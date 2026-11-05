Colombia

Angie Rodríguez se reunió con Deicy Jiménez, denunciante de una presunta red de favores sexuales en el Gobierno Petro: qué se sabe

Las dos mujeres buscarían aportar nueva información a la justicia sobre hechos que habrían ocurrido durante la administración anterior, pese a que Jiménez no declaró ante la Fiscalía durante la diligencia prevista para el 3 de noviembre de 2026

La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa
La reunión habría concluido con varios puntos en común, según el testimonio de Angie Rodríguez - crédtio VickyDavilaH/X - Colprensa
Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez se reunió el miércoles 4 de noviembre de 2026 con Deicy Jiménez, quien ha denunciado una presunta red de explotación sexual y supuestas entregas de contratación estatal a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según Rodríguez, el encuentro fue breve, pero permitió identificar elementos comunes entre los señalamientos que ambas han expuesto sobre presuntas irregularidades en la Presidencia.

PUBLICIDAD

“Son demasiadas coincidencias y un mismo patrón”, afirmó la exfuncionaria del gabinete del expresidente Petro a El Tiempo. Además, relató que las dos decidieron coordinar acciones para llevar información y aportar nuevos datos a la justicia sobre las conductas que han denunciado.

Decidimos trabajar juntas para buscar justicia y verdad. De aquí en adelante vamos a trabajar en equipo”, declaró la exfuncionaria de la Presidencia al medio.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Rodríguez aseguró que aportará información a las autoridades en equipo con Deicy Jiménez- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Incluso, la exdirectora del Dapre añadió que ambas consideran que sus denuncias presentan convergencias que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Vamos a unir esfuerzos en la misma dirección, porque muchísimas cosas coinciden”, señaló Rodríguez.

PUBLICIDAD

Deicy Jiménez ha denunciado públicamente una supuesta red de explotación sexual y presuntas irregularidades en la entrega de contratos estatales. Las acusaciones mencionadas por la denunciante se relacionan con integrantes de la administración del expresidente Gustavo Petro.

Rodríguez, por su parte, ha formulado cuestionamientos sobre hechos que habrían ocurrido dentro de la Presidencia durante ese periodo. El encuentro entre las dos se produjo en medio de la intención anunciada de presentar más información ante las autoridades.

No obstante, la circunstancia anterior a la reunión fue que Deicy Jiménez no declaró ante la Fiscalía General de la Nación luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad, una decisión que obligó a aplazar la diligencia que estaba prevista para el 3 de noviembre.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro
En los chats que entregó Deicy Jiménez y en los que supuestamente habría hablado con el expresidente Gustavo Petro, se relacionó el nombre de una mujer que sería cercana al político de izquierda - crédito suministrada a Infobae Colombia - Presidencia

La diligencia quedó en manos de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá evaluar la versión que entregue la excontratista cuando se defina una nueva fecha. Hasta el momento no se ha informado cuándo será reprogramada la audiencia.

El abogado alegó razones de seguridad para renunciar a la defensa

Andrés Felipe Caballero anunció que dejó la representación de Jiménez tras denunciar amenazas, y sostuvo que su decisión busca evitar que la atención se aparte de la seguridad de la denunciante y de otras posibles declarantes.

Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, escribió Caballero en su cuenta de X.

La renuncia obligó a solicitar el aplazamiento de la diligencia ante la Fiscalía mientras Jiménez designa un nuevo representante judicial. Caballero había acompañado a la excontratista en actuaciones previas ante la Corte Suprema de Justicia.

Jiménez ya declaró ante la Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema escuchó a Jiménez el 29 de octubre de 2026, en una diligencia que se extendió por cerca de cuatro horas. Durante ese procedimiento, la denunciante se comprometió a entregar su teléfono celular para una inspección de la Policía Judicial, aunque la fecha para ese trámite quedó pendiente.

Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa
Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa

La excontratista ratificó ante el alto tribunal sus denuncias sobre una supuesta red en la que mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de, según el testimonio, acompañar a Petro a fiestas, conseguir drogas y mantener relaciones íntimas. Según su versión, conoció al entonces senador en 2019 a través de una página para adultos.

Jiménez también mencionó a la exsenadora María José Pizarro. Sostuvo que ella habría conocido las circunstancias de su vinculación a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Entre los contratos mencionados figura uno por cerca de $ 34 millones para apoyar labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, entonces encabezada por Pizarro.

Temas Relacionados

Deicy JiménezAngie RodríguezSexocontratosFavores sexualesGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Indignación por fiscal que se habría presentado en aparente estado de embriaguez a una audiencia pública en Caldas: “Una falta de respeto”

La funcionaria, identificada como Silvana Uribe, tuvo problemas para vocalizar y utilizó lenguaje inadecuado en su intervención

Indignación por fiscal que se habría presentado en aparente estado de embriaguez a una audiencia pública en Caldas: “Una falta de respeto”

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Ley de Sometimiento fue sancionada por De la Espriella: así funcionará el nuevo mecanismo para desmantelar estructuras criminales en Colombia

La Cámara aprobó el proyecto en su último debate con 95 votos a favor y 10 en contra. La plenaria acogió el articulado que había sido aprobado previamente por el Senado mediante una “votación espejo”

Ley de Sometimiento fue sancionada por De la Espriella: así funcionará el nuevo mecanismo para desmantelar estructuras criminales en Colombia

Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina

La creadora de contenido digital respondió una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y describió la restricción que existe durante las jornadas de grabación del ‘reality’

Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina

Pautips reveló secreto detrás de los platos de ‘MasterChef Celebrity’ y sorprendió a los seguidores del concurso de cocina

Karol G hace historia en Billboard al dominar el top 3 de Latin Airplay con temas de su más reciente álbum de estudio

El francés Vitalic es el primer artista confirmado del BAUM Festival 2027

Jhon Alex Castaño anunció su regreso a Bogotá para celebrar “El Cumpleaños del Rey del Chupe”: lo que se sabe del concierto

Asesor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno reveló qué hicieron con el dinero que recibieron en sobres tras su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Deportes

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: falla eléctrica retrasó el partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: titulares confirmadas, siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Fredy Guarín lamentó que no rindiera con el Inter de Milán por su problema de alcoholismo: “Bebía solo”

La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un impacto económico superior a los $840.000 millones para Barranquilla: “Se compara con el Carnaval”

Procuraduría requirió al Ministerio del Trabajo por denuncia de Acolfutpro por violar derecho de negociación colectiva