Esta es la emotiva carta que dedicó la mamá a medallista de tenis de mesa colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Emanuel Otálvaro: “Cumplimos tu sueño”

Otálvaro, quinto del mundo en las categorías sub-17 y sub-19, disputó la final ante Kawakami, número uno del Ranking Mundial Individual de la ITTF - crédito @ittfworld/Instagram

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Emanuel Otálvaro ganó la medalla de plata en tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, disputados el 5 de noviembre de 2026 y se convirtió en el primer colombiano en subir al podio de esta disciplina tanto en la cita juvenil como en unos Juegos Olímpicos.

El deportista de 16 años perdió la final ante el japonés Kawakami Ryuusei por 4-2, con parciales de 15-13, 11-7, 13-11, 6-11, 2-11 y 11-6. Su rival ya había obtenido el oro en dobles mixtos durante la misma competencia.

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Otálvaro, apodado “Diablo Azul”, llegó a Dakar después de una infancia en la que alimentaba cerdos y vendía dulces, tamales y arepas junto a su familia para financiar su carrera deportiva. El tenis de mesa es un deporte con escasa tradición competitiva en Colombia frente al dominio histórico de los países asiáticos.

“Estoy muy feliz porque me tocó sufrir mucho desde pequeño y mi sueño era ser campeón olímpico. No se pudo, pero hay que seguir trabajando”, expresó el colombiano a Olympics.com tras el encuentro decisivo.

La carta de Yolanda antes de la final en Dakar

La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud difundió una carta de apoyo enviada por la madre del jugador antes del partido decisivo-crédito @juegosolimpicos/X

Antes de disputar el partido por el oro, Otálvaro recibió una carta de su madre, Yolanda, que fue difundida por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El mensaje recordó el deseo del jugador de competir en unos Juegos acompañado por sus padres, según Gol Caracol.

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“Mi nene hoy te queremos decir gracias infinitas por hacernos los papás más orgullosos del mundo. Hoy desde Dakar podemos decir cumplimos tu sueño. A Dios gracias que nos permite estar contigo para lograr lo que tú dijiste ‘quiero ir a jugar unos olímpicos que mis padres estén para apoyarme’. Aquí estamos te decimos”, escribió su madre.

La mujer también mencionó al hermano del deportista y a Camilo Giraldo: “Te amamos mucho y junto con tu hermanito del alma, tu Federico, el cual se siente muy muy feliz y orgulloso que estés donde estés. Gracias al ángel que tenemos, Camilo Giraldo, persona que le entregamos nuestro tesoros que son nuestros hijos, pero que yo sé que lo llevará a cumplir tu sueño. Te amamos mi niño lindo, mi Emanuelito”.

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“Me faltó un paso para cumplir mi sueño”, dijo Otálvaro luego de la derrota. La plata olímpica juvenil se sumó a un bronce obtenido este año en el Panamericano de mayores, a otra medalla de plata en el Grand Smash Juvenil de Singapur y a la presea plateada conseguida en el Mundial 2024 de dobles en categoría juvenil.

El camino hacia Los Ángeles 2028

Otálvaro, quinto del mundo en las categorías sub-17 y sub-19, disputó la final ante Kawakami, número uno del Ranking Mundial Individual de la ITTF - crédito @ittfworld/Instagram

La actuación en Dakar proyecta a Colombia hacia una posibilidad inédita en la categoría masculina de tenis de mesa: ningún jugador del país ha participado hasta ahora en los Juegos Olímpicos. Las únicas colombianas que llegaron a esa instancia fueron Paula Medina, en 2008 y 2012, y Lady Ruano, en 2016.

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Otálvaro fijó su próximo objetivo en Los Ángeles 2028: “Me estoy preparando muy duro para, primero, clasificar a Los Ángeles y, [una vez allá] espero estar en el podio con los mejores”.

Emmanuel Otálvaro y sus sensaciones tras la medalla de plata en Dakar, Senegal

Emanuel Otálvaro brilló para Colombia en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar - crédito Comité Olímpico Colombiano (VisualesIA)

El tenismesista colombiano Emanuel Otálvaro habló el 6 de noviembre de 2026 con Eduardo Hernández, en una entrevista en vivo en Noticias Caracol, tras conseguir la medalla de plata en Dakar, Senegal. El deportista repasó el desarrollo de la competencia, el respaldo de su familia y sus expectativas después de enfrentar a algunos de los mejores jugadores del mundo.

Otálvaro aseguró que afrontó el torneo con confianza desde el inicio y atribuyó parte de su desempeño al trabajo mental que realizó durante la competencia.

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“Estoy muy feliz porque desde el primer día que empecé a jugar me sentía muy bien. Estaba muy metido en la competencia y, poco a poco, empecé a mejorar mi rendimiento, más de cabeza que en lo deportivo. Estoy muy feliz con la medalla”.

El deportista colombiano se refirió a la final contra el japonés Ryusei Kawakami, a quien ya había enfrentado en una competencia anterior en Corea. Aunque no pudo imponerse esta vez, sostuvo que el partido exigió a ambos jugadores.

“El japonés es un gran jugador. Antes había jugado con él, le gané en un circuito en Corea y fui campeón esa vez. Esta vez no se me dio el partido, pero para él tampoco fue nada fácil”.

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Al hablar de sus inicios en el tenis de mesa, Otálvaro agradeció a sus padres y recordó las dificultades económicas que atravesó su familia para que pudiera comenzar a practicar el deporte.

“Le agradezco a toda mi familia porque le tocó muy duro. A mis papás les tocó vender tamales y almuerzos; a mí me tocó vender dulces. También les agradezco a todos los profesores de Rionegro”.

El encuentro de Emanuel Otálvaro contra Hechen Li se alargó hasta el quinto set, donde el colombiano logró la victoria - crédito Comité Olímpico Colombiano

El tenismesista afirmó que sus padres fueron quienes respaldaron su carrera cuando todavía no contaba con reconocimiento deportivo.

“Fue para poder empezar a jugar, porque cuando yo no era nadie, nadie creía en mí. Mis papás fueron los únicos que creyeron en mí”.

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Otálvaro relató que desde niño entendió que quería dedicarse al tenis de mesa y vinculó sus resultados con la constancia en los entrenamientos.

“Desde pequeño me he esforzado mucho. Yo decía: ‘Este es mi deporte’, y con disciplina he logrado todos estos resultados”.

Con humor, el deportista descartó que sus primeras victorias hubieran sido amplias o sencillas.

“No, no les ganaba sobrado. Más o menos ahí”.

Otálvaro ubicó un punto de inflexión en su participación en el Panamericano de Lima de adultos, donde venció a un jugador situado entre los 24 mejores del mundo.

“Hace poco estuve en el Panamericano de Lima de adultos y le gané a un top 24 del mundo. Desde ahí me quedé pensando: ‘Estoy en este nivel, puedo ganarle a cualquiera y puedo llegar muy lejos’”.

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Al cierre de la entrevista, el colombiano destacó el valor de haber obtenido una medalla para el país y de compartir el resultado con sus padres.“Estoy muy feliz porque gané una medalla para Colombia. También porque mis papás están aquí apoyándome. Estar con ellos es un orgullo”.