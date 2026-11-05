Esta sería la sanción que le impondrían a Kevin Viveros en Brasil por el pisotón en el pecho a un rival en partido del Brasileirao

El colombiano dejó al Athletico Paranaense con 10 jugadores en la derrota como local en el Arena do Baixada ante Vasco da Gama-crédito @geglobo/X

Guardar

El delantero colombiano Kevin Viveros fue expulsado con tarjeta roja directa durante la derrota de Athletico Paranaense ante Vasco da Gama y no podrá jugar contra Flamengo el 18 de noviembre, un duelo ante el líder del Brasileirao que llegará después de la pausa internacional de la FIFA.

La sanción se produjo a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo paranaense ya perdía 3-1 como local. Viveros disputó un balón con Cuiabano y terminó pisando la zona abdominal del futbolista de Vasco, quien permanecía tendido sobre el césped.

PUBLICIDAD

La severidad de la acción y al ser tarjeta roja podría llevar a que Kevin Viveros sume una segunda fecha de sanción, la cual pagaría el 22 de noviembre, después del parón por la fecha FIFA contra Remo en condición de local.

Kevin Viveros recibió la tarjeta roja directa en el minuto 77 tras pisar en el estómago a Cuiabano-crédito @AthleticoPR/X

El árbitro Ramon Abatti Abel consideró que la acción merecía expulsión inmediata. El atacante intentó dialogar con el juez, pero la decisión se mantuvo.

Viveros conserva el liderazgo de goleadores del Brasileirao con 21 goles, aunque atraviesa una serie de cuatro partidos consecutivos sin convertir. Pedro, delantero de Flamengo, se acercó en esa clasificación tras marcar dos tantos ante Grêmio y alcanzar 20 anotaciones.

PUBLICIDAD

El encuentro ante Flamengo se jugará en el estadio Maracaná y Athletico Paranaense afrontará la fecha sin Viveros por la suspensión automática derivada de la roja. Todavía resta conocer si la acción generará una sanción disciplinaria adicional.

El delantero no será la única ausencia del conjunto paranaense. El defensor Arthur Dias acumuló su tercera tarjeta amarilla contra Vasco da Gama, aunque probablemente tampoco habría estado disponible por su convocatoria para amistosos de la selección ante Japón y Singapur.

Esta es la fecha en la que Néstor Lorenzo publicará la lista de convocados a la selección Colombia

Néstor Lorenzo le aconsejó a los delanteros de la selección Colombia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 que se escondieran y aparecieran de sorpresa a los centrales - crédito Atlético Paranaense/Sporting/FCF

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo anunciaría entre el 5 y el 6 de noviembre la nómina para sus dos amistosos frente a Chile, en Cali y Santiago, que cerrarán 2026 y servirán para definir la base del proceso rumbo al Mundial de 2030.

PUBLICIDAD

La convocatoria reuniría a 26 futbolistas, la misma cantidad de la lista anterior. El grupo se completaría entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, antes del primero de los encuentros ante el seleccionado chileno en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La fecha fue anticipada por el periodista Fabio Poveda en Blu Radio, quien sostuvo que la lista incluirá el regreso de varios jugadores habituales durante el ciclo del entrenador argentino. “La convocatoria (de la Selección Colombia) que va a salir esta semana, entre jueves o viernes, y que va a tener el regreso de esos jugadores que siempre estuvieron fijos en el proceso del técnico Néstor Lorenzo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Colombia utilizará los amistosos para evaluar a futbolistas que buscan continuidad en el plantel y para recuperar nombres que participaron en el Mundial 2026, pero no fueron convocados para los partidos posteriores en Estados Unidos. Esos encuentros permitieron revisar hasta 15 jugadores distintos de la base mundialista, incluidos nueve debutantes.

Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF

Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo estuvieron entre los futbolistas que aprovecharon esas pruebas. Parte de la nómina que enfrentó a Perú, México y Paraguay volvería a ser considerada para los compromisos de noviembre, con la mirada puesta en las futuras convocatorias para la Copa América y las eliminatorias.

PUBLICIDAD

El cuerpo técnico también tendría previsto reincorporar a jugadores que fueron importantes en el anterior proceso, luego de que Lorenzo optara por dar espacio a nuevos aspirantes tras la Copa del Mundo. La decisión llegó después de las críticas por la eliminación de Colombia en los octavos de final ante Suiza, en Vancouver.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, sería uno de los regresos. Poveda lo mencionó como un caso concreto y recordó que el mediocampista fue titular en la mayoría de los partidos del proceso anterior, especialmente desde la Copa América 2024.

“Por ejemplo, seguramente Jefferson Lerma va a estar convocado en esa lista”, dijo el comunicador. También anticipó que otros integrantes del plantel mundialista recuperarían su lugar: “Hay otros que siempre estuvieron ahí, que fueron mundialistas, que van a volver”.

PUBLICIDAD