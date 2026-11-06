Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Emanuel Otálvaro perdió la final en tenis de mesa contra el japonés Ryuusei Kawakami con marcador de 2-4 y se quedó con la plata - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Emanuel Otálvaro hizo historia para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar, Senegal, al obtener la medalla de bronce en tenis de mesa, luego de caer en la final contra el japonés Ryuusei Kawakami por un marcador de 2-4. A pesar del resultado final, hizo que el país fuera protagonista en la competencia.

Por ese logro, el deportista recibirá un incentivo económico del Ministerio del Deporte, de acuerdo con la resolución que premia a los atletas que obtienen medallas en competencias internacionales. Su entrenador también recibirá un bono por su labor.

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Otálvaro buscará continuar su carrera en otras competencias internacionales con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde podría convertirse en una opción para obtener una medalla.

El premio económico para Emanuel Otálvaro

Desde el momento en que el antioqueño avanzó a la semifinal del tenis de mesa, en Colombia empezaron a seguirlo con fuerza porque tenía las condiciones para ser el primero que saliera campeón en ese deporte en la historia de la delegación nacional, y aunque al final se quedó con la plata, dejó una actuación inolvidable.

Debido a eso, Emanuel Otálvaro recibirá un incentivo de 52′527.150 pesos por parte del Ministerio del Deporte, como lo dicta la resolución 1834 de 2017, que estableció los valores a entregar a cualquier atleta que obtenga una medalla en algún juego de varias disciplinas, incluso si es de categoría juvenil.

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Acá se pueden ver los valores a pagar a los atletas de Colombia por obtener medallas a nivel internacional - crédito Ministerio del Deporte

En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, dicha normativa indica que, en el caso del antioqueño, se le debe entregar lo correspondiente a 30 salarios mínimos legales vigentes, mientras que a su entrenador se le da la cifra de 15 salarios mínimos, lo que da un total de 26′263.575 pesos.

La medalla de plata de Otálvaro es la primera de Colombia en Dakar 2026, a la espera de que el resto de la delegación nacional pueda hacer un buen trabajo en las otras disciplinas para aumentar la cosecha de preseas e igualar lo hecho en Buenos Aires 2018, cuando se alcanzaron cuatro otros, tres de plata y tres de bronce, en la mejor presentación del país en la historia.

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Como dato a tener en cuenta, en las anteriores tres ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la delegación cafetera siempre obtuvo, al menos, una presea dorada, así que la idea es que 2026 no sea la excepción para demostrar el nivel de las jóvenes promesas de la nación.

Una dura pelea por el oro en Dakar

El partido se disputó en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar. Kawakami ganó los dos primeros sets por 15-13 y 11-7, mientras el colombiano mantuvo la disputa hasta el sexto juego, que terminó 11-6 a favor del japonés. Otálvaro ocupa la segunda posición del escalafón mundial sub-17.

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Emanuel Otálvaro fue abanderado de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud por su talento en el tenis de mesa - crédito Comité Olímpico Colombiano

Otálvaro llegó a la definición después de vencer 4-1 a Ki Ho Li, representante de Hong Kong. Antes había derrotado en la fase de grupos a Lucca Lobo, de Costa Rica; Noah Vitel, de Francia, y Samuel Duffoo, de Perú. En las rondas eliminatorias superó a Ladimir Mayorov, de España, y Hechen Li, de China.

El resultado entregó a Colombia su primera medalla de plata en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud y elevó a 21 el número de preseas de la delegación en la competencia a nivel histórico, según el Comité Olímpico Colombiano. Kawakami, quien ocupa el primer lugar del Ranking Mundial Individual sub-17, también ganó el oro en dobles mixtos.

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