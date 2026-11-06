Ministerio de Energía ya activó plan para garantizar el suministro energético de Colombia: pidió a la ciudadanía reducir el consumo en las noches

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, afirmó que se amplió la capacidad para traer gas por Cartagena y se aplazó el mantenimiento de Guavio para que no sea simultáneo con el de Chivor - crédito @infopresidencia/X

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Debido a la temporada de lluvias en Colombia y a la llegada de un verano prolongado por el fenómeno de El Niño, el Ministerio de Minas y Energía ya dio inicio a la ejecución de un plan de acción que tiene como fin proteger el suministro energético del país. Así lo explicó la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda Arango.

“El plan energía ya se resume en tres palabras: sumar, asegurar y exigir. Sumar cada gota de agua, cada molécula de gas, cada nuevo megavatio”, precisó la funcionaria.

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La ministra indicó que el plan es necesario, debido a que el llenado de los embalses hoy marca 77,87% y se espera que al culminar 30 días de temporada de lluvias, los embalses estén por encima del 80%. Esto, teniendo en cuenta que el verano puede ser más largo y que actualmente se consume mucha más energía.

La ministra aseguró que el verano puede durar más tiempo del esperado y eso puede afectar el suministro de energía Colprensa

“Aunque en algunas ciudades hemos visto aguaceros e inundaciones, los ríos que alimentan los embalses están trayendo poca agua. De cada 10 litros que deberían llegar en esta época, están llegando solo seis. No les voy a decir que esto es fácil. Tendremos menos carga de la que esperábamos y la tendremos que hacer durar más tiempo. Hacer llover no depende de ningún gobierno ni de ustedes en su casa. Cuidar la batería, sí”, dijo.

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En ese sentido, la ministra explicó que las medidas que ha ido adoptando la administración ya están generando resultados. Según indicó, Hidroituango pudo usar todo su embalse y ahora guarda la energía que consume Bogotá en casi cuatro días. De igual manera, se amplió la capacidad para traer gas por Cartagena y se aplazó el mantenimiento de Guavio para que no sea simultáneo con el de Chivor.

“La energía no descansa y su combustible tampoco. Que el Caribe tenga energía. Respaldamos un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para Air-e mientras atacamos la raíz del problema: las pérdidas, las conexiones ilegales y la cartera morosa y que el gas no falte en los hogares”, precisó.

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El Gobierno respalda un crédito para garantizar el suministro de energía en el Caribe - crédito Luisa González/Reuters

Asimismo, se está apoyando la exploración y la producción de gas en Colombia, para garantizar que el combustible llegue a las plantas térmicas. Y, desde el 31 de octubre, los camiones que transportan el gas están circulando también los fines de semana y los festivos.

“Ya aprobamos 210 nuevos megavatios de entrega de excedentes para el sistema y ya declaramos de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que a mediados de 2027 sumará cerca del 5% del gas que consume el país”, añadió.

El ahorro en el consumo: una medida adicional

La jefa de cartera indicó que, aunque las acciones que se han tomado están sirviendo para proteger el suministro energético del país, lo cierto es que se necesita más apoyo ciudadano. Por eso, instó a la población a reducir el consumo.

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La cartera pidió a la ciudadanía ahorrar energía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Entre las seis y las nueve de la noche consuma menos. Es la hora en que todo el país prende luces, televisores y electrodomésticos al mismo tiempo. Es como tener el celular con todas las aplicaciones abiertas. La batería se descarga más rápido. Aplace el uso de la lavadora, de la plancha, de la ducha eléctrica. Apague la luz que no está usando. Si tiene aire acondicionado, suba un grado. Cada luz que usted apaga es carga que se queda en la batería”, dijo.

De igual manera, la funcionaria informó que el Gobierno nacional pondrá a disposición de la ciudadanía un tablero digital para consultar el nivel de la batería y verificar cuánta energía se está gastando y cuánta se está ahorrando. “Así sabremos dónde vamos bien y dónde tenemos que hacer un esfuerzo mayor”, indicó la funcionaria.

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