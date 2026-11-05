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‘El Pibe’ Valderrama opinó sobre el retiro de James Rodríguez y planteó quiénes podrían asumir un rol clave en la selección Colombia: “Hasta para irse fue inteligente”

Yaser Asprilla, Jhon Arias y Jorge Carrascal fueron algunos de los nombres mencionados por el histórico 10 de la Tricolor para reemplazar al volante con más partidos del ‘equipo de todos’

El Pibe Valderrama se refirió al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia y su reemplazo en el equipo - crédito EFE
El Pibe Valderrama se refirió al retiro de James Rodríguez de la selección Colombia y su reemplazo en el equipo - crédito EFE
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Carlos “El Pibe” Valderrama consideró que James Rodríguez no debería regresar a la selección Colombia después de haber comunicado su salida. En una entrevista con Blu Radio el miércoles 4 de noviembre, el exfutbolista sostuvo que corresponde reconocer la trayectoria del mediocampista y abrir espacio para quienes aspiran a asumir un papel central en el equipo nacional.

Y es que James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia el 15 de septiembre de 2026, luego de la eliminación del equipo en los octavos de final del Mundial. El mediocampista comunicó la decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje de agradecimiento por los partidos y los años con la camiseta nacional. Según FotMob, cerró un ciclo de 15 años en la Tricolor como el futbolista con más presencias: disputó 131 partidos y marcó 31 goles.

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La autoridad de Carlos Alberto Valderrama para opinar al respecto se basa en que es un exfutbolista colombiano que fue referente de la selección durante las décadas de 1980 y 1990. El exmediocampista, que jugó tres Mundiales con Colombia —Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998—, acumuló 111 partidos y 11 goles con el combinado nacional.

James Rodríguez hizo oficial su retiro de la Selección Colombia a través de un emotivo video en sus redes sociales. El capitán de la ‘tricolor’ da un paso al costado tras más de una década representando a más de 50 millones de colombianos en eliminatorias, amistosos, Mundiales y Copa América.

Para Valderrama, James ya cerró su ciclo en Colombia y la discusión no debe centrarse en convencerlo de volver. “Ya él dijo que se fue. ¿Qué hay que hacer con James? Felicitarlo, hasta para irse fue inteligente”, afirmó. El exjugador también destacó que Rodríguez integró una generación que estuvo cerca de conseguir objetivos importantes con la camiseta amarilla.

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El referente colombiano repasó los logros que, a su juicio, justifican ese reconocimiento: “Hizo una carrera, no joda, espectacular. Tres mundiales, quedó goleador, jugó, no joda, donde él quiso, en equipo grande”. También mencionó sus pasos por Real Madrid y Bayern Múnich, además de su actuación en la más reciente Copa América, en la que, según recordó, fue elegido como el mejor jugador.

El reconocimiento al ciclo de James Rodríguez

Valderrama remarcó que la decisión de James de apartarse de la selección fue acertada porque la tomó por iniciativa propia. “Ya él dijo: ‘Hasta aquí llegué’, alzó la mano. Hasta para eso fue inteligente, porque no esperó que lo echaran, sino que dijo: ‘Hasta aquí’”, expresó durante la entrevista con Blu Radio.

James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

El Pibe planteó que el futbolista debe recibir agradecimientos por lo aportado a Colombia. “Hay que felicitarlo y hay que darle las gracias y hay que abrazarlo”, dijo. Además, aseguró que, cuando se encuentre con él, lo saludará con afecto: “El día que yo lo vea, lo abrazo de cariño, seguro, porque hay que reconocerlo”.

La salida de James, según Valderrama, coincide con un desafío para la selección: construir un equipo capaz de sostener el juego en la zona media y de responder en los partidos internacionales. El exfutbolista consideró que el plantel tiene garantías en el arco y en defensa, pero advirtió que el trabajo más complejo comienza “de ahí pa’lante”.

Los nombres que mencionó ‘El Pibe’

Al ser consultado por un eventual reemplazo de James, Valderrama evitó hablar de una sustitución directa. “Es que es difícil decir reemplazo, pero hay jugadores que pueden”, aclaró antes de mencionar a Jorge Carrascal, Yasser Asprilla, Rengifo y John Arias como alternativas que podrían ocupar un lugar de mayor peso.

Él es Yaser Asprilla, quien según el Pibe, debe reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia - crédito EFE/Sergio Pérez
Él es Yaser Asprilla, quien según el Pibe, debe reemplazar a James Rodríguez en la selección Colombia - crédito EFE/Sergio Pérez

Sobre Carrascal, que juega en Flamengo, fue enfático: “Lo veo en los equipos, ¡mierda! Carrascal, ay, no joda, es figura en Flamengo”. De Asprilla, identificado durante la conversación como el jugador que pasó por Envigado y actúa en España, destacó que marca goles. Valderrama también incluyó a Rengifo entre los nuevos nombres que observa.

El cuarto jugador citado fue John Arias, a quien el Pibe vinculó con la necesidad de trasladar el rendimiento de los clubes a la selección. “John Arias es lo mismo. Lo veo en Brasil, parece brasilero. Y en la selección no, y un día sí, un día no”, cuestionó. Para Valderrama, esos futbolistas deben demostrar que están listos para responder de forma sostenida.

Se fue James, se fue Juanfer, aquí quedé yo”, resumió al explicar el escenario que enfrenta la selección Colombia. En su opinión, durante años la atención se concentró en James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pero ahora el equipo necesita nuevos referentes. “Los focos ya se fueron. Y ahora necesitamos otro foco”, concluyó.

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