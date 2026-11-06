A 41 años de la toma y retoma del Palció de Justicia se conocieron impactantes declaraciones de Antonio Navarro Wolff: “Iván Marino Ospina fue a la finca de Pablo Escobar”

Antonio Navarro Wolf: político colombiano y exmilitante del M-19 - crédito Carlos Ortega/EFE

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A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una entrevista inédita de Antonio Navarro Wolff ante la Comisión de la Verdad, realizada en 2005, reveló detalles sobre los contactos que algunos integrantes del M-19 tuvieron con Pablo Escobar y sobre las discusiones internas de la guerrilla alrededor de esos acercamientos.

El material, divulgado por El Colombiano, corresponde a una diligencia reservada de una hora y 34 minutos ante los magistrados Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla. Navarro, que murió el 1 de noviembre a los 78 años, compareció como antiguo integrante del M-19 y figura central de su posterior proceso de paz.

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Navarro confirmó la visita de Iván Marino Ospina a una finca de Escobar

Durante la entrevista, Navarro señaló que Iván Marino Ospina, uno de los comandantes del M-19, visitó una finca de Escobar. Según explicó, ese episodio incidió en la decisión de apartarlo de la comandancia.

“Iván Marino Ospina fue a la finca de Pablo Escobar, eso sí lo sabemos y eso fue parte de todas las cosas que llevaron a nuestra decisión de removerlo de la comandancia”, declaró.

Navarro señaló que Iván Marino Ospina, uno de los comandantes del M-19, visitó una finca de Escobar - crédito Colprensa

Navarro admitió que pudieron existir contactos entre miembros de la guerrilla y el jefe del Cartel de Medellín. “La posibilidad de que hubiera habido un contacto entre gente del M-19 y Escobar es posible”, afirmó ante los comisionados.

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No obstante, rechazó que esos vínculos demostraran una participación de Escobar en el diseño, la financiación o la promoción de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“El M-19 no iba a hacer una operación suicida para hacerle un favor a Pablo Escobar”, sostuvo Navarro, atribuyendole a la guerrilla un propósito político y la intención de repetir el efecto de acciones de alto impacto, como la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980.

La entrevista abordó el origen de las armas usadas en la toma

Navarro también se refirió al armamento empleado por el M-19 durante el asalto. Explicó que parte de las armas provenía de fusiles que habían circulado en Centroamérica desde la insurrección sandinista de 1979.

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Según su declaración, una parte del arsenal llegó a la organización como “un regalo de los guerrilleros salvadoreños del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.

El Ejército Nacional también es señalado por la operación para recuperar el Palacio de Justicia, debido a supuestas irregularidades y desaparición de personas que fueron rescatadas en 1985 - crédito Colprensa

Los magistrados le consultaron por la concentración de los insurgentes en el cuarto piso del Palacio, donde funcionaban salas de la Corte Suprema de Justicia que tramitaban asuntos relacionados con la extradición hacia Estados Unidos.

Navarro aceptó que la Corte Suprema fue el objetivo institucional central de la operación, aunque mantuvo su rechazo a la hipótesis de que el asalto hubiera sido ordenado por Escobar para interferir en los procesos de extradición.

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Navarro habló de la confrontación entre el M-19 y los narcotraficantes

El exdirigente guerrillero recordó el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de integrantes del Cartel de Medellín, y la posterior aparición del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), que emprendió una ofensiva contra miembros y allegados del M-19 en Antioquia.

“Yo estaba en La Picota en esa época. Secuestraron a Martha Nieves, ocurrió lo de Lehder, se escapó y se creó el MAS. Era un grupo paramilitar contemporáneo”, afirmó.

Martha Nieves Ochoa, una de las socias de Prodetur S.A., empresa vinculada al proceso de extinción de dominio relacionado con Fabio Ochoa Vásquez - crédito Hacemos Memoria

Sobre un eventual acuerdo posterior entre la guerrilla y los narcotraficantes para liberar a Ochoa, Navarro indicó que no participó en esas conversaciones porque se encontraba detenido, aunque señaló que “al final, hicieron un pacto”.

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También describió la estrategia que, según él, utilizaba Escobar para incidir en las instituciones. “Pablo Escobar estaba actuando como actuó siempre: con un régimen de terror para presionar todo el tiempo”, afirmó.

Al referirse a la responsabilidad del M-19 por los hechos del Palacio de Justicia, Navarro recordó: “Yo le pedí perdón al país y a los familiares de las víctimas”. A la vez, insistió en que se debían examinar las responsabilidades estatales en la toma y la retoma militar del edificio.