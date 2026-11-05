Deicy Jiménez publicó video que sería la “prueba reina” de sus presuntos encuentros íntimos con Gustavo Petro: “Estoy diciendo la verdad”

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

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Deicy Jiménez, la joven que denunció ante el país un presunto caso de favores sexuales a cambio de contratos por parte del expresidente Gustavo Petro, publicó en sus propias redes sociales un video que presentó como un elemento para sustentar su versión sobre una presunta relación íntima con exjefe de Estado.

Luego de que se conociera una reunión que sostuvo con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, que también se alineó con estas acusaciones sobre la presunta asignación de contratos públicos a mujeres cercanas a Petro, Jiménez declaró que “los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

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Jiménez ya había formulado denuncias, incluso, ante la Corte Suprema de Justicia, sobre un supuesto intercambio de beneficios dentro del gobierno progresista.

Deicy Jiménez y su encuentro con Gustavo Petro quedó registrado en video - crédito captura de pantalla deicyjimenez_/Instagram - @VickyDávilaH/X

El material divulgado en redes sociales, según su propia versión, pretende respaldar sus afirmaciones, particularmente ante las autoridades, sobre el posible vínculo personal que asegura haber mantenido con el exmandatario.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (...) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en la publicación.

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En la pieza audiovisual están ambos sosteniendo una conversación privada. Allí, no solo se oye la risa del dirigente político, sino comentarios de los dos sobre el estado físico de quien ocupó el despacho de la Casa de Nariño.

Deicy Jiménez recordó que ha recibido amenazas por sus denuncias - crédito deicyjimenez_/Instagram

La difusión del contenido ya mereció reacciones en el país político, especialmente en la bancada de Gobierno.

Enrique Gómez, senador y director del Partido Movimiento de Salvación Nacional, fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de X:

“Lo que hemos visto es la podredumbre de valores de quien malgobernó nuestra nación. Predicaba superioridad moral mientras convertía el poder en un instrumento para su placer personal. Pero más allá de su vida íntima, lo grave es el uso de recursos público, plata de todos los colombianos, usados para pagar favores ‘especiales’”.

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El senador Germán Rodríguez también publicó su reacción: “IMPACTANTE Deicy Jiménez reveló un video junto a @petrogustavo en el que, se confirman sus declaraciones sobre la relación que habría mantenido con el entonces presidente. Poco a poco se van cerrando cabos sueltos. Y esto, al parecer, es solo una parte de todo lo que falta por conocerse (sic)”.

Reacciones al video de Deicy Jiménez con Gustavo Petro - crédito @Enrique_GomezM/X - @GermanRSenador/X

Al momento de la difusión del video no se conocía una declaración pública del expresidente Gustavo Petro, ni de líderes políticos afines al Pacto Histórico sobre el contenido de la publicación ni sobre los señalamientos de Jiménez.

Los presuntos seguimientos que Deicy Jiménez denunció tras divulgar las acusaciones

La joven, cuyas declaraciones desataron una nueva oleada de polémicas sobre la gestión del líder del Pacto Histórico, —en medio de los señalamientos de exfuncionarias como Angie Rodríguez y Ángela Benedetti— aseguró que está siendo objeto de seguimientos ilegales, luego de que circularan fotografías suyas junto a dos personas que, según las imágenes, la acompañaban en el centro de Bogotá.

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Deicy Jiménez fue representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que renunció por motivos de seguridad - crédito @PipeCab/X

En diálogo con El Tiempo, aseguró que está “siendo perseguida”, y que “mi vida está en peligro”. Las fotos, difundidas en redes sociales, incluían referencias al lugar y a la hora en la que habría estado la joven, cerca de la Presidencia de la República.

Estos hechos se conocieron luego de que el penalista Felipe Caballero renunciara a la representación de Jiménez por razones de seguridad.

El abogado había anunciado que entregaría a la Fiscalía General de la Nación el teléfono celular de la joven como parte de los elementos relacionados con sus acusaciones. La diligencia estaba prevista para el 3 de noviembre, pero no se realizó tras su salida de la defensa.

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El abogado se pronunció sobre su renuncia a la representación de Deicy Jiménez - crédito @PipeCab/X

Jiménez también acudió a la Corte Suprema de Justicia, donde sostuvo durante cerca de tres horas y media sus señalamientos sobre los supuestos casos, incluido el suto, de contratación irregular.

Se confirmaron dos contratos en favor de Jiménez por cerca de $41 millones

El exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Tito Lorenzo Lovo Carretero, confirmó que supervisó dos contratos suscritos por Deicy Jiménez con esa cartera, por un valor conjunto cercano a $41 millones.

Según la información documental conocida, el primero fue firmado el 29 de agosto de 2025 por cerca de $11 millones. El segundo se suscribió el 21 de enero de 2026 por alrededor de $30 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

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Lovo Carretero sostuvo que las órdenes de prestación de servicios respondían a necesidades operativas de la dependencia y negó tener conocimiento de una recomendación particular para vincular a Jiménez.