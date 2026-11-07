Colombia

La hermana de Juliana Guerrero habría recibido millonarios contratos en el gobierno Petro para trabajar en La Guajira: cumplía labores de apoyo

Verónica Guerrero Jiménez suscribió dos contratos directos con Colombia Compra Eficiente. El primero tuvo un valor de $6.000.000 y una duración de 85 días y el segundo por 182 días y un valor cercano a $13.000.000

Denuncian que Verónica Guerrero se tomó atribuciones que no le correspondían en una reunión del Ministerio de la Igualdad - crédito @VeroGuerrero_1/X
La hermana de Juliana Guerrero habría recibido millonarios contratos en el Gobierno Petro para trabajar en La Guajira(@VeroGuerrero_1/X)
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La hermana de Juliana Guerrero, Verónica, recibió tres contratos por contratación directa entre 2022 y 2023, uno con el Ministerio del Interior y dos con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Una revisión de Semana señala que no encontró informes de gestión asociados a esos vínculos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Los contratos estuvieron ligados a labores administrativas, logísticas y de apoyo a la gestión pública. Uno de ellos, suscrito con el Ministerio del Interior, se relacionaba con acciones estatales para atender las órdenes de la Corte Constitucional dirigidas a proteger los derechos de comunidades wayú en La Guajira.

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Una ilustración en acuarela muestra a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito
Juliana Guerrero, Verónica Guerrero tuvieron en sus manos jugosos contratos bajo la administración Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato de la cartera estaba ligado a las medidas ordenadas en la Sentencia T-302 de 2017. En esa decisión, el máximo tribunal de la Rama Judicial declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes del pueblo wayú, en particular frente al acceso al agua, la alimentación y la salud.

El objeto incluía tareas de apoyo relacionadas con la gestión política y la implementación de políticas públicas para grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables. La labor hacía parte de los compromisos institucionales asociados a la respuesta estatal en el departamento.

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Una alerta del Viceministerio de Diálogo Social advirtió incumplimientos en contratos suscritos durante la administración anterior para atender las órdenes de la Corte. El documento citado por la revista sostiene que el Estado no había garantizado de manera suficiente la protección de las comunidades cobijadas por el fallo.

La publicación también menciona recursos calculados en cerca de $3.000.000.000 para esas obligaciones. Sin embargo, la información disponible no atribuye a Guerrero Jiménez la responsabilidad por el conjunto de esos recursos ni establece una conclusión judicial sobre su actuación contractual.

Los otros dos vínculos fueron con Colombia Compra Eficiente

Verónica Guerrero Jiménez suscribió dos contratos directos con Colombia Compra Eficiente. El primero tuvo un valor de $6.000.000 y una duración de 85 días y el segundo por 182 días y un valor cercano a $13.000.000 - crédito Colombia Compra Eficiente
Verónica Guerrero Jiménez suscribió dos contratos directos con Colombia Compra Eficiente. El primero tuvo un valor de $6.000.000 y una duración de 85 días y el segundo por 182 días y un valor cercano a $13.000.000 - crédito Colombia Compra Eficiente

Antes de su contrato con el Ministerio del Interior, Verónica Guerrero Jiménez suscribió dos contratos directos con Colombia Compra Eficiente. El primero se firmó el 7 de octubre de 2022, tuvo un valor de $6.000.000 y una duración de 85 días.

El objeto consistía en apoyar a la Dirección General de la agencia en actividades administrativas, logísticas y de divulgación relacionadas con los servicios de apoyo a la compra pública. Cuatro meses después, el 20 de febrero de 2023, recibió un segundo contrato con un objeto similar.

Ese nuevo acuerdo tuvo una duración de 182 días y un valor cercano a $13.000.000. La investigación periodística señaló que tampoco localizó en el Secop un informe de gestión sobre las labores desarrolladas dentro de esos dos vínculos. La revista sostuvo que la contratista contaba entonces con formación de bachiller y experiencia certificada por la Fundación Raíces Afro.

Denuncian a Juliana Guerrero y su hermana Verónica por presunta intervención irregular en el fondo del Ministerio de la Igualdad

El liquidador del Ministerio de la Igualdad señaló que la Fiscalía deberá determinar la culpabilidad de las hermanas Guerrero (Ministerio de la Igualdad)

El liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica por una presunta intervención irregular en el consejo directivo de FonIgualdad.

“Seguimos denunciando en la liquidación del Ministerio de Igualdad asuntos por fuera de orden, presuntos delitos contra el patrimonio nacional, contra la administración pública, que no hay derecho a que haya ocurrido en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Una más. Hoy ante la Fiscalía hemos instaurado esa denuncia de la participación indebida en el Consejo Directivo de Fonigualdad de la señora Juliana Guerrero y de su hermana Verónica Guerrero”, afirmó Rodríguez.

El funcionario sostuvo que Juliana Guerrero habría representado a Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, en el órgano de gobierno del Fondo de la Igualdad. Sobre la actuación que atribuye a las hermanas Guerrero, señaló que daban órdenes, tomaban decisiones, cerraban sesiones, instauraban directrices.

“La una es que supuestamente estaba representando al ministro de Interior, que tampoco nada tenían que ver en el gobierno corporativo del Fondo de la Igualdad, dando órdenes, tomando decisiones, cerrando sesiones, instaurando directrices”, expuso.

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