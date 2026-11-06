Carol Borda rechazó el “feminismo selectivo” que habría en la bancada petrista del Congreso: “Lo que hacen es respaldar al misógino”

Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional, cuestionó lo que calificó como un "feminismo selectivo" durante una sesión legislativa (@CarolBordaA/X)

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La representante a la Cámara Carol Borda, perteneciente a Salvación Nacional, lanzó un pronunciamiento contra los sectores afines a la bancada del Pacto Histórico —aunque no los mencionó directamente, se deduce por las imágenes que compartió—, al cuestionar lo que calificó como un “feminismo selectivo”.

Carol Borda, que hace parte de la bancada provida, señaló las posibles contradicciones éticas en congresistas que dicen defender a las mujeres, pero luego son vistas respaldar a hombres señalados por agresiones de género.

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La intervención de la parlamentaria se produjo durante una sesión en la Comisión Primera de la Cámara, momento que posteriormente compartió en sus canales digitales para argumentar el distanciamiento que muchos sectores ciudadanos mantienen frente a los colectivos tradicionales del movimiento de mujeres.

Carol Borda criticó a sectores políticos que, según su interpretación, defienden los derechos de las mujeres, pero respaldan a figuras cuestionadas por comportamientos machistas (@carolbordaa/Instagram)

En su declaración en el recinto legislativo, Borda sustentó las críticas que recaen sobre estas corrientes: “Esta es la razón por la cual tantas mujeres están siendo críticas con ese feminismo. Las mujeres sí usaron el sujeto político de la mujer para llegar a lugares y espacios de poder. Están protegiendo a un victimario. Ver a una mujer que dice ser feminista y defender los derechos de la mujer y atrás el victimario como lo que es, un cobarde detrás de una mujer diciendo: ‘Hay que dejarlo hablar’, al que ya había manifestado que borracho le pegaba a la mujer”.

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La invitación de Isabel Zuleta a ‘Matador’ que sigue desatando críticas

La congresista hizo referencia a la invitación que la senadora Isabel Zuleta extendió al caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, para asistir al Congreso el 28 de octubre. Su presencia generó controversia por las críticas y señalamientos que realizó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, así como por los cuestionamientos sobre su comportamiento y sus antecedentes personales.

El rechazo de varios dirigentes políticos también estuvo relacionado con las acusaciones de misoginia por sus caricaturas sobre mujeres líderes políticas y con la denuncia que presentó su expareja Alejandra María Valencia por presunta violencia intrafamiliar tras un episodio de agresión física. Estos antecedentes reavivaron las críticas contra el caricaturista y su participación en el escenario legislativo.

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La senadora Isabel Zuleta invitó al caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, al Congreso el 28 de octubre (@ISAZULETA - @sarag12/X)

El pronunciamiento de la congresista estuvo acompañado por un fragmento audiovisual en el que se aprecia el momento en que el senador Jota Pe Hernández confrontó en las instalaciones del Congreso al caricaturista y allí le decía: “Así le mandaba besos a su esposa y después la golpeaba”.

A partir de ese episodio en los pasillos legislativos, la representante de Salvación Nacional reprochó la falta de debate político de fondo y la utilización de ataques personales basados en sátiras gráficas para desacreditar a figuras públicas.

Sobre este asunto, Borda afirmó que la oposición acude al agravio ante la ausencia de argumentos: “Que no solamente por lo que ha pasado con la primera dama, que tiene indignado al país, la incapacidad del debate para atacarla de la forma que la ataca, porque como no hay argumentos, entonces utilizan las caricaturas que expresan que es un misógino y un machista declarado y está detrás de una mujer feminista”.

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La representante de Salvación Nacional aseguró que el feminismo no representa una única visión sobre los derechos y las reivindicaciones de las mujeres colombianas (Cortesía de Causa Justa)

La legisladora arremetió de forma directa contra las dirigentes que asumieron la vocería de las causas de género en las corporaciones públicas: “Esas personas que dijeron que nos iban a representar, que hablaban en nombre de todas, que hoy promueven este color que aquí vemos pensando que todas pensamos igual”.

Carol Borda cuestionó el silencio de algunas dirigentes frente a las denuncias de violencia contra las mujeres

“A ese feminismo que no ha tenido la grandeza de poder pronunciarse sobre ese tema, o dicen: ‘No, nosotros lo rechazamos con un trino’, y no como les hemos visto hacer ese activismo político, digital, de confrontación, de incidencias. Allá deberían estar los pañuelos verdes haciendo plantón”, dijo la representante a la Cámara.

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En su discurso, Borda resaltó que las banderas que promueven los colectivos de izquierda no agrupan la diversidad del pensamiento femenino en Colombia, señalando un doble rasero frente a conductas ocurridas en el entorno del gobierno anterior.

Al fijar esa posición ideológica, la representante aseveró: “El feminismo no nos representa a todos y mucho menos ese feminismo petrista que por tantos años se calló no solamente los mensajes, las indirectas, otras muy directas, del mismo presidente de la República, sino todas estas pruebas y, en vez de manifestarse en contra, lo que hacen es respaldar al misógino atrás”.

Carol Borda defendió la participación de sectores con distintas posiciones ideológicas en el debate sobre la representación política y los derechos de las mujeres (@carolbordaacevedo/X)

“Y esta es la razón por la cual vamos a seguir alzando la voz. Las mujeres que tenemos otra visión y otra forma de entender lo que significa ser mujer, no vamos a renunciar a nuestra voz y no vamos a dejar de dar los debates que son realmente relevantes”, dijo la congresista.

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