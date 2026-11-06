Colombia

Yeferson Cossio respondió a los rumores de que le fue infiel a Carolina Gómez y lanzó una advertencia: “Así no funciona la pu** vida”

El paisa explicó que el material viral fue manipulado para sembrar dudas sobre su relación y elevó el tono contra el responsable de propagar el señalamiento

El creador afirmó que la imagen junto a otra mujer fue tomada fuera de contexto, sostuvo que no hubo un beso y explicó que mantienen una relación comercial - crédito @yefito/ Instagram

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Yeferson Cossio negó una supuesta infidelidad a Carolina Gómez y afirmó que la imagen que circuló en redes sociales fue tomada fuera de contexto. El creador de contenido publicó un video de más de cuatro minutos en el que mostró una secuencia más amplia del momento y rechazó que hubiera besado a otra mujer durante una fiesta.

La controversia comenzó por una fotografía y un fragmento audiovisual que varios usuarios compartieron en redes. En las imágenes, Cossio aparecía cerca de una mujer, lo que derivó en especulaciones sobre una posible traición a Carolina Gómez, su pareja.

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Cossio respondió desde su cuenta alterna de Instagram, @yefito, y aseguró que la publicación viral fue el resultado de una selección parcial de la grabación. De acuerdo con su relato, la mujer que aparece junto a él también se llama Carolina y mantiene con ella una relación comercial por futuras campañas publicitarias.

El influenciador explicó que la escena ocurrió mientras ambos bailaban música electrónica y que no existió un acercamiento sentimental. “Miren todo el video. Yo estaba bailando, parchado. De hecho, ella también se llama Carolina. Es alguien con la que voy a hacer negocios de unas varias publicitarias”, afirmó.

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El creador de contenido reveló la millonada que cobra su novia por una publicación en redes sociales - crédito @carolinagomezec/ Instagram
Yeferson Cossio negó una infidelidad y cuestionó la difusión de un video editado - crédito @carolinagomezec/ Instagram

En su mensaje, el creador señaló que trabaja en redes sociales desde febrero de 2020 y que conoce los efectos de la exposición pública. Según expresó, ha preferido mantenerse al margen de discusiones y evitar responder a críticas dirigidas a él.

“Yo nunca opino de nadie, yo nunca me meto con nadie. Si alguien me tira, yo me quedo callado”, dijo Cossio. También sostuvo que su prioridad ha sido concentrarse en sus proyectos personales y en su entorno cercano, lejos de las confrontaciones frecuentes entre figuras de internet.

El paisa reconoció que la actividad en redes implica recibir opiniones negativas y enfrentar rumores. “Al yo exponerme a mí y a mi entorno a las redes sociales, hay de todo”, señaló. En su opinión, algunas personas buscan afectar la vida de otros por medio de contenidos sacados de contexto.

Sobre el material que provocó la polémica, Cossio manifestó que alguien seleccionó un instante puntual de la grabación para presentar una situación diferente a la que, según él, ocurrió. “No falta la mala persona que coge ese fotograma solamente para tratar de dañar a la gente”, sostuvo.

Yeferson Cossio prometió informar novedades cuando conozca el diagnóstico y las indicaciones médicas - crédito @yefersoncossio/ Instagram
Yeferson Cossio negó que hubiera besado a otra mujer y aseguró que el video fue sacado de contexto - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador afirmó que mostró el video completo para desmentir que hubiera existido un beso. Añadió que el entorno más cercano a él conoce el contexto de la escena y que la publicación no afectó su relación, aunque sí cuestionó la manera en que se difundió.

“Yo sé que esto de las redes sociales y todo lo que conlleva de éxito y de poder adquisitivo también tiene este tipo de cosas malas que tergiversan todo. Es el precio a pagar”, expresó Cossio durante el video.

La versión involucró a una amiga de la pareja

El influenciador indicó que decidió responder con mayor firmeza cuando otra cuenta involucró a una amiga en común con Carolina Gómez como supuesta tercera persona. Cossio rechazó esa versión y aseguró que la mujer señalada ni siquiera asistió a la fiesta relacionada con el video.

Además, recordó que ella tiene pareja y pidió que no se le atribuyeran situaciones ajenas. “No está contenta de tratar de dañar una relación, de involucrarme a mí, de involucrar a Carolina, sino que encima mete un tercero”, afirmó sobre la persona que divulgó esa hipótesis.

Cossio sostuvo que la situación superó los límites cuando se mencionaron nombres propios para ampliar los rumores. “Ella ni siquiera estaba en ese video. ¿Cuál es la necesidad de dañar más y más y más?”, cuestionó.

El creador apuntó que los contenidos sin contexto pueden afectar a personas que no forman parte de una controversia. Por eso, pidió no replicar información que no tenga pruebas verificables o una versión completa de los hechos.

Carolina Gómez no se ha pronunciado públicamente sobre la fotografía, el video ni las explicaciones que entregó Cossio. Tampoco se conoce una declaración de la mujer que aparece con el influenciador en el material compartido en redes.

Durante el episodio, Cossio experimentó graves síntomas como opresión en el pecho, dificultad para respirar y sudor frío, lo que alarmó a su pareja Carolina Gómez - crédito @Yefito/YouTube
El creador pidió no replicar publicaciones sin pruebas ni contexto completo.- crédito @Yefito/YouTube

El influenciador lanzó una amenaza

El momento de mayor tensión en el video llegó cuando Cossio se refirió al creador de contenido al que responsabiliza de haber involucrado a su amiga. El paisa expresó su molestia y lanzó una advertencia directa de agresión física.

“Yo a este man lo llego a encontrar por ahí en la calle y yo lo pongo a que pruebe mano de hombre”, manifestó. Luego agregó: “El día que yo me llegue a encontrar a este pedazo de gamín, mínimo le tumbo esos dientes para que respete”.

Cossio afirmó que los creadores que presentan rumores como parte de un personaje digital deberían considerar las consecuencias de sus publicaciones fuera de las redes. “Uno no puede ir andando, inventando chismes de todo el mundo y luego pretender que no pasó nada”, expresó.

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