Colombia

Juanes lanzó ’25 Aniversario’, su primera colección de grandes éxitos, con 25 canciones que recorren un cuarto de siglo de carrera

La primera colección de este estilo del cantante se produce justo antes de su aparición en los Latin Grammy y de sus fechas en Medellín y Bogotá

Juanes lanzó su primer compilado de grandes éxitos, como celebración de los 25 años de su carrera solista - crédito Europa Press
Juanes lanzó su primer compilado de grandes éxitos, como celebración de los 25 años de su carrera solista - crédito Europa Press
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Universal Music Latino puso en circulación, este viernes 6 de noviembre de 2026, 25 Aniversario, el disco recopilatorio con el que Juanes celebra un cuarto de siglo de carrera. Se trata de la primera colección de grandes éxitos del artista colombiano, a quien Billboard definió como “el artista latino de rock/pop más importante del siglo XXI”.

El álbum reúne 25 canciones que recorren distintas etapas de la trayectoria del cantautor, temas que, según la compañía discográfica, “han trascendido generaciones y continúan conectando con fans alrededor del mundo”. Además de su disponibilidad en plataformas digitales, 25 Aniversario tiene ediciones en CD y vinilo disponibles para pedido.

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“Han sido 25 años de música y contando. Gracias por tantas alegrías y por acompañarme en cada paso del camino. Gracias siempre a todos mis fans por hacer que mis canciones sigan viajando en el tiempo, ustedes siempre llenan de vida mi música”, expresó el propio Juanes en el comunicado de prensa del lanzamiento.

El recorrido por los grandes éxitos de su carrera

Ángel Kaminsky, presidente de A&R & Artist Relations para Universal Latin America & Iberian Peninsula, destacó el significado del lanzamiento: “A lo largo de estos 25 años, Juanes, con su guitarra y su pluma, ha derribado fronteras, llevando la esencia de Colombia al mundo, redefiniendo el rock y las raíces latinas. Este disco no es solo un grandes éxitos, es un viaje por la evolución de nuestra identidad cultural”.

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Entre los nueve álbumes de estudio de Juanes, todos ellos representados en 25 Aniversario, tres concentran la mayor cantidad de canciones seleccionadas. Un Día Normal (2002), el segundo álbum de estudio del paisa y el más exitoso de su carrera, encabeza la lista con seis temas incluidos.

Le siguen, empatados con cuatro canciones cada uno, Mi Sangre (2004) y La Vida Es Un Ratico (2007). En conjunto, estos tres discos aportan 14 de las 25 canciones del recopilatorio, más de la mitad del repertorio, lo que confirma el peso que tuvo la primera década de la carrera solista del artista en la curaduría de temas.

El repertorio reúne piezas del catálogo del músico como "A Dios Le Pido", "La Camisa Negra", "Yerbatero", y algunos de los temas de sus más recientes producciones discográficas - crédito Universal Music Latino
El repertorio reúne piezas del catálogo del músico como "A Dios Le Pido", "La Camisa Negra", "Yerbatero", y algunos de los temas de sus más recientes producciones discográficas - crédito Universal Music Latino

El compilado abre con Fíjate Bien, uno de los primeros sencillos de Juanes y uno recordado por su reflexión alrededor de las minas antipersona. Aquel primer disco le valió a Juanes siete nominaciones al Latin Grammy, incluido el reconocimiento como Mejor nuevo artista.

El primer éxito del cantante es el encargado de abrir su primer compilado de grandes éxitos, '25 Aniversario' - crédito Universal Music Latino

A partir de ahí, la compilación avanza hacia algunos de los himnos del pop rock en español que consolidaron su carrera, como La Camisa Negra y A Dios Le Pido, junto a baladas de amplio reconocimiento como Es Por Ti, Fotografía y Para Tu Amor, además de otros clásicos de sus primeros álbumes.

El tema apareció como uno de los sencillos de 'Un Día Normal', siendo ganador de dos Latin Grammy - crédito Juanes/YouTube

La selección también incorporó temas de una etapa intermedia en la que Juanes exploró de manera más profunda fusiones entre sus influencias folclóricas y elementos de producción más contemporáneos, con canciones como Yerbatero, Fuego y La Luz.

El recorrido llega hasta la actualidad con Ojalá, perteneciente al álbum Vida Cotidiana, que refleja un regreso a las raíces orgánicas del rock combinado con una composición introspectiva.

Lo que le queda a Juanes para cerrar 2026

‘JuanesTeban’, el nuevo álbum de Juanes, ya está disponible en plataformas digitales y formato físico - crédito Juanes / Universal Group
Juanes inaugurará el escenario de espectáculos DAVIarena en Medellín el próximo 14 de noviembre, a lo que seguirá una fecha en El Corazón de Bogotá Arena, el 20 de noviembre - crédito Juanes/Universal Group

La selección incluye además referencias a JuanesTeban, el duodécimo álbum de estudio del artista lanzado este año, que explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, el rock y las raíces latinas. El proyecto le sumó las nominaciones número 50 y 51 de su carrera al Latin Grammy, cuya gala se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre.

Poco después, y a tono con el lanzamiento de 25 Aniversario, el próximo sábado 14 de noviembre, Juanes será el encargado de inaugurar el DAVIarena, el nuevo escenario para espectáculos ubicado en el municipio de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín. El recinto, con capacidad para 17.200 personas, verá al paisa tocar sus más grandes éxitos, siendo el primero de una serie de presentaciones que ya tiene confirmado para el cierre del año a nombres que incluyen, entre otros, a Rubén Blades, Kris R, Chayanne, Beéle, Martin Garrix y Alcolirykoz.

El concierto forma parte del Juanes World Tour 2026 y marcará el regreso del artista a su ciudad natal. “He esperado toda la vida por este momento, Medellín necesitaba esto”, expresó el cantante durante la presentación oficial del recinto. Tras este show, Juanes continuará su gira el 20 de noviembre en El Corazón de Bogotá Arena, anteriormente conocido como el Movistar Arena.

La lista completa de canciones de<i> 25 ANIVERSARIO</i>:

  1. Fíjate Bien
  2. Podemos Hacernos Daño
  3. Para Tu Amor
  4. Es Por Ti
  5. Fotografía
  6. Gotas de Agua Dulce
  7. La Camisa Negra
  8. Nada Valgo Sin Tu Amor
  9. Volverte a Ver
  10. Hoy Me Voy
  11. Nada
  12. La Luz
  13. Fuego
  14. A Dios Le Pido
  15. Un Día Normal
  16. La Paga
  17. Yerbatero
  18. Mala Gente
  19. Ojalá
  20. Me Enamora
  21. La Vida Es Un Ratico
  22. Es Tarde
  23. Una Noche Contigo
  24. Muérdeme
  25. Amores Prohibidos

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