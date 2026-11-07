Tres trabajadores rescataron a un perro atrapado por la corriente en un canal de Cúcuta: todo quedó en video

El rescate de un perro en medio de un aguacero que conmovió a Cúcuta - (@charlessradio/X)

Guardar

Tres trabajadores de una empresa distribuidora de bebidas rescataron a un perro que estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente del canal Bogotá, en Cúcuta, durante un fuerte aguacero.

El episodio quedó registrado en video el 6 de noviembre de 2026 y muestra el operativo con el que lograron sacar al animal del cauce.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran al perro en una zona cercana al agua, mientras la lluvia aumentaba el caudal del canal. Ante el riesgo de que la corriente lo llevara, los empleados decidieron intervenir con una cinta amarilla que utilizaron como apoyo para descender por uno de los muros.

Dos trabajadores sostuvieron la cinta durante el rescate

En la grabación se observa que dos hombres sostienen la cinta desde la parte superior de la estructura. Un tercer trabajador baja por la pared, que luce resbaladiza por el agua, hasta llegar al punto donde se encontraba el animal.

El hombre logra sujetar al perro y sus compañeros lo ayudan a subirlo hasta una zona segura. La operación ocurrió frente a varias personas que presenciaban la escena desde los alrededores del canal.

PUBLICIDAD

Tras el rescate, el perro quedó fuera de peligro. El material audiovisual no precisa la identidad de los trabajadores ni el nombre de la compañía para la que laboran.

Perro fue rescatado del canal Bogotá tras quedar en riesgo por el aumento del caudal - (@charlessradio/X)

El video recibió mensajes de agradecimiento en redes sociales

La publicación generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron la intervención de los tres hombres. “Gracias por salvarle la vida”, escribió una persona en los comentarios compartidos junto al video.

Otro usuario señaló que los trabajadores merecían “una platica y una cerveza”, mientras una tercera persona les envió “bendiciones”. Los mensajes resaltaron que la acción evitó que el animal fuera alcanzado por la corriente.

El canal Bogotá atraviesa sectores urbanos de Cúcuta y, durante lluvias fuertes, puede registrar aumentos en el nivel del agua. En este caso, el rescate evitó que el perro quedara expuesto a una situación de mayor riesgo.

PUBLICIDAD

Con una cinta amarilla, tres empleados salvaron a un perro de ser arrastrado por el agua - (@ThomasitaD/X)

Video mostró a un hombre que presuntamente golpeó a un perro con un lazo en Bogotá

Vecinos de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, denunciaron un presunto caso de maltrato animal contra un perro negro que acompaña a dos habitantes de calle en los alrededores de supermercados del barrio Baquero. El caso fue divulgado el 31 de octubre de 2026 a través de un video que generó preocupación entre residentes del sector.

Según los testimonios, el animal presenta marcas que la comunidad atribuye a posibles quemaduras de cigarrillo. Los denunciantes solicitaron identificar a las personas que lo tienen bajo su cuidado para presentar una queja formal y pedir a las autoridades una valoración veterinaria, así como un eventual rescate.

PUBLICIDAD

Los vecinos indicaron que el perro suele permanecer junto a dos personas que solicitan dinero en establecimientos comerciales de esa zona.

Un ciudadano cuestionó el trato hacia el perro

En la grabación se observa a un hombre que sostiene al animal con un lazo y, presuntamente, lo golpea con ese mismo elemento. Otro ciudadano intervino y le reclamó: “¿Por qué le casca al perro?”.

Comunidad denunció lesiones en un perro que acompañaba a dos habitantes de calle - crédito @PlataformaALTO/X

El hombre señalado respondió con frases incompletas y preguntas, sin entregar una explicación clara sobre lo que ocurrió. Durante el intercambio, quien registraba la escena mencionó un episodio anterior: “La otra vez lo trataron así”.

Una mujer discutió con quienes grababan la escena

Una mujer que acompañaba al hombre intervino durante el cruce verbal y lanzó advertencias a las personas que cuestionaban el trato al animal. “Vean que lo tocan”, se escucha decir en el registro.

PUBLICIDAD

También hizo referencia a una posible actuación policial: “24 horas no nos pueden tener”. Luego mencionó una condena anterior, sin precisar el delito ni las circunstancias: “Eso fue seis años”.

Los residentes interpretaron esas expresiones como una advertencia contra la comunidad y reiteraron su preocupación por la integridad del perro.