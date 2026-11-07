Exmarine de los EE. UU. reportado como desaparecido en Bogotá fue hallado con vida en un hospital: “Ya se encuentra con su familia”

El estadounidense no memorizó números de contactos ni el número de su pasaporte luego de ser víctima de un hurto (Camila Díaz/archivo Colprensa|cortesía)

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Aditya Jaikarran, un ciudadano estadounidense reportado como desaparecido desde el 9 de julio de 2026 en Bogotá, fue encontrado luego de pasar cerca de tres meses en condición de habitante de calle.

El hombre fue trasladado al Hospital Simón Bolívar (ubicado en la localidad de Usaquén, norte de la capital), después de sufrir una convulsión dentro de un supermercado Ara.

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Valeria Ponce, abogada de la familia, confirmó el reencuentro en una entrevista con Alerta Bogotá el viernes 6 de noviembre.

“Desde ayer Aditya ya se encuentra con su familia”, afirmó la jurista, quien explicó que el contacto fue posible por la difusión del caso en medios y las gestiones de sus allegados.

Varios testigos señalaron que vieron al ciudadano estadounidense en condición de habitante de calle cerca del Parque Nacional (captura de pantalla CityTv/YT)

Jaikarran había perdido su empleo y se quedó sin recursos económicos durante su estadía en Colombia, según lo que detalló la jurista.

Durante ese período, el norteamericano recorrió varios sectores de Bogotá, aunque su familia no ha podido reconstruir con precisión todos sus desplazamientos.

Un agente de Migración lo reconoció en el Hospital Simón Bolívar

El ciudadano estadounidense sufrió una convulsión en el establecimiento comercial y las personas que estaban allí solicitaron una ambulancia.

Después de su traslado al Hospital Simón Bolívar, allí un funcionario de Migración Colombia lo identificó por las noticias sobre su desaparición a inicios de noviembre.

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El agente se comunicó con la representante de la familia, que acudió al centro asistencial para verificar su identidad y facilitar el reencuentro con sus parientes.

“Actualmente su estado de salud es muy bueno, tiene una pequeña lesión, pero no puedo ahondar mucho en el tema por privacidad de él”, aclaró Ponce.

Un funcionario de Migración Colombia lo encontró en el Hospital Simón Bolívar (Álvaro Tavera/archivo Colprensa)

La abogada confirmó que el hombre se encuentra estable, incluso en lo relacionado con su salud mental, luego de la atención recibida en el centro médico.

Por todo lo anterior, Ponce agradeció la difusión del caso porque por medio de la publicación de información e imágenes se logró que más personas pudieran reconocerlo y alertar a las autoridades.

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Qué le pasó al estadounidense Aditya Jaikarran

En entrevista con Citynoticias, el propio Jaikarran relató qué fue lo que le pasó.

“Tenía suficiente dinero. Tenía un trabajo. Cuando dejé el trabajo, estaba en Santa Fe”, inicia su declaración el estadounidense, al referirse a un sector ubicado en el centro de Bogotá.

“Estuve paseando por Santa Fe toda la noche con todo mi equipaje porque aún no me había mudado del hotel. Me paré un rato en el parque y unos señores se me acercaron y me quitaron mis cosas. Después de eso, me costó mucho salir adelante”, añadió el estadounidense.

Por su parte, la mamá del extranjero, Usha Jaikarran, expresó su gratitud por el tan anhelado reencuentro: “Gracias a todos los que me han ayudado a encontrar a mi hijo. Doy gracias a Dios y a todas las personas que me han ayudado”.

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El norteamericano regresará a Colombia, pero no a Bogotá por el momento (captura de video CityTv/YT)

Al final, y pese a la mala experiencia, el norteamericano resaltó la calidad humana de la mayoría de las personas con las que se cruzó y dijo que regresará en un futuro al país.

“Sigo encantado con Bogotá. La gente es increíble. La mayoría de la gente es increíble. Y la comida es increíble. Tengo pensado volver a Colombia. Aunque quizá no a Bogotá”, concluyó Jaikarran.

La familia del estadounidense relató un episodio que él vivió en Los Lagartos, Suba

Ponce también se refirió a un hecho ocurrido el 26 de septiembre en el barrio Los Lagartos, ubicado en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con lo que le mencionaron los familiares de Jaikarran a la abogada, él intentó tomar productos de un establecimiento comercial, pero los devolvió cuando llegaron los uniformados.

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El ciudadano estadounidense fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao. La captura fue legalizada y recuperó la libertad cerca de 18 horas después, de acuerdo con el relato de la jurista.

Ponce recalcó que las dificultades para comunicarse en español complicaron la reconstrucción de los lugares por los que estuvo. No obstante, durante recorridos posteriores, Jaikarran logró reconocer algunas calles y describir sectores de Bogotá.

El estadounidense se reencontró con su familia (captura de video CityTv/YT)

Migración Colombia debe definir su regreso a Estados Unidos

La familia busca ahora que el estadounidense pueda retornar a su país, pero el trámite enfrenta una dificultad: Jaikarran superó los 90 días autorizados para permanecer en Colombia.

Por este motico, Ponce expuso que solicitaron acompañamiento del área de Derechos Humanos de Migración Colombia para buscar una alternativa que tenga en cuenta que el hombre estuvo sin empleo ni recursos mientras vivió en las calles.

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“Estamos a la espera del departamento de Derechos Humanos de Migración, para que le colaboren con el tema, porque no lo quieren como tal deportar ni nada de eso, sino para que él no tenga que pagar la multa”, agregó la representante de la familia al final de la entrevista.

La docente barranquillera que permaneció desaparecida por dos años en Bogotá

La misma semana en la capital colombiana, pero el jueves 5 de noviembre, se conoció otro caso similar de una docente barranquillera.

La mujer identificada como Arleth Carolina Álvarez Castillo fue hallada con vida en Bogotá tras permanecer más de dos años desaparecida.

Ella había sido vista por última vez el 22 de octubre de 2024, después de salir de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, en la urbanización Alameda del Río de Barranquilla.

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La docente barranquillera fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024 - crédito red social Facebook

Su madre, Leida Castillo, viajó desde el Atlántico hasta la capital colombiana y confirmó el reencuentro al portal regional Impacto News, al declarar: “Apareció, estoy con ella”.

Álvarez Castillo fue localizada mientras deambulaba por las calles de Bogotá, según la información entregada por su familia.

Los allegados mantienen en reserva las circunstancias del hallazgo y el estado de salud de la docente.

Castillo adelanta trámites en la ciudad antes de definir el regreso de ambas a la región Caribe.

Una circular de búsqueda de la Fiscalía había registrado inicialmente el 22 de septiembre de 2024 como fecha de desaparición, pero el portal precisó que se trató de un error y que la salida ocurrió un mes después.

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Paral momento en que el que se perdió su rastro, Álvarez Castillo tenía 35 años, era magíster en Educación y trabajaba en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande.

La mamá de la docente no cesó en la búsqueda y en varias calles de Barranquilla aún se observan volantes de búsqueda que pegó la progenitora en muros y postes de energía - crédito captura de pantalla Las Noticias 6 PM a 7 PM de Telecaribe/Facebook

La búsqueda de Leida se hizo viral en redes sociales durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, en el Carnaval de Barranquilla de 2026, cuando la madre recorrió el desfile con una fotografía de su hija y pidió información.

La Alcaldía de Malambo, encabezada por Yenis Orozco Bonett, facilitó los pasajes aéreos para el viaje de Castillo.

Hasta ahora, la familia no ha informado qué ocurrió durante el tiempo en que la docente permaneció desaparecida. Las autoridades tampoco han difundido un pronunciamiento público ni detalles sobre una eventual investigación.