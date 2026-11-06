Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Mario Yepes confesó que pensó en retirarse de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014 - crédito EFE

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A pocos meses de que Colombia volviera a disputar un Mundial después de 16 años de ausencia, Mario Yepes pensó en retirarse de la selección. El entonces capitán del equipo dirigido por José Pékerman se sentía “cansado y agotado” de su etapa internacional y llegó a considerar que apartarse podía ser lo mejor para el grupo.

La confesión fue revelada por Yepes el jueves 5 de noviembre de 2026, en una entrevista con AS Colombia. Al ser consultado sobre si alguna vez había debido mostrarse vulnerable ante sus compañeros, el exdefensor explicó que aquella conversación ocurrió dentro de la concentración de la selección, antes de Brasil 2014. “Antes del Mundial del 2014, sí”, respondió cuando le preguntaron si había pensado en retirarse.

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El episodio expuso una parte menos conocida de un plantel que, desde afuera, parecía consolidado. Colombia llegaba a Brasil con ilusión, pero también con el golpe de la lesión de Radamel Falcao García, su principal figura ofensiva y el goleador de las Eliminatorias.

En ese escenario, Yepes no solo era un zaguero experimentado: era el capitán, uno de los referentes de un grupo que mezclaba futbolistas con recorrido internacional y una generación que comenzaba a hacerse reconocible para el público mundial.

Los jugadores de la selección Colombia que fueron importantes para que Mario Yepes no se retirara de la selección Colombia en Brasil 2014 - crédito @CONMEBOL/X

Mario Yepes y la disputa del Mundial Brasil 2014 con la selección Colombia

Según relató el exjugador a AS Colombia, Yepes decidió expresar ante sus compañeros el desgaste que sentía. No habló de miedo, sino de cansancio. Consideraba que su salida podía beneficiar al equipo, pero encontró una respuesta colectiva que modificó su idea. “No, vamos, vamos todos juntos a sacar esto adelante”, recordó sobre la reacción que recibió en el vestuario.

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La respuesta tuvo un peso particular porque Yepes había acompañado distintos ciclos de la selección. En la misma entrevista, explicó que ninguno de los jugadores con los que inició su recorrido internacional llegó con él al Mundial de 2014.

Ese proceso, dijo, le había permitido conocer a los futbolistas más allá del campo: saber cómo estaban, cómo vivían y cuándo alguno atravesaba un mal momento. Para él, esa cercanía era una herramienta de liderazgo.

Mario Yepes fue el capitán de la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 - crédito Colprensa - Mauricio Alvarado

Estadísticas de Mario Yepes con la selección Colombia en el Mundial 2014

El defensor entendió entonces que el respaldo no era únicamente hacia su figura, sino hacia el papel que cumplía dentro del grupo. “Todos inmediatamente, todos dijeron que no podía ser posible algo así”, señaló Yepes en la conversación con AS Colombia.

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La decisión de continuar lo dejó al frente de una selección que necesitaba reconstruirse sin Falcao y que encontró en James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y sus referentes defensivos una nueva columna vertebral.

La importancia de Yepes también se observó en su presencia competitiva. La ficha del colombiano en FotMob registró para el Mundial de Brasil 2014 tres partidos como titular, 270 minutos jugados, ninguna asistencia ni gol y una tarjeta amarilla. Esos números describen a un defensor que no ocupó un lugar simbólico dentro del plantel: fue parte de la estructura titular en la competencia más relevante de su selección.

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La Selección Colombia celebrando uno de los cuatro goles que anotó frente a Japón en Brasil 2014 - crédito AFP

¿Por qué el Mundial de Brasil 2014 fue importante para la selección Colombia?

Colombia debutó con un triunfo 3-0 ante Grecia, venció 2-1 a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con un 4-1 sobre Japón. Con nueve puntos, nueve goles a favor y dos en contra, terminó primera del Grupo C. La selección no solo avanzó a los octavos de final: lo hizo con tres victorias en tres partidos y con una confianza creciente alrededor de su juego.

En los octavos, el equipo superó 2-0 a Uruguay con dos goles de James Rodríguez, incluido el remate de volea que se convirtió en una de las imágenes del torneo. El triunfo llevó a Colombia a los cuartos de final por primera vez en su historia mundialista. Allí enfrentó a Brasil, el anfitrión, en Fortaleza, y cayó 2-1 en un partido marcado por la intensidad y por una actuación que mantuvo al equipo en disputa hasta el final.

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La eliminación no borró el recorrido. Colombia terminó el Mundial con cuatro triunfos en cinco partidos, 12 goles convertidos y cuatro recibidos. James Rodríguez fue el máximo anotador del torneo con seis goles, mientras que el equipo de Pékerman dejó una actuación que modificó la percepción internacional sobre el fútbol colombiano.