Gobernación de Antioquia entregó 36 drones a la fuerza pública tras una inversión de más de $7.000 millones

Los fondos proceden de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un gravamen que seguirá vigente hasta diciembre de 2027 y que también ha costeado vehículos, equipos antidrones y fibra óptica (@AndresJRendonC / X)

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La Gobernación de Antioquia entregó 36 drones de última tecnología al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la la Policía Nacional, adquiridos con una inversión de $7.212 millones provenientes de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los equipos reforzarán las tareas de vigilancia, reconocimiento, inteligencia y control territorial frente a las acciones de grupos armados ilegales en las nueve subregiones del departamento.

La entrega fue encabezada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que sostuvo que los nuevos dispositivos complementarán los sistemas antidrones que ya recibió la fuerza pública. El objetivo, según explicó, es ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades ante el uso de aeronaves no tripuladas por parte de estructuras armadas y en zonas de difícil acceso.

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“Me alegra mucho que esto que estamos entregando hoy, que es inédito, que nunca se había entregado, complemente la dotación tecnológica junto con los antidrones, para que se vuelvan a equiparar las condiciones de la fuerza pública en el componente aéreo”, afirmó Rendón durante el acto.

El Ejército recibió 29 de los 36 equipos entregados

La mayor parte de la dotación fue asignada al Ejército Nacional, que recibió 29 equipos. De ese total, 25 drones serán utilizados por los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empas), desplegados en distintas zonas del departamento. Los otros cuatro fueron destinados a las brigadas 4, 11, 14 y 17.

La Gobernación de Antioquia destinó 7.212 millones de pesos de la Tasa de Seguridad a la compra de 36 drones para la fuerza pública. (@GobAntioquia / X)

La distribución busca que las unidades con presencia en áreas rurales y corredores estratégicos cuenten con herramientas para observar movimientos, identificar riesgos y obtener información antes de ejecutar operaciones en terreno.

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La Policía Nacional recibió seis drones. Dos fueron asignados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dos al Departamento de Policía Antioquia, uno a Urabá y otro al Magdalena Medio. El dispositivo restante quedó en poder de la Fuerza Aérea Colombiana, que lo operará desde el Comando Aéreo de Combate 5.

El comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, señaló que las condiciones del conflicto obligan a las instituciones a anticipar las amenazas. “Necesitamos de esta tecnología con el fin de prevenir cualquier acción terrorista por parte de las organizaciones al margen de la ley”, indicó.

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Los equipos podrán operar de día y de noche

La flota adquirida incluye los modelos DJI Matrice 4T, DJI Matrice 400 y Autel Dragonfish. Se trata de dispositivos con cámaras de alta resolución, sensores térmicos infrarrojos y sistemas para transmitir imágenes en tiempo real hacia los centros de operación.

El Ejército Nacional recibió 29 aeronaves no tripuladas para las operaciones de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura. (@GobAntioquia / X)

Los drones permitirán vigilar durante el día y la noche, identificar personas y vehículos, seguir rutas en zonas complejas y monitorear infraestructura estratégica. También podrán respaldar labores de búsqueda y rescate de personas en áreas rurales, montañosas o de acceso limitado.

Los modelos Autel Dragonfish, de ala fija y despegue vertical, están diseñados para cubrir extensiones más amplias. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, algunos equipos cuentan con un alcance superior a los 30 kilómetros y una autonomía de más de tres horas de vuelo.

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El comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Serna Zapata, explicó que los dispositivos tienen funciones tácticas, operacionales y estratégicas. “Son equipos de última tecnología, que van a apoyar todas las operaciones que estamos haciendo en conjunto en todo el departamento”, afirmó.

38 uniformados fueron capacitados para operarlos

La Gobernación informó que 38 uniformados recibieron capacitación especializada para manejar los nuevos drones. La formación estuvo a cargo de una institución avalada por la Aeronáutica Civil, con el propósito de que los equipos sean utilizados bajo los parámetros técnicos y operacionales requeridos.

La Policía Nacional sumó seis drones a su dotación (@GobAntioquia /X)

El uso de las aeronaves no tripuladas estará enfocado en operaciones conjuntas entre Ejército, Fuerza Aérea y Policía. Las imágenes y datos obtenidos permitirán apoyar labores de inteligencia, policía judicial, control de ejes viales y protección de instalaciones consideradas estratégicas.

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La entrega ocurre en un contexto en el que las autoridades han advertido sobre el empleo de drones por parte de grupos armados ilegales. Durante el evento, el comandante de la Séptima División señaló que en la jurisdicción se contabilizaron cerca de 72 ataques con estos dispositivos, de los cuales 28 ocurrieron en Antioquia y los demás en Chocó.

La tasa de seguridad también financió vehículos, fibra óptica y sistemas antidrones

La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, según anunció Rendón, continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con la ordenanza que lo creó.

La administración departamental informó que, con recursos de esa tasa, ya entregó 55 camionetas, seis de ellas blindadas; 178 motocicletas; un camión; seis botes y cinco sistemas antidrones. También distribuyó 574 cascos balísticos, 706 chalecos antibalas y otros elementos de dotación para los uniformados.

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La Fuerza Aérea Colombiana incorporó una unidad en el Comando Aéreo de Combate 5. (@GobAntioquia / X)

En materia de infraestructura, la Gobernación reportó la instalación de más de 445 kilómetros de fibra óptica en más de 100 municipios, además de la conexión de más de 9.700 cámaras públicas y privadas al Nodo Departamental de Seguridad.

La estrategia también incluye la intervención de 25 estaciones de Policía, la operación permanente del Número Único de Seguridad y Emergencias 123 Antioquia y obras en más de 107 escenarios deportivos. Con la nueva entrega, las autoridades esperan ampliar la vigilancia aérea y reducir los riesgos para los uniformados y la población civil en los territorios con presencia de grupos armados.

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