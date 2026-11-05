Colombia

Senado aprobó en segundo debate los limpuestos para vapeadores y productos de nicotina oral

La propuesta incorpora nuevos dispositivos al régimen tributario del tabaco y asigna la mayor parte de los recursos al aseguramiento médico

Ilustración en acuarela de un vapeador plateado y azul, un recipiente metálico con bolsas blancas de nicotina y un dispositivo de tabaco calentado, sobre un fondo abstracto.
La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que crea impuestos para vapeadores y cigarrillos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Senado de la República aprobó en segundo debate un proyecto de ley que crea impuestos para los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y los productos de nicotina oral en Colombia. La iniciativa busca incorporar estos artículos al esquema tributario que ya rige para los cigarrillos y el tabaco.

El senador del Centro Democrático, Juan Caicedo, ponente del proyecto, afirmó que la medida permitiría recaudar cerca de un billón de pesos. Según explicó, el 16% de esos recursos tendría como destino el deporte, mientras que el 84% se asignaría al sector de la salud.

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