Ejército abatió a alias El Flaco, señalado de articular alianza criminal con el Clan del Golfo, en Yarumal

Según las autoridades, el cabecilla impulsaba la expansión hacia áreas con minería ilegal y coordinaba extorsiones contra sectores productivos del norte antioqueño (Ejército Nacional)

Guardar

El operativo militar en la vereda Cedeño, en el norte de Antioquia, dejó dos presuntos integrantes de estructuras armadas muertos. Las autoridades atribuyeron a uno de ellos la coordinación de extorsiones y planes de expansión hacia zonas mineras.

Alias El Flaco, señalado como cabecilla de una comisión armada móvil de la estructura 36, murió durante una operación militar en Yarumal, según informó el Ejército Nacional. Las Fuerzas Militares sostienen que su muerte afecta los planes de expansión de una alianza entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en el norte de Antioquia.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento ocurrió el jueves 5 de noviembre en el corregimiento ubicado a cerca de dos horas del casco urbano de Yarumal. En el combate también murió otro hombre, cuya identidad no ha sido divulgada al momento del reporte oficial.

El presunto cabecilla alias El Flaco muere durante una operación militar en Yarumal (Ejército Nacional)

De acuerdo con la versión del Ejército, los fallecidos serían integrantes de una estructura armada vinculada con la facción de las disidencias de las Farc que responde a alias Calarcá. La institución indicó que la información sobre la identidad de alias El Flaco proviene de labores de inteligencia militar y que las verificaciones judiciales continúan.

La operación apuntó a frenar la expansión armada hacia Yarumal

La institución castrense señaló que alias El Flaco comandaba una comisión móvil de la Subestructura 5 de la Estructura 36, integrada en el Grupo Armado Organizado Residual (GAOr). Según esa hipótesis, llevaba cerca de cinco años dentro de la organización.

PUBLICIDAD

Las autoridades aseguran que alias Primo Gay, descrito como uno de los mandos de esa estructura, había dispuesto el traslado de “El Flaco” desde Briceño hacia Yarumal. La orden tendría como objetivo ampliar la presencia de ese grupo en sectores cercanos a los límites con Anorí.

El operativo militar en la vereda Cedeño de Yarumal dejó muertos a alias El Flaco y a otro presunto integrante de estructuras armadas. (Ejército Nacional)

El plan, según el reporte militar, buscaba consolidar una coordinación con el Clan del Golfo para disputar el dominio territorial y las economías ilegales de la subregión. Entre ellas figura la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que representa una fuente de financiación para organizaciones armadas que operan en el norte del departamento.

PUBLICIDAD

La presencia de la comisión armada también habría tenido impacto sobre las comunidades rurales. El combate se produjo en momentos en que parte de la población civil permanecía confinada por los riesgos asociados con las confrontaciones entre grupos ilegales y la Fuerza Pública.

Al cabecilla le atribuyen extorsiones y ataques contra la fuerza pública

El Ejército atribuyó a alias El Flaco la coordinación de cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos, empresarios y mineros de municipios del norte antioqueño. Esas acciones, de acuerdo con la institución, formaban parte de una estrategia para ejercer presión sobre la actividad económica local y reforzar el control armado en áreas rurales.

Alias Primo Gay habría ordenado el traslado de alias El Flaco desde Briceño hacia Yarumal para ampliar la presencia armada cerca de Anorí. (@ABDELAESPRIELLA / X)

También fue señalado por su presunta participación en el ataque con explosivos que causó la muerte de dos soldados en San Andrés de Cuerquia, en septiembre de 2025. El reporte oficial lo relacionó, además, con ataques mediante artefactos explosivos y drones contra unidades de la fuerza pública en Briceño, ocurridos en abril de 2026.

PUBLICIDAD

El Ejército indicó que la información recopilada será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones correspondientes.

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al operativo a través de su cuenta de X. El mandatario afirmó que la muerte de alias El Flaco afecta la coordinación de las organizaciones ilegales que pretenden ampliar su presencia en el norte de Antioquia.

El presidente Abelardo de la Espriella afirma que el operativo golpea la alianza criminal en Antioquia (@ABDELAESPRIELLA / X)

“Su muerte golpea directamente la coordinación operativa entre estas dos organizaciones criminales en el norte del departamento”, escribió De la Espriella. El jefe de Estado también señaló que la ofensiva busca afectar a los cabecillas, las armas, las finanzas y las alianzas de esos grupos.

PUBLICIDAD

Las tropas incautaron fusiles, municiones y equipos de comunicación

En la operación participaron soldados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, junto con unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Antioquia, la Fiscalía 75 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y el Cuerpo Técnico de Investigación.

Luego de los enfrentamientos, las tropas hallaron dos fusiles, 710 cartuchos de distintos calibres y seis proveedores. Las autoridades también incautaron teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia, elementos que quedaron bajo análisis de los organismos de investigación.

Las tropas incautaron fusiles, cartuchos, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia durante la operación en Yarumal. (Ejército Nacional)

Los militares localizaron varios dispositivos explosivos en el área de la operación. El material fue destruido de forma controlada debido al riesgo que representaba para los habitantes de las veredas cercanas y para las unidades que mantienen presencia en la zona.

PUBLICIDAD

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, afirmó que la acción afectó las capacidades armadas y logísticas de la alianza criminal señalada por las autoridades. El oficial sostuvo que los grupos ilegales pretendían fortalecer su presencia mediante el control de la minería ilegal y las extorsiones contra sectores productivos.

El Comando del Ejército anunció que mantendrá las operaciones en Yarumal y otros municipios del norte de Antioquia. La institución pidió a la ciudadanía reportar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 147 del Gaula Militar y la línea 107 contra el terrorismo.

PUBLICIDAD