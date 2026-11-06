Colombia

Deisy Guanaro, representante de víctimas de las Farc, cuestionó la audiencia virtual de Sandra Ramírez ante la JEP: “Estoy perdiendo la esperanza”

La vocera expresó su decepción por la comparecencia remota de la exintegrante de las Farc y aseguró que las víctimas enfrentan señalamientos, revictimización y falta de garantías

Guanaro denunció ante la JEP los vejámenes que, según ella, tuvo que padecer por orden expresa de Ramírez - créditos prensa Senado | Icbf / sitio web
Guanaro denunció que los exguerilleros y victimarios de las extintas Farc serían tratado como "honorables" - créditos prensa Senado | Icbf / sitio web
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Deisy Dorelly Guanaro, representante de víctimas de las Farc, expresó en redes sociales su decepción por la comparecencia virtual de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante una audiencia de versión libre en el caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños durante el conflicto armado.

La vocera, víctima de este crimen de lesa humanidad, cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, se desarrollan estos espacios y las dificultades que enfrentan las víctimas para ser escuchadas.

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“Duele ver cómo quienes levantamos la voz terminamos enfrentando burlas, señalamientos y revictimización, mientras quienes deberían responder por sus actuaciones encuentran escenarios de reconocimiento, garantías y privilegios”, manifestó Guanaro.

La representante sostuvo que la exigencia de verdad y justicia le ha generado un desgaste acumulado. No obstante, aclaró que mantiene sus convicciones y su disposición a denunciar, aunque considera alejarse de algunos escenarios institucionales.

Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rendirá versión libre ante la JEP - crédito Europa Press/Colprensa
Sandra Ramírez, viuda de “Tirofijo”, rindió versión libre ante la JEP de manera virtual - crédito Europa Press/Colprensa

“Hoy debo reconocer algo que me cuesta decir: estoy perdiendo la esperanza. No porque haya dejado de creer en la verdad, ni en la justicia sino porque después de tanto caminar, de tantas batallas y de tantas decepciones, uno también tiene que aterrizar y mirar la realidad”, escribió en su perfil de X.

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El trato a los responsables de crímenes contra menores

En su mensaje, Guanaro se refirió a quienes calificó como los responsables de delitos cometidos contra niños y adolescentes en el contexto del conflicto armado sobre quienes, según su publicación, percibe una diferencia entre las garantías otorgadas a los comparecientes y el tratamiento que reciben quienes reclaman respuestas.

“Duele ver a nuestros victimarios tratados como honorables, rodeados de condiciones de seguridad, mientras las víctimas todavía tenemos que luchar para que nuestra palabra sea respetada y nuestra seguridad tomada en serio”, afirmó.

También cuestionó la posibilidad de que las víctimas no logren conocer todos los hechos ni obtener las respuestas que esperan.

Este es el mensaje que publicó Deisy Guanaro, víctima de las extintas Farc - crédito @DeisyDorelly/X
Este es el mensaje que publicó Deisy Guanaro, víctima de las extintas Farc - crédito @DeisyDorelly/X

“Quizás nunca conoceremos toda la verdad, quizás la justicia que tanto esperamos seguirá siendo una promesa y las víctimas terminaremos pasando la vida entera esperando respuestas”, sostuvo.

La vocera señaló que la búsqueda de justicia ha implicado exponer su historia personal de forma constante para respaldar sus reclamos.

No quiero seguir en espacios donde reclamar justicia parece convertirse en una provocación y donde quienes denunciamos terminamos bajo cuestionamiento”, escribió.

Guanaro agregó que un eventual retiro de instancias de participación no supondría dejar de defender los derechos de las víctimas.

Dijo que buscaría otros escenarios desde los cuales continuar con esa labor, sin tener que acreditar de manera permanente su condición de afectada por el conflicto.

Fragmento final del mensaje escrito por la representante de las víctimas de reclutamiento forzado por las extintas Farc - crédito @DeisyDorelly/X
Fragmento final del mensaje escrito por la representante de las víctimas de reclutamiento forzado por las extintas Farc - crédito @DeisyDorelly/X

“Si algún día decido renunciar a lo que más ha movido mi corazón durante tantos años, que ha sido esta búsqueda incansable de justicia, no quiero que nadie me señale como cobarde ni como una perdedora. Quiero que recuerden que di la cara, que levanté mi voz, que puse mi nombre y mi historia al frente y que asumí el costo de exigir que quienes cometieron los crímenes más atroces contra nuestros niños respondan por sus actos”.

Seguiré levantando mi voz, quizás más fuerte que nunca, pero desde otros lugares, donde no tenga que demostrar permanentemente mi acreditación como víctima para que me crean”, agregó.

En el cierre de su pronunciamiento, Guanaro afirmó que no se arrepiente de haber denunciado y pidió que la dignidad de las víctimas sea tratada como un principio no negociable.

“Ojalá algún día podamos dejar de pedir lo que nunca debió negársenos: verdad, justicia, garantías y respeto”, concluyó.

Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual atribuida a las extintas Farc, reclamó que las instituciones prioricen la protección de quienes han perpetrado esos hechos, durante una entrevista posterior a la audiencia de versión libre de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito captura de pantalla NTN 24
Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual atribuida a las extintas Farc, reclamó que las instituciones prioricen la protección de quienes han perpetrado esos hechos, durante una entrevista posterior a la audiencia de versión libre de Sandra Ramírez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito captura de pantalla NTN 24

Poco antes de esta publicación, Sara Morales, representante de 380 víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también cuestionó que Sandra Ramírez rindiera versión de forma virtual.

Morales afirmó que las víctimas que han denunciado hechos atribuidos a las extintas Farc enfrentan amenazas sin contar, según señaló, con garantías suficientes. “Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron”, dijo en una entrevista con NTN24.

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