Colombia

Capturan en flagrancia a dos presuntos ‘cosquilleros’ en Transmilenio: uno había salido de prisión hace un mes

El procedimiento permitió que agentes de la Policía recuperaran un teléfono reconocido por su dueño y decomisaran una navaja; las autoridades señalaron que los implicados tenían anotaciones judiciales previas

Una pareja fue interceptada en la estación Avenida Primero de Mayo luego de que personal de seguridad advirtiera la sustracción de un teléfono a un pasajero; uno llevaba una navaja (Policía Nacional)
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La Policía Nacional detuvo a un hombre y una mujer señalados de hurtar un celular bajo la modalidad de cosquilleo en la estación Avenida Primero de Mayo, en Bogotá. El dispositivo fue recuperado durante el procedimiento y, según las autoridades, el hombre portaba una navaja.

El caso se registró mientras los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio recorrían la estación de la troncal Décima, una de las paradas del sistema ubicadas sobre la avenida Primera de Mayo. La alerta de los trabajadores de seguridad permitió que la reacción policial se produjera en el mismo sector donde habría ocurrido el hecho.

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De acuerdo con la versión oficial, los agentes ubicaron e interceptaron a los dos señalados poco después de recibir el reporte. Durante la requisa, recuperaron el teléfono móvil que habría sido sustraído.

La Policía informó que los detenidos fueron capturados en flagrancia y quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.

Robo bajo la modalidad de cosquilleo

La Policía Nacional capturó a un hombre y una mujer por el presunto hurto de un celular bajo la modalidad de cosquilleo en la estación Avenida Primero de Mayo de Transmilenio, en Bogotá. (Policía Nacional)
La Policía Nacional capturó a un hombre y una mujer por el presunto hurto de un celular bajo la modalidad de cosquilleo en la estación Avenida Primero de Mayo de Transmilenio, en Bogotá. (Policía Nacional)

Las autoridades señalaron que el hurto habría sido cometido mediante la modalidad de cosquilleo, una práctica que consiste en extraer objetos personales de bolsillos, bolsos o mochilas sin que la víctima advierta de inmediato la sustracción.

En este tipo de casos, los delincuentes suelen aprovechar las aglomeraciones, el ingreso y la salida de los buses, las filas para acceder a las estaciones y los momentos en que los pasajeros concentran su atención en el celular o en el pago del pasaje.

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La teniente coronel Maryam Moreno, comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio, explicó que el dispositivo fue recuperado durante el procedimiento y que la víctima lo identificó como de su propiedad.

“La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre y a una mujer señalados de hurtar un celular mediante la modalidad de cosquilleo en la estación Avenida Primero de Mayo de la troncal Décima”, indicó la oficial.

La Policía indicó que ambos capturados tienen anotaciones judiciales por hurto, que no equivalen por sí mismas a una condena. (Policía Nacional)
La Policía indicó que ambos capturados tienen anotaciones judiciales por hurto, que no equivalen por sí mismas a una condena. (Policía Nacional)

La funcionaria agregó que los agentes encontraron un elemento cortopunzante en poder del hombre detenido. El elemento fue incautado por los uniformados como parte del procedimiento que adelantaron tras la denuncia.

La Policía también indicó que ambos detenidos registran anotaciones judiciales por hurto. Esas anotaciones corresponden a antecedentes dentro de procesos o actuaciones judiciales y no equivalen, por sí mismas, a una condena.

En el caso del hombre, las autoridades establecieron que había recuperado su libertad aproximadamente un mes antes de esta nueva captura. Sobre la mujer, señalaron que había sido detenida una semana atrás por un hecho similar en la troncal Quito.

La Policía Nacional indicó que mantendrá las acciones operativas contra los hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en Bogotá. Las autoridades recordaron que los usuarios pueden reportar emergencias o situaciones sospechosas a través de la Línea 123.

La Policía recuperó el celular durante la requisa y la víctima identificó el dispositivo como de su propiedad. (Policía Nacional)
La Policía recuperó el celular durante la requisa y la víctima identificó el dispositivo como de su propiedad. (Policía Nacional)

Contexto de seguridad en Transmilenio

La captura se conoce en medio de cuestionamientos por la seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá. La concejal Diana Diago, del Centro Democrático, sostuvo que durante 2025 se denunciaron 12.223 casos de hurto en buses y estaciones de TransMilenio, con base en cifras de la Secretaría de Seguridad que citó la cabildante.

Diago afirmó que los viernes concentraron el mayor número de robos dentro del sistema. Según sus datos, ese día de la semana se registraron 2.195 hurtos durante 2025, un promedio de 42 casos diarios.

La concejal calculó que, con una operación aproximada de 18,5 horas al día, los registros equivaldrían a un robo cada 26 minutos los viernes. Las cifras corresponden a denuncias y reportes recopilados por las autoridades, por lo que no necesariamente reflejan la totalidad de los hechos que pudieron ocurrir sin denuncia formal.

Se ha presentado un aumento del 82% en capturas en flagrancia y en órdenes judiciales. Foto vía: bogota.gov.co
La concejal Diana Diago afirmó que en 2025 se denunciaron 12.223 casos de hurto en buses y estaciones de TransMilenio. (Alcaldía de Bogotá)

La cabildante también cuestionó la reducción de la presencia policial en el sistema. Según cifras de la Policía Nacional obtenidas mediante un derecho de petición y divulgadas por Diago, el pie de fuerza habría pasado de 882 uniformados en enero a 283 en diciembre de 2025, una caída del 67,9%.

Ante ese panorama, la concejal pidió reforzar los controles en buses y estaciones, aumentar la presencia policial y ampliar el uso de cámaras con monitoreo en tiempo real para identificar a quienes cometan delitos.

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