Revelan nuevos detalles del feminicidio de una colombiana en Italia: la autopsia reveló que la mujer sufrió 20 heridas con un cuchillo

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La autopsia practicada a Grey Noralba Sanmartín Villalba, la mujer colombiana de 36 años asesinada el 22 de octubre en Cuirone, localidad de Vergiate, en el norte de Italia, reveló cerca de 20 heridas de arma blanca, entre ellas una lesión profunda en el cuello.

El reporte preliminar fue divulgado por el diario italiano Il Giorno, tras conocerse que el examen médico-legal describió un posible caso de overkilling, término que se utiliza para referirse a una agresión con un número de golpes desproporcionado frente al necesario para causar la muerte.

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La información preliminar indica que Grey Sanmartín presentaba heridas en el cuello y el abdomen. Una de ellas habría alcanzado el estómago y otra habría afectado el hígado.

La versión definitiva dependerá de los peritajes ordenados por la Fiscalía de Busto Arsizio.

Marco Panichi permanece detenido en la cárcel de Busto Arsizio

Por el crimen está detenido Marco Panichi, ciudadano italiano de 53 años y pareja de Sanmartín Villalba.

El hombre se entregó ante los carabineros en Avezzano, Abruzzo, después de recorrer cerca de 700 kilómetros desde Vergiate.

Panichi fue trasladado a la cárcel de Busto Arsizio, donde permanece a disposición de la justicia italiana, mientras que las pesquisas del caso quedaron a cargo del fiscal Ciro Caramore.

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El reporte del mismo medio local detalló que el acusado confesó el homicidio ante los carabineros, aunque durante una diligencia posterior optó por no responder las preguntas del juez de instrucción.

La defensa sostiene que hubo una agresión previa, una versión que será contrastada

La defensa de Panichi sostiene que el hombre reaccionó luego de que Grey lo atacara con un cuchillo durante una discusión, versión que ha sido rechazada por familiares y allegados de la víctima desde Colombia.

Según esa hipótesis, la mujer habría encontrado en un teléfono antiguo una fotografía de otra persona y, después, habría tomado un cuchillo de cocina.

El abogado Leonardo Casciere afirmó que su cliente habría logrado desarmarla y que luego actuó en un supuesto exceso de legítima defensa.

No obstante, esa versión deberá ser contrastada con la autopsia, las lesiones que presente el detenido, el análisis de los teléfonos y los demás elementos recogidos en la vivienda.

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Los peritos judiciales examinan, en particular, las heridas que Panichi tendría en los brazos, pues podrían ayudar a determinar si existió una pelea y en qué circunstancias ocurrió la agresión.

Testigos habrían escuchado un grito y un golpe dentro de la vivienda

La Fiscalía también analiza testimonios de personas que, según el reporte, habrían escuchado un grito seguido de un golpe durante la mañana del homicidio.

Otro aspecto bajo investigación es la decisión de Panichi de abandonar el lugar de los hechos en vez de llamar de inmediato a los servicios de emergencia.

El hombre viajó hasta Avezzano, donde se reunió con sus familiares antes de acudir a una estación de carabineros.

El funeral será en Ancona, donde viven los hijos de Grey Sanmartín

El cuerpo de la colombiana fue liberado por las autoridades judiciales y saldrá del Instituto de Medicina Legal de Pavía. El funeral se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre de 2026 en Ancona, ciudad donde viven sus dos hijos menores de edad con su padre

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Grey y Panichi se habrían conocido a través de TikTok. Él se instaló en agosto en una vivienda de Cuirone por motivos laborales, y ella habría viajado para encontrarse con él antes de una estadía que planeaban realizar cerca de Malpensa.

Las amigas de la víctima han comenzado a entregar información a los investigadores sobre la relación de la pareja con el fin de desvirtuar los alegatos del abogado de Panichi.

Mientras tanto, la Fiscalía deberá establecer la secuencia exacta de los hechos, la procedencia de las heridas y la validez de la versión expuesta por el detenido.

Infobae Colombia conversó con una de las amigas de Sanmartín desde Santa Marta, que luego de conocerse los detalles de la autopsia, afirmó que Panichi “la masacró”.

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