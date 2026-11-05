Senado aprobó en segundo debate los limpuestos para vapeadores y productos de nicotina oral

El Senado de la República aprobó en segundo debate un proyecto de ley que crea impuestos para los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y los productos de nicotina oral en Colombia. La iniciativa busca incorporar estos artículos al esquema tributario que ya rige para los cigarrillos y el tabaco.
El senador del Centro Democrático, Juan Caicedo, ponente del proyecto, afirmó que la medida permitiría recaudar cerca de un billón de pesos. Según explicó, el 16% de esos recursos tendría como destino el deporte, mientras que el 84% se asignaría al sector de la salud.
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