Colombia

Agentes de ICE detuvieron en el aeropuerto de San Francisco a colombiana alumna e investigadora de la Universidad de California en Berkeley: “Una de nuestras estudiantes más destacadas”

La joven de 23 años es estudiante de Administración de Empresas y realiza investigaciones sobre inteligencia artificial en la Universidad de California en Berkeley

La joven llegó a EE. UU. en 2022 - créditos @nicoleealbornoz/IG | David Paul Morris/Bloomberg
La joven llegó a EE. UU. en 2022 - créditos @nicoleealbornoz/IG | David Paul Morris/Bloomberg
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Paula Valentina Albornoz Hernández, una estudiante colombiana de 23 años de la Universidad de California en Berkeley, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco cuando esperaba un vuelo a Portland, Oregon.

Los hechos se hicieron virales en redes sociales a inicios de noviembre de 2026, mientras la joven permanece recluida en el Centro de Detención de California City, de acuerdo con los registros de ICE citados por Berkeleyside.

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Sus abogados, del Centro Legal de la Raza, presentaron una petición de hábeas corpus ante una corte federal para impugnar la detención y solicitar su liberación.

Albornoz Hernández llegó a Estados Unidos en septiembre de 2022 desde Colombia. Su abogado defensor Niko De Bremaeker indicó que la estudiante permaneció en el país después del vencimiento de su visa y presentó una solicitud de asilo por presunta violencia de género sufrida en Colombia.

La petición sigue pendiente, de acuerdo con su defensa.

ICE confirmó que la estudiante excedió el tiempo autorizado por su visa

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó la detención y señaló que Albornoz Hernández tenía autorización para permanecer en el país hasta el 6 de marzo de 2023.

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“Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de expulsión”, indicó el funcionario en el reporte del mismo medio local.

Desde el DHS se sostuvo que una solicitud de asilo pendiente o una autorización de trabajo no otorgan por sí solas un estatus migratorio legal.

Por su parte, la defensa de la estudiante afirma que ella contaba con un permiso de trabajo vigente y que había cumplido con los requisitos exigidos durante su proceso migratorio.

De Bremaeker aseguró que la joven no tiene antecedentes penales ni registros de detenciones previas, sumado a que el mismo medio estadounidense informó que tampoco encontró antecedentes en búsquedas de registros judiciales del condado de Alameda y cortes federales.

La defensa cuestiona las condiciones de la captura

La detención ocurrió el viernes 30 de octubre, cuando Albornoz Hernández iba a viajar con su novio para pasar un fin de semana en Oregon. Anthony, identificado solo por su nombre de pila, afirmó que un agente vestido de civil se acercó a la estudiante y le preguntó su identidad.

Según su relato, el agente mencionó varios nombres antes de que ella confirmara el suyo. Después, funcionarios de ICE separaron a la pareja y le informaron que su visa había expirado.

“Fue aterrador ver cómo me arrancaban a mi pareja de mi lado y no poder hacer nada al respecto”, dijo Anthony al medio local.

Por el lado del DHS se negó que los funcionarios hubieran omitido su identificación y aseguró que los agentes de ICE se presentan de forma clara como autoridades policiales, conforme a las políticas de la entidad.

La Universidad de California en Berkeley pidió que pueda retomar sus estudios

Albornoz Hernández estudia Administración de Empresas y realiza investigaciones sobre inteligencia artificial.

Antes de transferirse a UC Berkeley cursó estudios en el San José City College.

Debido al caso y el revuelo que ha tomado por cuentas de los plantones que se han realizado por estudiantes que piden su liberación, el rector de la Universidad de California en Berkeley, Rich Lyons, envió una carta en respaldo de la estudiante que fue anexada a la petición judicial.

En la misiva el funcionario la describió como “una de nuestras estudiantes más destacadas”, y más adelante precisó: “Solicito respetuosamente que hagan posible que Paula reanude sus estudios con nosotros”.

La defensa sostiene que ICE no presentó una orden judicial ni realizó una evaluación individual sobre el riesgo de fuga antes de detenerla.

La petición solicita que sea liberada y que no pueda ser detenida nuevamente sin una audiencia judicial en la que el Gobierno demuestre que representa un peligro o riesgo de no comparecer.

La audiencia migratoria está programada para el 17 de noviembre

La estudiante pasó en principio por el Centro de Detención de Stockton antes de ser trasladada a California City, instalación ubicada al noreste de Los Ángeles.

El informe señaló que una investigación judicial previa citada por Berkeleyside identificó fallas en la atención médica prestada a personas detenidas en ese centro.

Albornoz Hernández tiene una audiencia ante la corte de inmigración prevista para el 17 de noviembre, pero este trámite es independiente de la acción federal presentada para controvertir la legalidad de su detención.

La Asociación de Educación Legal en Inmigración del Condado de Alameda recomendó a personas con estatus migratorio incierto consultar con un abogado antes de viajar por vía aérea.

Hermana de colombiana Paula Albornoz

En un mensaje que compartió desde su cuenta de Instagram el 4 de noviembre, la hermana de Paula, Nicole Albornoz, afirmó que ella “no ha llegado hasta donde está por casualidad”.

“Se ha ganado cada paso con su trabajo duro, tras no dormir hasta altas horas de la noche y con un esfuerzo que nunca ha cesado. Se ha labrado una vida aquí porque creía en este país y quería aportar algo a su comunidad”, destacó la joven, que inició una campaña para recaudar ayudas para solventar los gastos legales de representación de Paula.

“El viernes pasado, el ICE la detuvo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, a pesar de que tiene un expediente de asilo político en trámite y es estudiante de la Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley”, afirmó Nicole al resaltat que su hermana “ha trabajado sin descanso para alcanzar sus metas y ha logrado todo lo que se propuso, porque realmente quería contribuir a este país y apoyar a su comunidad”.

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