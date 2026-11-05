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Carlos Cuesta sufrió otro revés en Vasco da Gama: una cirugía acabaría su etapa en el club

El defensor central perdió la titularidad y está a un paso de salir del equipo por cuenta de un procedimiento cuya recuperación sería larga

Carlos Cuesta
El defensor Carlos Cuesta afrontará una intervención quirúrgica debido a una dolencia en la cadera que arrastra desde hace dos meses - crédito Vasco da Gama
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Vasco da Gama comenzó la temporada 2026 con ilusión por la conformación de una nómina en la que cuatro colombianos integraron un equipo que no convenció a los aficionados con el paso del tiempo. El club volvió a quedar comprometido con el descenso y fue eliminado de la Copa Sudamericana.

Uno de los señalados por el fracaso fue Carlos Cuesta, defensor central que está a préstamo desde Galatasaray desde hace un año y medio. El colombiano bajó su nivel y ahora afrontará un procedimiento quirúrgico que lo mantendrá fuera de las canchas durante un tiempo aún indeterminado.

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La operación podría marcar el final de Cuesta en el conjunto brasileño, ya que coincidiría con el vencimiento de su cesión, en diciembre de 2026. Además, las negociaciones no han avanzado de la mejor manera porque, al parecer, los directivos no están convencidos de renovar su vínculo.

La situación de Carlos Cuesta

El defensor colombiano Carlos Cuesta será operado por un dolor en la cadera que arrastra desde hace más de dos meses y quedará fuera del resto de la temporada con Vasco da Gama, según informó Globo Esporte, portal deportivo brasileño.

Cuesta, de 27 años, no juega desde el 15 de septiembre, cuando se perdió el encuentro ante Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La recuperación no avanzó como esperaba el cuerpo médico y la intervención busca resolver la lesión.

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Carlos Gómez, Carlos Cuesta y Johan Gómez, tres de los cuatro colombianos del Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama
Carlos Cuesta integró la formación titular en 30 de los 31 partidos jugados por el conjunto brasileño durante el año - crédito Vasco da Gama

El colombiano fue titular en 30 de los 31 partidos que disputó Vasco da Gama durante la temporada, aunque las lesiones limitaron su continuidad. Su futuro dependerá de la evolución tras la operación y de la decisión que tome Galatasaray durante el mercado de invierno, pues el club brasileño no ejecutaría la opción de compra. El préstamo vence al final del año, por lo que el jugador deberá regresar al equipo turco, dueño de sus derechos deportivos.

El zaguero disputó su último compromiso oficial el 15 de septiembre, por la Copa Sudamericana, y desde entonces no volvió a ser tenido en cuenta - crédito Pilar Olivares/REUTERS
El zaguero disputó su último compromiso oficial el 15 de septiembre, por la Copa Sudamericana, y desde entonces no volvió a ser tenido en cuenta - crédito Pilar Olivares/REUTERS

La opción de compra y los montos del préstamo

El periodista Léo Lacerda afirmó que el club brasileño “no debe ejercer esa cláusula en los valores actuales”. El zaguero llegó a Río de Janeiro en septiembre de 2025, cedido por el equipo turco. Sobre el costo de la operación, Lacerda indicó: “Inicialmente, el Vasco pagó 750.000 euros por el préstamo hasta diciembre de 2025. Posteriormente, desembolsó más de 1,5 millones de euros para renovar el vínculo hasta el fin de 2026”.

Carlos Cuesta es nuevo jugador del Vasco Da Gama- crédito @VascodaGama/X
Vasco da Gama invirtió 2,25 millones de euros en los dos acuerdos de préstamo pactados con Galatasaray por los derechos del defensor - crédito @VascodaGama/X

La suma de ambos acuerdos alcanzó 2,25 millones de euros, cerca de R$14,4 millones, según detalló el comunicador. Antes de su paso por Brasil, Cuesta había despertado el interés de Galatasaray tras su etapa en el Genk de Bélgica, donde el club buscaba juntarlo con el también colombiano Dávinson Sánchez.

Lacerda señaló que la dirigencia conversa con Galatasaray para analizar alternativas sobre el futuro del jugador. “La tendencia es que el club no adquiera al colombiano en definitivo en las condiciones establecidas inicialmente”, concluyó.

Vasco dio el golpe a Paranaense

Por la jornada 34 del Brasileirao, el Vasco da Gama logró un triunfo clave para alejarse de la zona de descenso en la tabla de posiciones, al ganarle al Athletico Paranaense por 3-1 en la Ligga Arena de Curitiba, donde el local sufrió por cuenta de sus futbolistas colombianos en cancha.

Para empezar, el defensor central Felipe Gómez marcó un autogol a los 61 minutos, que provocó el empate de la visita, mientras que el goleador Kevin Viveros fue expulsado al 77′, lo que desequilibró el compromiso y los cariocas aprovecharon para pasarle por encima a su rival, que también le ayudó a aspirar a la Copa Sudamericana en la tabla de posiciones.

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