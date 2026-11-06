Colombia

Ella es Sonia Abuchar designada como presidenta encargada de ISA: la decisión de la Junta Directiva fue unánime

La ejecutiva, con 27 años de experiencia en el grupo, sustituirá a Olga Patricia Castaño Díaz, que seguirá como vicepresidenta de Estrategia tras dejar las funciones que ejercía al frente de la compañía

Sonia Abuchar fue designada presidenta encargada de ISA por decisión unánime de la Junta Directiva el 5 de noviembre de 2026 - crédito ISA
Sonia Abuchar fue designada presidenta encargada de ISA por decisión unánime de la Junta Directiva el 5 de noviembre de 2026 - crédito ISA
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Sonia Abuchar fue designada presidenta encargada de ISA por decisión unánime de la Junta Directiva durante su sesión del 5 de noviembre de 2026. Reemplazará a Olga Patricia Castaño Díaz, quien dejará el encargo de la presidencia y continuará como vicepresidenta de Estrategia de la compañía.

La ejecutiva llega al cargo con más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico, 27 años de ellos en ISA y sus empresas. Hasta su nombramiento se desempeñaba como vicepresidenta Jurídica, secretaria de la Junta Directiva y miembro de distintas juntas directivas.

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ISA informó que Abuchar también fue directora de Gestión Regulatoria y Jurídica de la empresa, además de secretaria general de XM S.A. E.S.P. Su carrera ha estado vinculada con asuntos jurídicos, regulatorios, de gobierno corporativo y con el acompañamiento de decisiones estratégicas.

Sonia Margarita Abuchar Alemán es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Comercial. También cursó estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca.

Sonia Abuchar suma más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico, incluidos 27 años en ISA y sus empresas - crédito ISA
Sonia Abuchar suma más de 30 años de trayectoria en el sector eléctrico, incluidos 27 años en ISA y sus empresas - crédito ISA

La compañía destacó su experiencia en materias de gobierno corporativo y su participación en iniciativas de liderazgo femenino. Desde cargos de alta dirección, ha intervenido en procesos relacionados con el crecimiento de ISA, el fortalecimiento institucional y la generación de valor sostenible.

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El relevo tiene efecto inmediato. Castaño Díaz deja de ejercer las funciones de presidenta encargada “a partir de este momento”, según la decisión adoptada por el máximo órgano de dirección, que además agradeció su gestión durante el período en que estuvo al frente de la empresa.

Juan Pablo Zárate propuso aprobar la ley de rescate económico para mejorar el resultado fiscal del país - crédito Sofía Toscano/Colprensa
La Junta Directiva ratificó a Juan Pablo Zárate Perdomo como su presidente, cargo que ocupa desde abril de 2025 - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La Junta Directiva también ratificó por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de ese órgano. Zárate, miembro independiente, ocupa esa posición desde abril de 2025.

La designación ocurre después de cambios en la estructura de gobierno corporativo de ISA, filial de Ecopetrol. La asamblea de accionistas aprobó reformas estatutarias propuestas por el accionista mayoritario y eligió a los nueve integrantes de la Junta Directiva para el período 2026-2028.

Uno de los cambios eliminó la obligación de contratar una firma especializada en selección de ejecutivos para adelantar el proceso de escogencia de la presidencia de ISA. La modificación amplió el margen de decisión de la Junta para elegir al máximo ejecutivo de la compañía.

La reforma generó cuestionamientos sobre la autonomía de las decisiones corporativas frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella. El debate también incluyó la posible llegada a la presidencia de Ana María Ríos, extesorera de la campaña presidencial y hermana de Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

También hubo reparos por la incorporación de Sandra Gómez Arias a la Junta Directiva debido a su vínculo familiar con el ministro de Justicia, Iván Cancino, de quien es esposa.

Cuatro comités con presidentes independientes

La asamblea de accionistas de ISA aprobó reformas estatutarias y eligió a los nueve integrantes de la Junta Directiva para el período 2026-2028 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La asamblea de accionistas de ISA aprobó reformas estatutarias y eligió a los nueve integrantes de la Junta Directiva para el período 2026-2028 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Junta aprobó la conformación de cuatro comités internos: Negocios; Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación; Auditoría y Riesgos; y Talento Organizacional. Los presidentes de esos órganos son miembros independientes de la Junta.

Germán Arce Zapata encabezará el Comité de Negocios, integrado además por Ricardo Peláez Restrepo, Juan Pablo Zárate Perdomo, Joaquín Gutiérrez Caballero y Mauricio Gutiérrez Dangond.

Zárate Perdomo presidirá el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación. Junto a él estarán Astrid Martínez Ortiz, Ricardo Peláez Restrepo, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Carreño Acevedo.

El Comité de Auditoría y Riesgos quedará bajo la presidencia de Astrid Martínez Ortiz, acompañada por Germán Arce Zapata, Sandra Gómez Arias, Nelsy Carreño Acevedo y Armando Cuello Navarro.

Ricardo Peláez Restrepo liderará el Comité de Talento Organizacional. Sus integrantes serán Zárate Perdomo, Gómez Arias, Carreño Acevedo y Cuello Navarro.

Inversiones y resultados durante los primeros nueve meses de 2026

ISA ejecutó inversiones por $5,2 billones entre enero y septiembre de 2026 y registró un Ebitda de $7,1 billones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
ISA ejecutó inversiones por $5,2 billones entre enero y septiembre de 2026 y registró un Ebitda de $7,1 billones - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El cambio de liderazgo se produce mientras ISA reportó un aumento de 19% en sus inversiones entre enero y septiembre de 2026. La empresa ejecutó $5,2 billones durante los primeros nueve meses del año, frente al mismo período de 2025.

Del total invertido, $2,1 billones correspondieron al tercer trimestre, en línea con el avance de proyectos de infraestructura eléctrica y la estrategia de crecimiento de la organización. En ese mismo lapso, alcanzó adjudicaciones y cierres de transacciones por USD 2.708 millones, equivalentes a cerca de $9,5 billones.

Entre las operaciones figuraron la consolidación del control del 100% de IE Madeira, la adjudicación de Ruta de los Lagos en Chile y un paquete de obras urgentes en Colombia. Esas transacciones apuntaron a fortalecer la presencia regional de la compañía y sus opciones de expansión.

Al cierre de septiembre de 2026, ISA registró un Ebitda de $7,1 billones, 8% superior al del mismo período del año anterior. El resultado estuvo impulsado por la actualización contractual de ingresos para reconocer la inflación, una mayor utilidad de la actividad constructiva, la consolidación de IE Madeira y la entrada en operación de nuevos proyectos de infraestructura.

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