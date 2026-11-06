Deportes

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

El deportista logró el subcampeonato en tenis de mesa, con el que ratificó su gran momento en la disciplina, y es una de las nuevas figuras para ganar en las próximas competencias

Emanuel Otálvaro
Emanuel Otálvaro perdió la final en tenis de mesa contra el japonés Ryuusei Kawakami con marcador de 2-4 y se quedó con la plata - crédito Comité Olímpico Colombiano
Guardar

Emanuel Otálvaro hizo historia para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar, Senegal, al obtener la medalla de bronce en tenis de mesa, luego de caer en la final contra el japonés Ryuusei Kawakami por un marcador de 2-4. A pesar del resultado final, hizo que el país fuera protagonista en la competencia.

Por ese logro, el deportista recibirá un incentivo económico del Ministerio del Deporte, de acuerdo con la resolución que premia a los atletas que obtienen medallas en competencias internacionales. Su entrenador también recibirá un bono por su labor.

PUBLICIDAD

Otálvaro buscará continuar su carrera en otras competencias internacionales con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde podría convertirse en una opción para obtener una medalla.

El premio económico para Emanuel Otálvaro

Desde el momento en que el antioqueño avanzó a la semifinal del tenis de mesa, en Colombia empezaron a seguirlo con fuerza porque tenía las condiciones para ser el primero que saliera campeón en ese deporte en la historia de la delegación nacional, y aunque al final se quedó con la plata, dejó una actuación inolvidable.

Debido a eso, Emanuel Otálvaro recibirá un incentivo de 52′527.150 pesos por parte del Ministerio del Deporte, como lo dicta la resolución 1834 de 2017, que estableció los valores a entregar a cualquier atleta que obtenga una medalla en algún juego de varias disciplinas, incluso si es de categoría juvenil.

PUBLICIDAD

Ministerio del Deporte
Acá se pueden ver los valores a pagar a los atletas de Colombia por obtener medallas a nivel internacional - crédito Ministerio del Deporte

En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, dicha normativa indica que, en el caso del antioqueño, se le debe entregar lo correspondiente a 30 salarios mínimos legales vigentes, mientras que a su entrenador se le da la cifra de 15 salarios mínimos, lo que da un total de 26′263.575 pesos.

La medalla de plata de Otálvaro es la primera de Colombia en Dakar 2026, a la espera de que el resto de la delegación nacional pueda hacer un buen trabajo en las otras disciplinas para aumentar la cosecha de preseas e igualar lo hecho en Buenos Aires 2018, cuando se alcanzaron cuatro otros, tres de plata y tres de bronce, en la mejor presentación del país en la historia.

Como dato a tener en cuenta, en las anteriores tres ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la delegación cafetera siempre obtuvo, al menos, una presea dorada, así que la idea es que 2026 no sea la excepción para demostrar el nivel de las jóvenes promesas de la nación.

Una dura pelea por el oro en Dakar

El partido se disputó en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar. Kawakami ganó los dos primeros sets por 15-13 y 11-7, mientras el colombiano mantuvo la disputa hasta el sexto juego, que terminó 11-6 a favor del japonés. Otálvaro ocupa la segunda posición del escalafón mundial sub-17.

Emanuel Otálvaro
Emanuel Otálvaro fue abanderado de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud por su talento en el tenis de mesa - crédito Comité Olímpico Colombiano

Otálvaro llegó a la definición después de vencer 4-1 a Ki Ho Li, representante de Hong Kong. Antes había derrotado en la fase de grupos a Lucca Lobo, de Costa Rica; Noah Vitel, de Francia, y Samuel Duffoo, de Perú. En las rondas eliminatorias superó a Ladimir Mayorov, de España, y Hechen Li, de China.

El resultado entregó a Colombia su primera medalla de plata en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud y elevó a 21 el número de preseas de la delegación en la competencia a nivel histórico, según el Comité Olímpico Colombiano. Kawakami, quien ocupa el primer lugar del Ranking Mundial Individual sub-17, también ganó el oro en dobles mixtos.

Temas Relacionados

Emanuel OtálvaroJuegos Olímpicos de la Juventud 2026Juegos Dakar 2026Emanuel Otálvaro medallaMinisterio del DeporteColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

El colombiano analizó en detalle el incidente que condicionó a los dos pilotos del equipo italiano en el circuito Hermanos Rodríguez, dando la victoria a Max Verstappen

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Luciano Spalletti perdió la paciencia tras una desatención defensiva del lateral frente al AZ Alkmaar, por la Europa League

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

El extremo colombiano convirtió dos veces en la goleada 6-1 del equipo paulista por la fecha 34 del Brasileirao

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

El exdefensor recordó el agotamiento que lo llevó a plantearse una decisión inesperada. El respaldo del vestuario fue decisivo para que continuara como capitán de aquel equipo

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

De los cinco cupos que están pendientes entre los ocho primeros, tres quedarían listos en la penúltima jornada del campeonato y se unirían a Nacional, América y Cali

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luister La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Carlos Antonio Vélez alertó por las falencias defensivas de Nacional, América y Junior: “Que no se engañe nadie”

Juan Pablo Montoya le tiró un sablazo a Ferrari por el roce entre Hamilton y Leclerc en México: “Están creando un ambiente maluco dentro del equipo”

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia