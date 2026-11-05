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Davinson Sánchez no deja de brillar con Galatasaray tras asistencia en la Champions: entró a selecto grupo de colombianos

El defensor central aportó en la victoria 2-0 sobre el Stuttgart para que los turcos se ilusionen con la clasificación a los octavos de final del certamen y de manera directa

Galatasaray venció 2-0 a Stuttgart en la Champions League con una asistencia de Davinson Sánchez. - crédito Kemal Aslan/REUTERS
Galatasaray venció 2-0 a Stuttgart en la Champions League con una asistencia de Davinson Sánchez. - crédito Kemal Aslan/REUTERS
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Davinson Sánchez fue protagonista en la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, tras sorprender con una asistencia en la victoria de Galatasaray sobre Stuttgart, de Alemania. El resultado permitió al equipo turco escalar posiciones y mantener la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Además, el defensor central se sumó a un grupo de colombianos que también brillaron en la Liga de Campeones. Su pase derivó en la anotación de Aleksey Batrakov y le dio una alegría a Galatasaray, que aspira a ser protagonista en Europa, como en años anteriores.

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Una asistencia que valió oro

La asistencia de Davinson Sánchez para Galatasaray en la Champions League ante Stuttgart, en el triunfo 2-0, reavivó una cualidad que Mauricio Pochettino había destacado durante la etapa del colombiano en Tottenham: “Dávinson Sánchez mostró gran mentalidad. ¡Es una bestia!”.

El pase para el ruso Aleksey Batrakov elevó a tres las asistencias del defensor en el torneo europeo. Según la cuenta en X llamada Opta Javier, Sánchez ocupa el cuarto lugar entre los colombianos con más entregas de gol en la competencia, detrás de Juan Guillermo Cuadrado, líder con 13, James Rodríguez, con nueve, y Duván Zapata, con cinco.

Davinson Sánchez se convirtió en el cuarto colombiano con más asistencias en la historia de la Champions League - crédito Kemal Aslan/REUTERS
Davinson Sánchez se convirtió en el cuarto colombiano con más asistencias en la historia de la Champions League - crédito Kemal Aslan/REUTERS

Dos de sus asistencias en la Champions League llegaron en Old Trafford, durante la victoria 3-2 de Galatasaray frente a Manchester United. El defensor habilitó a Wilfried Zaha para el primer gol y a Mauro Icardi para el tanto que definió el encuentro.

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Sánchez, de 30 años, acumula seis asistencias con Galatasaray y nueve en toda su carrera. Su aporte ofensivo se remonta a sus inicios en Atlético Nacional y continuó en el fútbol inglés, donde Pochettino valoró su salida desde el fondo en los “Spurs”.

Davinson Sánchez fue elogiado por su rendimiento con Galatasaray ante Fenerbahce - crédito @daosanchez13/Instagram
El zaguero acumula seis asistencias con la camiseta de Galatasaray y nueve pases de gol a lo largo de su carrera - crédito @daosanchez13/Instagram

Galatasaray prepara el partido de la Liga de Turquía ante Amed, previsto para el sábado 7 de noviembre. Luego, el defensor podría viajar a Cali para sumarse a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para los partidos de la fecha FIFA ante Chile.

Así fue el triunfo en la Champions

Davinson Sánchez aportó una asistencia en el triunfo de Galatasaray por 2-0 ante Stuttgart en la Champions League, un resultado que dejó al equipo turco en zona de playoffs tras sus dos primeras victorias en la fase de liga.

El defensor colombiano disputó los 90 minutos y envió un pase desde mitad de cancha a los 15 minutos para Aleksey Batrakov, que superó la marca rival y definió entre las piernas del arquero. El ruso había abierto el marcador a los 12 minutos y completó un doblete.

Galatasaray había iniciado el torneo con derrotas frente a Sporting Portugal y Barcelona, pero luego obtuvo sus primeros puntos con el 4-2 contra Lille en Francia. La victoria en Estambul fue su segundo triunfo en esta edición.

Galatasaray sumó su segundo triunfo consecutivo en la Champions League y se instaló en la zona de clasificación a playoffs - crédito Kemal Aslan/REUTERS
Galatasaray sumó su segundo triunfo consecutivo en la Champions League y se instaló en la zona de clasificación a playoffs - crédito Kemal Aslan/REUTERS

Sánchez registró su segunda asistencia de la temporada. La anterior había sido para Victor Osimhen en el clásico ante Fenerbahçe, disputado hace poco más de una semana por el torneo local, y elevó a seis su cantidad de pases de gol con la camiseta del club turco.

Cabe recordar que los ocho primeros de la fase de liga avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto jugarán la ronda de playoffs y el resto quedará eliminado de la competencia europea.

Galatasaray enfrentará el sábado 7 de noviembre a Amed SK por la jornada 11 de la Superliga de Turquía. Su próximo partido internacional será el 24 de noviembre como local ante Aston Villa en Estambul, donde será una prueba complicada para los dueños de casa por el nivel de los ingleses.

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