Deportes

Mauricio Duarte, defensor del Cúcuta, confía en que el Motilón llegará a las semifinales de la Liga BetPlay: “Está a la vuelta de la esquina”

El jugador, que ha sido clave para el equipo en la salvación del descenso, ahora le apunta a entrar a los ocho primeros en la tabla de posiciones, pese a las pocas probabilidades de lograrlo

Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo se encuentra a un punto de entrar a los ocho primeros en la tabla de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
Guardar

Cúcuta Deportivo se ha convertido en la sorpresa de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, pues pasó de estar hundido en el descenso a salvarse en la tabla de promedios y mantener opciones para clasificar a los cuadrangulares; incluso viene de vencer a Santa Fe por 1-0.

Mauricio Duarte es uno de los jugadores clave en la plantilla de los motilones: su rendimiento permitió que el equipo mantuviera la categoría y ahora afirmó que tiene confianza para llegar a las semifinales, lo que sería toda una proesa para los de Norte de Santander.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no solo las cuentas están en contra del cuadro rojiblanco, sino también las probabilidades de bajar a alguno de los conjuntos que, en la actualidad, se encuentran entre los ocho primeros del campeonato, además de que tiene dos encuentros complicados para terminar la fase de Todos contra Todos.

“Ahora estamos pensando en entrar a los ocho”

Durante una entrevista con el programa La Milonga, de AS Colombia, Mauricio Duarte habló sobre cómo se encuentra el equipo en la actualidad y afirmó que sus compañeros se sienten tranquilos porque no tienen la presión por el descenso, que los acechó todo el año.

“Supremamente importante lo que se hizo. Nos quitamos un peso de encima con esta situación que se venía tornando difícil con los resultados, por ahí dejamos escapar puntos importantes en condición de local contra Águilas, pero bueno, supimos levantarnos de eso y, gracias a Dios, salvar la categoría”, dijo.

PUBLICIDAD

Cúcuta Deportivo
Mauricio Duarte ha sido uno de los jugadores más importantes del Cúcuta para entrar en la pelea por los cuadrangulares - crédito Colprensa

Duarte explicó que salvar la categoría era uno de los dos puntos a cumplir en 2026: “El objetivo principal era salvar la categoría, hay un segundo, que es clasificar a los 8, y de ahí para allá, uno se plantea cosas grandes. Con el empuje de la gente acá de local, uno sabe que se hace fuerte, que se le infla la camiseta, eso es importante y lo demostramos con equipos importantes”.

“Ya salvamos la categoría, ahora estamos pensando en entrar a los ocho, es un objetivo que está ahí en la vuelta de la esquina, nos toca enfrentar dos equipos que vienen eliminados, tanto el Junior como Jaguares, pero uno nunca los menos precia, un Junior que tiene unos jugadores con una categoría importantes, con jerarquía, que no se le dieron las cosas, pero creo que tiene un muy buen equipo, por algo fueron bicampeón”, añadió el defensor de los motilones.

Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo se salvó del descenso y ahora le apunta a entrar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Probabilidades en contra

Aunque Mauricio Duarte confía en que los motilones entrarán a los cuadrangulares, sobre todo porque enfrentarán a dos de los clubes eliminados en el campeonato colombiano, las probabilidades de que entre a los ocho primeros son pocas, con respecto a sus rivales.

Según la página Besoccer, especializada en estadísticas de fútbol, el Cúcuta Deportivo solo tiene un 4% de probabilidad de ingresar a los cuadrangulares, muy por debajo incluso del que terminaría noveno, que es Once Caldas con un 40%, y el octavo, Águilas Doradas, tiene 49%.

Liga BetPlay
Once Caldas perdería el último cupo a cuadrangulares ante Águilas Doradas por tener una probabilidad menor para clasificar, pese a su buenos resultados en los últimos partidos - crédito Besoccer

Con respecto a la Fútbol Eficiente, que ha ganado fama por sus estadísticas y predicciones de fútbol, Cúcuta tiene un 17% de opciones de clasificar, pero está por debajo de conjuntos como Once Caldas y Deportes Tolima, que también se quedarían afuera de las semifinales.

Liga BetPlay
Según las predicciones, Atlético Nacional es favorito a ser primero en el Todos contra Todos, cuadrangulares y ganar la final de la Liga BetPlay - crédito @FutbolEficiente/X

En la actualidad, el Cúcuta es décimo con 24 puntos y una diferencia de gol de -5, este último ítem le juega en contra para la pelea por los cuadrangulares, sumado a que debe ganar los dos encuentros que le quedan para alcanzar los 30 puntos que le aseguren su lugar y no será tarea fácil porque depende de lo que hagan Once Caldas y Águilas Doradas.

Temas Relacionados

Mauricio DuarteCúcuta DeportivoLiga BetPlayMauricio Duarte CúcutaJunior vs CúcutaLiga BetPlay cuadrangulares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

El periodista cuestionó que el mediocampista de Boca Juniors quede fuera de la convocatoria definitiva de Colombia Sub-19 y atribuye el cambio a un posible asunto interno sin respuesta oficial

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Antes del partido por el oro, su madre le recuerda el sueño de competir junto a sus padres en unos Juegos Olímpicos y celebra el esfuerzo familiar que sostiene su carrera deportiva

Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Néstor Lorenzo reúne a 26 futbolistas con varias sorpresas en su lista, pero con las ausencias de varios referentes en el cuadro “Cafetero”

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”

El comentarista y director de Planeta Fútbol de Win Sports se refirió a la ausencia de la figura del Flamengo y del delantero del Benfica

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”

Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: este es perfil del futbolista que juega en Polonia

El delantero que juega en la Ekstraklasa (primera división de la Liga de Polonia) es una de las grandes novedades de la lista que entregó el técnico argentino

Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: este es perfil del futbolista que juega en Polonia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

Yeferson Cossio respondió a los rumores de que le fue infiel a Carolina Gómez y lanzó una advertencia: “Así no funciona la pu** vida”

Anuel AA volvió a hablar de Karol G y se refirió a que lo tenga bloqueado en redes sociales: “Imposible olvidarse de mí”

Johanna Fadul reveló cómo logró quedar finalmente embarazada después de más de 10 años junto a Juanse Quintero: “Nunca pierde la fe”

Iván Duque confesó que lloró en lo que consideró uno de los momentos más complicados durante su presidencia: “Nervios, presión y ansiedad por lo que seguía”

Deportes

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

Franco Pérez, hijo de Omar Pérez convocado a la selección Colombia Sub-19, habría salido de la lista por conflicto de intereses, reveló Carlos Antonio Vélez: “La situación supera al técnico”

Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Jhon Jáder Durán, Luis Díaz y Richard Ríos son los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia: estos son los motivos

Carlos Antonio Vélez opinó sobre las ausencias de Jorge Carrascal y Jhon Jáder Durán en la selección Colombia y cuestionó la presencia de Camilo Vargas: “Me pondré a escudriñar un poco más”

Quién es Camilo Mena, la gran sorpresa en la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: este es perfil del futbolista que juega en Polonia