Colombia

Disidencias de las Farc tenían en su poder fusil de las Fuerzas Armadas de Venezuela: el Ejército de Colombia lo incautó durante operativo en Antioquia

El fusil FAL calibre 7,62 fue hallado junto con 710 cartuchos durante el procedimiento militar en el norte de Antioquia, sin una ruta esclarecida

Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un fusil FAL perteneciente a las Fuerzas Armadas de Venezuela en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X
Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un fusil FAL perteneciente a las Fuerzas Armadas de Venezuela en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X
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Un fusil FAL calibre 7,62, que según información preliminar pertenecería a las Fuerzas Armadas de Venezuela, fue hallado por tropas del Ejército Nacional durante una operación contra una alianza entre disidencias de las Farc y el clan del Golfo en zona rural de Yarumal, Antioquia. El arma quedó bajo investigación para establecer cómo llegó a manos de esa estructura ilegal.

El hallazgo ocurrió en la vereda Cedeño, donde soldados del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron combates el jueves 5 de noviembre contra hombres vinculados con la Estructura 36, facción Calarcá, que, de acuerdo con la inteligencia militar, tendría una alianza criminal con el clan del Golfo.

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La operación dejó dos muertos en desarrollo de operaciones militares. Entre ellos estaría alias El Flaco, cuya identidad aún debe ser establecida formalmente por Medicina Legal. Las autoridades lo señalan como cabecilla de una comisión armada móvil y como uno de los responsables de un plan para ampliar la presencia de esa alianza ilegal en el norte de Antioquia.

El fusil venezolano fue incautado junto con munición y explosivos

Las tropas de la Cuarta Brigada incautaron 710 cartuchos de munición y destruyeron artefactos explosivos en la vereda Cedeño - crédito @FuerzasMilCol/X
Las tropas de la Cuarta Brigada incautaron 710 cartuchos de munición y destruyeron artefactos explosivos en la vereda Cedeño - crédito @FuerzasMilCol/X

Además del fusil FAL, las tropas incautaron otro fusil, 710 cartuchos de distintos calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia. La unidad militar también ubicó y destruyó explosivos que, según el Ejército, iban a ser empleados por el grupo armado.

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“Como resultado de la operación, se reportaron dos muertos en desarrollo de operaciones militares. Asimismo, fueron incautados dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia. Adicionalmente, las tropas ubicaron y destruyeron material explosivo, afectando las capacidades armadas y logísticas de este grupo criminal”, dijo el Ejército Nacional a través de un comunicado publicado en su página oficial.

El origen del fusil atribuido a las Fuerzas Armadas venezolanas es ahora uno de los principales elementos de la investigación. Las autoridades buscan determinar la ruta que siguió el arma hasta el Norte antioqueño y las posibles redes que habrían facilitado su llegada a esta organización.

“El resultado afecta las capacidades armadas y logísticas de esta alianza criminal”, afirmó el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada. El oficial indicó que las estructuras tendrían interés en extender su influencia en la subregión para controlar actividades como la minería ilegal y las extorsiones.

Alias El Flaco habría sido enviado para expandir la estructura en Yarumal

Alias El Flaco coordinaba la disputa contra el ELN por las rentas de la minería ilegal y la extorsión en el Norte antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X
Alias El Flaco coordinaba la disputa contra el ELN por las rentas de la minería ilegal y la extorsión en el Norte antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X

Según la información de inteligencia citada por el Ejército, alias El Flaco habría recibido órdenes de alias Primo Gay, señalado integrante del clan del Golfo, para avanzar en un plan de expansión desde Briceño hacia Yarumal.

El propósito de esa ofensiva sería disputar el control territorial con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un corredor que conecta zonas del Norte y el Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades sostienen que el grupo buscaba consolidar el dominio sobre explotaciones mineras ilegales, en especial en áreas limítrofes con Anorí.

“De acuerdo con información de inteligencia, entre los muertos en desarrollo de operaciones militares estaría alias el Flaco, señalado cabecilla de una comisión armada móvil del GAOr Estructura 36, quien presuntamente, en alianza con el Clan del Golfo, estaría impulsando un plan de expansión criminal desde el municipio de Briceño hacia Yarumal, con la intención de disputar el control territorial y las economías ilícitas de esta zona estratégica, especialmente la explotación ilícita de yacimientos mineros en límites con el municipio de Anorí, por orden de alias Primo Gay, quien habría enviado a alias el Flaco para adelantar estas acciones delictivas”, se añadió en el documento.

El presunto cabecilla también era investigado por coordinar cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros de la región. El Ejército afirmó que los enfrentamientos obligaron a una parte de la población civil a permanecer confinada durante la jornada, aunque no precisó el número de personas afectadas.

También hubo combates contra disidencias en Valle del Cauca

La División de Aviación Asalto Aéreo se desplegó para reforzar las capacidades operacionales en la región - crédito @Ejercito_Div3 / X
Imagen de referencia. La Tercera División del Ejército abatió a alias Pincher, integrante de la estructura Jaime Martínez, en Timba, Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

La operación en Yarumal coincidió con enfrentamientos en el sector de Timba, en Valle del Cauca, donde tropas de la Tercera División combatieron a integrantes de la Estructura Jaime Martínez, una disidencia que las autoridades atribuyen a alias Iván Mordisco.

El Ejército informó de manera preliminar que en esa operación murió alias Pincher, integrante de esa estructura, y que se incautó material de guerra. Las maniobras continuaban este viernes 6 de noviembre en ambos departamentos.

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