al recibir su premio a la trayectoria

La agrupación colombiana fue reconocida por su carrera en el pop latino - crédito @piso21/Instagram

Entre los Reconocimientos Especiales de la noche, el grupo colombiano Piso 21, surgido en Medellín y con más de 16.000 millones de reproducciones globales acumuladas, fue distinguido con el premio a la Trayectoria Musical.

Durante su intervención en el escenario, el integrante David Escobar manifestó que no sabía en qué momento la agrupación había pasado de competir como aspirante a Mejor Nuevo Artista a recibir un reconocimiento por el conjunto de su carrera.

Los homenajes incluyeron otros nombres durante la velada como Los Ángeles Azules, Olga Tañón, Banda MS y Don René Camacho, director de La Arrolladora Banda El Limón. Piso 21 repasó parte de su repertorio sobre el escenario con las interpretaciones de Me llamas y Te vi, dos de los temas que marcaron su trayectoria de más de una década.

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