Cancelaron vuelo del equipo femenino de Futsal de Llaneros que viajó a Argentina a jugar la Copa Libertadores: este fue el recorrido que tuvieron que hacer las jugadoras

Registro en video de los contratiempos iniciales durante el traslado hacia Argentina con motivo de la Copa Libertadores. El material documenta la cancelación de un vuelo en Villavicencio, las gestiones ante el mostrador de la aerolínea y el posterior desplazamiento por carretera en autobús hacia Bogotá para alcanzar la conexión aérea rumbo a Buenos Aires.

Guardar

Llaneros FC disputará la Copa Libertadores Femenina de Futsal 2026 en Argentina, del 7 al 14 de noviembre, después de obtener su clasificación como campeón nacional de Colombia. El equipo del Meta integrará el Grupo B y buscará avanzar entre los dos primeros para acceder a las semifinales.

Previo a llegar al sur del continente, la delegación sufrió problemas con el itinerario debido a la cancelación del vuelo que las llevaría de Villavicencio a Bogotá para abordar el vuelo que saldría rumbo a Buenos Aires.

PUBLICIDAD

La cancelación estaría asociada a una falla técnica en los sistemas de visualización de radar de la torre de control del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, que provocó retrasos y cancelaciones, aunque la operación avanzaba hacia la normalización.

Llaneros FC disputará la Copa Libertadores Femenina de Futsal 2026 en Argentina tras coronarse campeón nacional de Colombia - Gobernación del Meta

Para alcanzar a abordar el vuelo y no perder la conexión con Buenos Aires, fue necesario que hicieran el trayecto a Bogotá en bus. La travesía fue documentada en redes sociales.

El certamen reunirá a diez clubes divididos en dos zonas de cinco integrantes. Cada equipo jugará una sola rueda dentro de su grupo, mientras que la fase final también incluirá partidos para ordenar del tercer al noveno puesto.

PUBLICIDAD

El sorteo celebrado el lunes 14 de septiembre en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, Paraguay, ubicó a Llaneros junto a Stein Cascavel Futsal de Brasil, Exa Ysaty de Paraguay, Universidad de Chile y Deportivo La Unión de Ecuador.

Ferro Carril Oeste, representante argentino, liderará el Grupo A, que también contará con Peñarol de Uruguay, Victor Muriel de Bolivia, un representante de Venezuela y Mecatrónica FC de Perú.

Una segunda experiencia continental para el campeón colombiano

La delantera Angie Carolina Ortiz integra la delegación tras consolidarse como la máxima goleadora del certamen clasificatorio - crédito Conmebol

La delegación viajará el miércoles 4 de noviembre a Buenos Aires con un plantel de 14 jugadoras, bajo la conducción de Berley Villa Restrepo. El entrenador llevará a Llaneros a su segunda participación continental, luego de la experiencia de 2024 en Bolivia.

PUBLICIDAD

El club obtuvo el cupo tras conquistar el Campeonato Nacional Interclubes Femenino de Futsal de 2026 en Villavicencio, un título que ya había ganado dos años antes. Villa Restrepo, poseedor de licencia PRO de la Confederación Sudamericana de Fútbol, acumula más de una década de experiencia en procesos formativos, fútbol profesional y fútbol sala.

La preparación previa incluyó 21 días de trabajo distribuidos en tres microciclos y diez jornadas de descanso. “El equipo se preparó en lo físico, en lo aeróbico y anaeróbico, en la potencia y la fuerza, sabiendo que vamos a tener partidos muy seguidos”, explicó Villa Restrepo a Tiempoextra.

PUBLICIDAD

El técnico agregó que el plantel realizó tareas tácticas y de sistema de juego: “Conformamos un equipo con grandes jugadoras, porque esperamos hacer un buen torneo y ser muy competitivos, caminando en el día a día, pero buscando llegar a ese último partido del torneo”.

La nómina combina futbolistas del Meta con refuerzos de otras regiones de Colombia, incluidas jugadoras con recorridos en selecciones nacionales, campeonatos continentales y clubes extranjeros. El Gobierno de Rafaela Cortés destacó entre las representantes del departamento a Paula Montañez, Karen Dahanna Gutiérrez, Sharit Reyes y Angie Herrera.

Campeonas continentales y experiencia internacional en el plantel

La capitana Nancy Milena Madrid aporta al plantel la experiencia de haber ganado la Copa Libertadores Femenina de fútbol en 2018 - crédito Conmebol

La capitana Nancy Milena Madrid Restrepo ganó la Copa Libertadores Femenina de fútbol de 2018 con Atlético Huila y la liga profesional colombiana de 2020 con Independiente Santa Fe. También cuenta con participaciones internacionales y experiencia en el fútbol profesional.

PUBLICIDAD

Karen Juliette Murillo Rey, arquera de Colombia campeona de la Copa América de Futsal de 2015, integró además la edición de 2019 del torneo. La guardameta registra actuaciones en la Copa Libertadores de Futsal y pasos por clubes de Colombia, España y Guatemala, según Stereonoticias Villavicencio.

Alejandra Yaqueline Apraez Guerrero participó con Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal de 2025 y en las Copas América de 2023 y 2025. Su carrera incluye experiencia en el fútbol y el futsal de Uruguay, además de torneos continentales.

Camila Andrea Russi Cano, nacida en Villavicencio, atravesó procesos de selección colombiana, obtuvo subcampeonatos sudamericanos juveniles y ganó títulos con Nacional de Uruguay. En el fútbol profesional vistió las camisetas de Santa Fe, Millonarios y Llaneros, entre otros clubes.

PUBLICIDAD

Angie Carolina Ortiz Díaz fue goleadora del Campeonato Prelibertadores de 2026 y posee experiencia en competiciones juveniles internacionales, fútbol de salón y torneos nacionales. Karen Julieth Quiñones Martínez, por su parte, fue campeona sudamericana sub-20 de futsal en 2024.

Paula Daniela Montañez Urrego, arquera metense, tuvo pasos por Atlético Nacional y Deportivo Cali, y fue subcampeona de la Copa Libertadores Femenina de fútbol de 2025. Karen Dahanna Gutiérrez Pérez, oriunda de Villavicencio, integró la selección colombiana sub-17 en el Mundial de Azerbaiyán.

El plantel se completa con María Antonia Mausa Primera, Valentina Salazar Peña, Ximena Alzate Correa, Sharit Solanyi Reyes Quinchoa y Angie Alejandra Herrera Leal, futbolistas con experiencia en selecciones departamentales y competiciones nacionales.

PUBLICIDAD