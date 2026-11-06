Los buñuelos también se pueden preparar con coco y horneados: esta es la receta de este creativo postre

Una receta casera que combina coco rallado, huevo y azúcar en pocos pasos - crédtio VisauelsIA

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Crujientes por fuera, suaves por dentro y con el aroma inconfundible del coco, estos buñuelos son una alternativa sencilla para acompañar el café, el chocolate caliente o una tarde de conversación en familia.

En Colombia, el coco tiene un lugar especial en la cocina del Caribe, donde aparece en arroces, dulces, bebidas y preparaciones de sal. Esta receta propone una versión dulce y fácil de preparar, con pocos ingredientes y cocción al horno.

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Receta de buñuelos de coco

Los buñuelos de coco son pequeñas porciones de una masa elaborada con huevo, azúcar y coco rallado seco. La técnica consiste en mezclar, formar bolitas y hornear hasta que tomen un tono dorado en la superficie.

La historia de esta receta está relacionada con la tradición de los dulces y amasijos que se preparan en distintas regiones de Colombia. Aunque no existe una fecha única ni un lugar específico reconocido como origen de esta receta, su desarrollo puede entenderse a partir de la mezcla de ingredientes locales, técnicas familiares y costumbres heredadas de la cocina colonial.

El buñuelo, en su sentido más amplio, es uno de los amasijos y fritos más reconocidos del país. En Colombia se relaciona especialmente con las celebraciones de Navidad, sobre todo en Antioquia y el Eje Cafetero, donde suele acompañar la natilla y las reuniones familiares. En la Costa Caribe, las preparaciones fritas también ocupan un lugar importante dentro de las comidas cotidianas y las ventas populares.

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Con el tiempo, el coco se incorporó a distintas versiones de dulces y masas tradicionales. Así surgieron preparaciones regionales que conservan la técnica del amasijo, pero cambian el sabor mediante el uso de frutas, panela, leche de coco o coco rallado. En ese proceso, los buñuelos de coco se consolidaron como una receta casera, más cercana a la repostería familiar que a una fórmula única de la cocina profesional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Temperatura del horno: 180 °C.

Ingredientes

2 huevos. 3 cucharadas de azúcar. 150 g de coco rallado seco. 1 cucharadita de mantequilla o aceite para engrasar la bandeja, si es necesario.

Ideales para acompañar el típico tinto, estos dulces se preparan con ingredientes sencillos - crédito VisualesIA

Cómo hacer buñuelos de coco, paso a paso

Precaliente el horno a 180 °C durante 10 minutos. Ponga los huevos en un recipiente amplio. Agregue el azúcar y bata con un tenedor o un batidor manual hasta integrar. Incorpore el coco rallado seco. Mezcle hasta obtener una masa húmeda y compacta. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Este tiempo permite que el coco absorba parte de la humedad y facilita el formado. Forre una bandeja con papel para hornear. También puede engrasarla ligeramente. Tome porciones pequeñas de masa con una cuchara. Forme bolitas con las manos limpias. Procure que todas tengan un tamaño similar para que se cocinen al mismo tiempo. No compacte demasiado las bolitas. Una presión ligera ayuda a conservar una textura más suave después de la cocción. Acomode los buñuelos en la bandeja. Deje espacio entre cada uno. Lleve al horno durante 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados. Revise la cocción desde el minuto 12. El coco puede tomar color rápidamente y quemarse si permanece demasiado tiempo en el horno. Retire la bandeja y deje reposar los buñuelos durante 5 minutos. Sirva tibios o a temperatura ambiente.

Para una presentación más atractiva, puede espolvorearlos con un poco de azúcar pulverizada. También combinan bien con una cucharada de arequipe, mermelada de guayaba o una taza de tinto.

Así se ve el proceso de preparación completo. Crujientes en los bordes y tiernos en el centro: así son estos buñuelos de coco - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 10 buñuelos pequeños.

La cantidad puede variar según el tamaño de las porciones. Si los prepara más grandes, obtendrá entre 6 y 8 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Los siguientes valores corresponden a una unidad, con una receta dividida en 10 buñuelos:

Calorías: 115 kcal.

Proteínas: 2 g.

Grasas: 8 g.

Carbohidratos: 10 g.

Azúcares: 7 g.

Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde los buñuelos en un recipiente hermético cuando estén completamente fríos.

A temperatura ambiente pueden conservarse durante 2 días, siempre que permanezcan en un lugar fresco y seco.

En la nevera, duran hasta 5 días. Antes de servirlos, puede calentarlos durante 10 segundos en el microondas o durante algunos minutos en el horno.

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Los buñuelos pueden durar varios días tras su preparación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No se recomienda congelarlos por mucho tiempo, porque el coco puede perder textura y la preparación puede volverse más seca al descongelarse.