Colombia

Ministerio de Agricultura confirmó auditoría al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán: “Investigaremos posibles sobrecostos”

El jefe de la cartera, Indalecio Dangond, aseguró que el ministerio no está haciendo acusaciones y afirmó que busca conocer la verdad sobre el manejo de los recursos

El ministro Indalecio Dangond aseguró que se investigarán pagos injustificados, gastos sin soporte y conflictos de interés - crédito @infopresidencia/X
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El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, informó que la cartera decidió avanzar en una auditoría integral, independiente y con enfoque forense al Fondo Nacional del Ganado, que es administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

De acuerdo con declaraciones públicas que dio el titular del ministerio, a través de esa auditoría se verificará si hay presuntas irregularidades que deban ser investigadas por las autoridades, relacionadas con el manejo de los recursos.

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“Vamos a examinar con rigor técnico y evidencia verificable cómo se han recaudado, administrado y invertido los recursos de las cuotas de fomento ganadero y lechero. Investigaremos posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés y cualquier desviación de su destinación legal”, precisó.

El Ministerio de Agricultura aclaró que la auditoría que se hará al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, no parte de acusaciones - crédito Luisa González/Reuters y @Fedegan/X
El Ministerio de Agricultura aclaró que la auditoría que se hará al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, no parte de acusaciones - crédito Luisa González/Reuters y @Fedegan/X

El ministro indicó que la cartera no está haciendo acusaciones de ningún tipo. Insistió en que la cartera tiene la obligación de conocer en detalle cuáles han sido los manejos del Fondo Nacional del Ganado. Además, advirtió que, de encontrar anomalías, el ministerio actuará “con toda la contundencia de la ley” y trasladará los hallazgos a las autoridades competentes para que adelanten las indagaciones respectivas.

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El jefe de la cartera añadió que, en caso de ser necesario, se recuperarán los recursos comprometidos. De igual manera, aseguró que el ministerio adelantará la auditoría con independencia, transparencia y rigor y recordó que la ley faculta al ministerio a ejercer labores de control.

Dangond aclaró que los recursos asignados al fondo deben ser utilizados debidamente para beneficiar a los ganaderos del país e impulsar sus proyectos productivos en el mercado. Indicó que el dinero invertido debe traducirse en oportunidades para la población, en crecimiento económico y en el bienestar de las personas que sostienen el sector ganadero del país.

“Quiero ser absolutamente claro. En este ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes ni administraciones por encima del control. Pero nuestro propósito va mucho más allá de auditar. Queremos que cada peso de estos recursos se reinvierta en nuestros ganaderos, para que sus hatos sean más productivos, más rentables y más competitivos”, añadió.

El ministro aseguró que los recursos que se utilizan para fomentar la ganadería no son propiedad de las personas que los administran. Hacen parte del sector y su uso debe orientarse exclusivamente a su fortalecimiento.

Vamos a exigir cuenta, vamos a proteger esos recursos y vamos a garantizar que cada peso cumpla su verdadera finalidad. Porque la transparencia no se negocia, los recursos del campo se respetan y la confianza de nuestros ganaderos se defiende con hechos”, precisó.

La Presidencia Colombia respaldó la auditoría que llevará a cabo el Ministerio de Agricultura al Fondo Nacional del Ganado - crédito @infopresidencia/X
La Presidencia Colombia respaldó la auditoría que llevará a cabo el Ministerio de Agricultura al Fondo Nacional del Ganado - crédito @infopresidencia/X

Desde la Presidencia de la República, se indicó que el Gobierno nacional, liderado por el mandatario Abelardo de la Espriella, exigirá cuentas claras y la protección del patrimonio del campo, “reafirmando que la confianza de los ganaderos se defiende y que los recursos públicos se respetan para consolidar el progreso de la patria”.

Fedegán defendió el manejo de recursos en el Fondo Nacional del Ganado

Por medio de un comunicado, la junta directiva de Fedegán expresó su respaldo a José Félix Lafaurie, que durante más de dos décadas ha ejercido la presidencia de la organización. De igual manera, defendió la administración del Fondo Nacional del Ganado y aseguró que ha estado sometida permanentemente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control. “Los resultados de las auditorías constituyen un respaldo importante a la gestión institucional”, precisó.

“La Junta Directiva reafirma su confianza en la administración de los recursos parafiscales ganaderos y expresa su reconocimiento a la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado, quien ha ejercido sus responsabilidades con rigor, transparencia y compromiso con los intereses de los productores”, añadió.

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