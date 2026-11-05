Plataforma de Pico y Placa Solidario en Bogotá sufrió un ciberataque que pondría en peligro el dinero de los usuarios: esto dijo la Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá contuvo un ataque informático dirigido contra la plataforma del Pico y Placa Solidario - crédito Colprensa

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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá informó que la plataforma de Pico y Placa Solidario sufrió un ataque de seguridad informática que ya fue contenido.

El trámite para obtener el permiso de circulación durante las restricciones vehiculares continúa habilitado, mientras los equipos técnicos determinan el alcance del incidente y refuerzan la protección de la información.

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El permiso tiene tarifas calculadas con base en el Índice de Precios al Consumidor, fijado para 2026 en 5,1%. El valor varía según su vigencia: cuesta $70.294 por un día, $561.808 por un mes y $2.809.311 por seis meses.

Las afectaciones detectadas se limitan a la plataforma de Pico y Placa Solidario, de acuerdo con la entidad distrital. No se divulgaron detalles sobre el tipo de ataque, sus responsables ni una eventual exposición de los datos personales de los usuarios.

El trámite para adquirir la excepción a las restricciones vehiculares se mantiene habilitado en la capital, pese al incidente informático reportado por la entidad - crédito @Secmovilidadbog/X

La Secretaría activó sus protocolos de seguridad tras detectar el hecho. Sus equipos mantienen el análisis técnico para establecer si deben aplicarse medidas adicionales y comunicarán cualquier novedad por los canales oficiales.

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Así mismo, la entidad alertó a los usuarios a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad. “Cuidado con las páginas falsas!Evita estafas al solicitar tu permiso de pico y placa solidario.Recuerda que el único sitio web oficial es http://movilidadbogota.gov.co. Verifica siempre que la dirección termine en .gov.co antes de realizar cualquier trámite.¡No te dejes engañar! Protege tus datos y realiza tus trámites de forma segura", se observa en la publicación.

El trámite sigue activo con controles sobre los sitios web

La entidad distrital no divulgó información sobre los responsables del incidente ni sobre una eventual filtración de datos de los usuarios - crédito @Secmovilidadbog/X

Los conductores pueden continuar con la solicitud, pero deben comprobar la dirección de la página antes de ingresar información personal o realizar pagos. El portal indicado para estos procedimientos es www.movilidadbogota.gov.co.

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Si durante el proceso el usuario es redireccionado a un sitio que no termina en “.gov.co”, debe interrumpir el trámite y no efectuar ningún pago. También debe revisar que la dirección esté correctamente escrita, sin errores ortográficos ni caracteres especiales que puedan alterar su apariencia.

La recomendación alcanza a los enlaces distribuidos por mensajes de texto, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Solo deben utilizarse aquellos publicados por canales oficiales de la entidad.

El Pico y Placa Solidario permite a conductores particulares circular en jornadas de restricción vehicular mediante el pago de una tarifa. La solicitud debe realizarse a través de los puntos oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, con la precisión de si el permiso corresponde a una persona natural o jurídica.

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En octubre la Secretaría de Movilidad había alertado por estafas a los usuarios de la plataforma de Pico y Placa Solidario

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá alertó sobre portales web falsos que estafan a los conductores interesados en el Pico y Placa Solidario - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá alertó sobre un fraude contra quienes buscan adquirir el permiso de Pico y Placa Solidario: portales que imitan la plataforma oficial captan dinero y datos personales, pero no emiten una autorización válida para circular durante las jornadas de restricción.

El permiso voluntario permite a los vehículos particulares transitar durante un día, un mes o un semestre sin quedar alcanzados por la medida. En Bogotá, el pico y placa para automóviles particulares rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m..

La entidad advirtió que completar el trámite en una página falsa puede dejar al conductor sin autorización pese a haber realizado el pago. “Ingresar a un sitio falso no solo puede significar perder dinero o entregar información personal: también deja al vehículo sin un permiso válido para circular”, señaló.

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La gestión debe realizarse sin intermediarios en picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co, dirección que termina en .gov.co. También se puede ingresar a www.movilidadbogota.gov.co y seleccionar la opción Pico y Placa Solidario.

No hay personas, empresas ni páginas autorizadas para tramitar el permiso en representación de los usuarios. El pago sólo debe efectuarse dentro de la plataforma institucional y no por WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto, códigos QR, billeteras digitales, cuentas personales ni cuentas de terceros.

La gestión del trámite opera de manera exclusiva en la plataforma institucional terminada en el dominio gov.co y no admite intermediarios - crédito Alcaldía de Bogotá

Los delincuentes replican colores, logotipos, fotografías y diseños del portal para aparentar legitimidad. Las direcciones fraudulentas pueden diferenciarse de la oficial por una única letra, caracteres agregados o eliminados, o por el uso de un dominio distinto al institucional.

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Las páginas detectadas fueron denunciadas ante las autoridades y dadas de baja. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó evitar el ingreso al trámite desde anuncios, redes sociales, mensajes de texto o enlaces enviados por terceros.

Si durante el pago aparece una ventana adicional que redirige a otra dirección, la indicación es no ingresar datos bancarios y volver al inicio de la plataforma oficial. Ante diferencias con el procedimiento habitual o cualquier duda, el usuario debe interrumpir la operación y comenzar de nuevo desde el sitio institucional.