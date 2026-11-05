Angie Rodríguez se reunió con Deicy Jiménez, denunciante de una presunta red de favores sexuales en el Gobierno Petro: qué se sabe

La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, quien ha denunciado una presunta red de explotación sexual y supuestas entregas de contratación estatal a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según Rodríguez, el encuentro fue breve, pero permitió identificar elementos comunes entre los señalamientos que ambas han expuesto sobre presuntas irregularidades en la Presidencia.

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“Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, afirmó la exfuncionaria del gabinete del expresidente Petro a El Tiempo. Además, relató que las dos decidieron coordinar acciones para llevar información y aportar nuevos datos a la justicia sobre las conductas que han denunciado.

“Decidimos trabajar juntas para buscar justicia y verdad. De aquí en adelante vamos a trabajar en equipo”, declaró la exfuncionaria de la Presidencia al medio.

Rodríguez aseguró que aportará información a las autoridades en equipo con Deicy Jiménez- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Incluso, la exdirectora del Dapre añadió que ambas consideran que sus denuncias presentan convergencias que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Vamos a unir esfuerzos en la misma dirección, porque muchísimas cosas coinciden”, señaló Rodríguez.

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Deicy Jiménez ha denunciado públicamente una supuesta red de explotación sexual y presuntas irregularidades en la entrega de contratos estatales. Las acusaciones mencionadas por la denunciante se relacionan con integrantes de la administración del expresidente Gustavo Petro.

Rodríguez, por su parte, ha formulado cuestionamientos sobre hechos que habrían ocurrido dentro de la Presidencia durante ese periodo. El encuentro entre las dos se produjo en medio de la intención anunciada de presentar más información ante las autoridades.

No obstante, la circunstancia anterior a la reunión fue que Deicy Jiménez no declaró ante la Fiscalía General de la Nación luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad, una decisión que obligó a aplazar la diligencia que estaba prevista para el 3 de noviembre.

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En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se relacionó el nombre de una mujer que sería cercana al político de izquierda - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

La diligencia quedó en manos de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá evaluar la versión que entregue la excontratista cuando se defina una nueva fecha. Hasta el momento no se ha informado cuándo será reprogramada la audiencia.

El abogado alegó razones de seguridad para renunciar a la defensa

Andrés Felipe Caballero anunció que dejó la representación de Jiménez tras denunciar amenazas, y sostuvo que su decisión busca evitar que la atención se aparte de la seguridad de la denunciante y de otras posibles declarantes.

“Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, escribió Caballero en su cuenta de X.

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La renuncia obligó a solicitar el aplazamiento de la diligencia ante la Fiscalía mientras Jiménez designa un nuevo representante judicial. Caballero había acompañado a la excontratista en actuaciones previas ante la Corte Suprema de Justicia.

Jiménez ya declaró ante la Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema escuchó a Jiménez el 29 de octubre de 2026, en una diligencia que se extendió por cerca de cuatro horas. Durante ese procedimiento, la denunciante se comprometió a entregar su teléfono celular para una inspección de la Policía Judicial, aunque la fecha para ese trámite quedó pendiente.

Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa

La excontratista ratificó ante el alto tribunal sus denuncias sobre una supuesta red en la que mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de, según el testimonio, acompañar a Petro a fiestas, conseguir drogas y mantener relaciones íntimas. Según su versión, conoció al entonces senador en 2019 a través de una página para adultos.

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Jiménez también mencionó a la exsenadora María José Pizarro. Sostuvo que ella habría conocido las circunstancias de su vinculación a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Entre los contratos mencionados figura uno por cerca de $ 34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, entonces encabezada por Pizarro.