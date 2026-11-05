Yina Calderón se despachó contra las actrices que atacaron a Isabella Ladera por hacerle una broma a su hija: “Eso sí es ejemplo”

La modelo venezolana compartió un video en el que su hija Mía resultó afectada por un golpe que recibió al grabar un video viral - crédito @rechismes/IG

Guardar

Yina Calderón salió en defensa de Isabella Ladera luego de que varias actrices colombianas cuestionaran un video en el que la influenciadora venezolana aparece junto a su hija Mía durante una dinámica viral que terminó con la menor llorando en el piso.

El episodio, registrado durante el primer fin de semana de noviembre, desató una ola de críticas que alcanzó a figuras reconocidas del entretenimiento latinoamericano.

PUBLICIDAD

El contenido que originó la polémica mostraba a Ladera detrás de una puerta mientras le pedía a Mía —su hija con el empresario puertorriqueño Isander Pérez— que corriera hacia ella. Cuando la niña estaba a punto de llegar, la influenciadora simuló cerrarle el paso. La menor intentó frenar con las manos, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Tras el golpe, comenzó a llorar mientras su madre se acercaba para levantarla entre risas.

La dinámica corresponde a un reto que circula en plataformas como Instagram y TikTok, en el que un adulto simula impedir el paso de un niño con una puerta. Ladera publicó el clip en sus historias acompañado del texto: “¿Sabes el trend de hacer correr a los niños y hacer como si les vas a cerrar la puerta? Jajajaja”.

PUBLICIDAD

Cuando el creador de contenido Oswaldo Villalobos masificó las imágenes al compartirlas con una pregunta que encendió la discusión: “¿Será que estoy mal o estos juegos son demasiado fuertes para los niños?”, la polémica quedó servida.

La actriz colombiana Sara Corrales arremetió contra Ladera por el video en el que su hija Mía resulta golpeada por un trend - crédito @letengoelchisme/IG

A partir de ese momento, la controversia escaló entre el público y alcanzó a varias actrices colombianas. Diva Jessurum fue de las primeras personalidades en pronunciarse: “¿Qué le pasa a esa mujer? Lo que hace la gente por un like. Dios mío. Si eso es lo que muestra en redes...”.

Horas después, Sara Corrales fue más directa: “Completamente irresponsable, absurdo y, sobre todo, una falta de respeto hacia su hija”, escribió en Instagram. “Los niños merecen ser cuidados, protegidos y respetados, no ser expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad por conseguir unas cuantas reproducciones. ¿En qué momento normalizamos poner en peligro a un niño por seguir un trend? Qué necesidad, por Dios”.

PUBLICIDAD

La actriz colombiana Juliana Galvis compartió declaraciones en relación con la controversia que involucra a la creadora de contenido Isabella Ladera y a su hija, Mía (Juliana Galvis/Instagram)

A ellas se sumaron Juliana Galvis y Valentina Lizcano. Galvis afirmó que las imágenes le “rompieron profundamente el corazón” y cuestionó: “¿Qué les pasa a esas personas que son capaces por likes o por hacer un trend de permitir que sus hijos se lastimen, de burlarse de sus hijos y de publicarlo, además sintiéndose orgullosos? Lo primero que creo es que esa gente genuinamente necesita ayuda psicológica”.

Lizcano, por su parte, detalló la secuencia del video y pidió a los usuarios dejar de “empoderar” ese tipo de contenido: “No podemos seguir personas así, no podemos empoderar personas así, no podemos apoyar y apoyar es verle el contenido, es darle like, es repostearlo, es comentar”.

PUBLICIDAD

La actriz Valentina Lizcano mostró su rechazo a las creadoras de contenido que utilizan a sus hijos para generar reacciones

Yina Calderón defendió a Ladera y se despachó contra las actrices

En medio de estos comentarios en contra de la venezolana, la huilense se pronunció en sentido contrario a través de sus historias de Instagram la tarde del miércoles 4 de noviembre.

“Isabella Ladera no es tanto de mi gusto, pero yo no sé cuál es la maricada. Yo he visto que ese trend lo ha hecho un poco de gente y todos los chicos se dan en la mula”, afirmó la empresaria y ahora personalidad de televisión, quien comparó la situación con sus propias experiencias de infancia: “Uno cuando estaba chiquito, ¿qué hacía? ¡Se cascaba! Yo me acuerdo que mi papá me llevaba por allá al campo y yo me daba contra la pared, contra esto, contra lo otro... ¡Y eso me hizo fuerte! Tanto niño, tanta esta sociedad de cristal...”, afirmó, asegurando que no percibió intención de dañar a la menor en la grabación por parte de Ladera. “Simplemente no le salió como estaba buscando que fuera el video. Pero yo no sé por qué tanto show”, añadió.

PUBLICIDAD

La huilense afirmó que las actrices "pasadas de moda" solamente criticaban por criticar a la venezolana, y hata las acusó de perpetuar conductas de la denominada "generación de cristal" - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En el tramo más directo de su pronunciamiento, la creadora de contenido cuestionó a las actrices que criticaron a Ladera, sin mencionarlas con nombre propio.

“Salen un poco de actrices traumadas, pasadas de moda, que no las contratan ni siquiera, y salen a joder a la otra. Estas actrices pasadas de moda salen y le dicen a la otra que eso no es ejemplo, y ellas varias en tanga, mostrando el cuerpo por todo lado. Eso sí es ejemplo para los hijos”, comentó en tono sarcástico. “Cambian de marido como cambiar de cuco, yo no sé cuántos novios les conocen los hijos”, dijo.

PUBLICIDAD

Yina cerró con un mensaje contra las actrices en cuestión: “Entonces, ¿sabe qué? Busquen trabajo, pero como ya no las contratan, van de amargadas a criticar a la otra”, remató.

Ladera reapareció con una reflexión sobre la maternidad tras la polémica

La influenciadora compartió una publicación sobre la maternidad sin responder de forma directa al registro que generó rechazo por la caída de la menor (Isabella Ladera / Instagram)

Isabella Ladera no se pronunció de manera directa sobre las críticas en redes sociales. Sin embargo, el míercoles 4 de noviembre volvió a publicar contenido en sus redes con un mensaje que varios internautas interpretaron como una respuesta indirecta al episodio: “La maternidad no te quita tu identidad, la revela. No te roba tu libertad, te enseña a ser menos egoísta y a amar como Cristo ama”.

Junto a esa reflexión, la influenciadora compartió una fotografía con sus dos hijos, Mía y Koa, este último nacido el 11 de julio de 2026 de su relación con el peruano Hugo García. En la imagen, Ladera aparece con los ojos cerrados mientras sostiene al bebé, con Mía a su lado en la misma postura. La publicación fue vista por parte de su comunidad digital como una señal de normalidad en medio de la controversia.

PUBLICIDAD